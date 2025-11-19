FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 19 novembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Frendrup, in corsa anche l’Inter

Non solo la Roma su Morten Frendrup. L’Inter sta andando a caccia di un rinforzo in mezzo al campo. Difficile un nuovo assalto a Manu Konè, e allora i nerazzurri proveranno a strappare Frendrup al Genoa. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – Cobolli: «Quest’anno la Roma lo scudetto lo vince»

Flavio Cobolli, numero 22 ATP e leader dell’Italia in questa Final 8 di Coppa Davis, parla della sua fede giallorossa ricordando gli anni nelle giovanili della Roma insieme a Bove. L’ex talento del vivaio, oggi stella del tennis azzurro, esclude qualsiasi scambio fra una Davis e uno scudetto, ma rilancia: «Tanto quest’anno la Roma lo scudetto lo vince…». (La Stampa)

Ore 8:20 – Rinnovi: la Roma accelera su Mancini, Cristante e Celik

La Roma prepara le mosse per blindare la vecchia guardia. Nelle prossime settimane Mancini e Cristante, entrambi in scadenza nel 2027, incontreranno la dirigenza per spingere il rinnovo fino al 2030. In scadenza a giugno anche Celik, finito nel mirino della Juve: il club sta accelerando per chiudere l’accordo col turco, che beneficia ancora del Decreto Crescita. Più lunga la strada per i rinnovi di Dybala e Pellegrini. (Gazzetta dello Sport)

