ULTIME DA TRIGORIA – Ferguson in gruppo, ancora out Bailey

Proseguono le buone notizie per Gian Piero Gasperini. Anche nell’allenamento odierno Evan Ferguson ha lavorato regolarmente con il resto della squadra, confermando i progressi mostrati negli ultimi giorni. Un segnale incoraggiante in vista dei prossimi impegni, con il giocatore sempre più vicino al pieno recupero.
Restano invece su programma personalizzato Leon Bailey e Paulo Dybala, entrambi ancora alle prese con il proprio percorso di rientro. La Roma continua a monitorare la situazione dei suoi acciaccati, con l’obiettivo di riportarli gradualmente a disposizione senza forzare i tempi.
Per la trasferta di Cremona improbabile un utilizzo di Bailey dal primo minuto, come ipotizzato oggi da alcuni quotidiani. Ferguson invece giocherà titolare, con Soulè e Pellegrini alle sue spalle.
LEGGI ANCHE – Roma davanti a un tour de force: almeno 24 gare in 123 giorni
Giallorossi.net – A. Fiorini
azz, Ferguson diventa ogni giorno piu grosso. cominciasse anche a segnare . . .
abbiamo bisogno di giocatori integri
meglio un ragazzo che valga metà Dybala ma che giochi 50 partite, che un Dybala che ne gioca 15.
rendo l’idea?
in questo calcio tutto corsa e tecnica poca, servono atleti.
e la Roma ne ha pochissimi in attacco soprattutto.
Dybala, Bailey, Ferguson, hanno tutti delle caratteristiche importanti quando in forma. ma in forma non ci sono mai.
da sostituire senza discussioni. ci servo atleti integri.
sarebbe già un inizio.
Dybala è patrimonio dell’UNESCO. Non si discute. Se poi vuoi entrare nel merito vai a verificare in quante partite è stato decisivo. Il ragionamento sensato è che oltre a Dybala devi averne altri due avanti non solo integri ma che siano in grado di realizzare. Discutere Dybala anche se a mezzo servizio è una follia. Alla Juventus ancora lo piangono. E se volessimo parlare di ingaggio elevato del giocatore metti a bilancio gli introiti da merchandising da record …. roba che non si vedeva dai tempi di re Totti. Dybala è tecnica, è prestigio, è merchandising, è tanta roba. Dybala non si discute.
Bailey sarebbe dovuto rientrare a dicembre, dopo il primo infortunio (lesione miotendinea).
Per tali lesioni la prognosi è 4 mesi e infatti andiamo a finire a dicembre.
Ma Angelino lo abbiamo venduto?
Non se ne parla neanche più-
E perchè è rientrato in gruppo e me lo sono perso o perchè ormai non è da considerare un rientro a breve?
Deve rifare ritiro e preparazione con il gruppo .. non capita quasi mai per un calciatore una bronchite asmatica, é veramente pesante
anvedi Ferguson che muscoli
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.