Celik, rinnovo vicino dopo l’incontro con Massara: quanto guadagnerà col nuovo contratto

La Roma ha deciso: Zeki Çelik non si tocca. Il terzino turco, diventato un punto fermo nello scacchiere di Gasperini, va blindato subito, senza correre il rischio di perderlo a parametro zero. Il suo contratto scade il 30 giugno e dal 1° febbraio potrebbe già firmare altrove, motivo per cui il club ha accelerato.

Nei giorni scorsi — racconta Il Messaggero — a Trigoria è andato in scena un incontro tra Frederic Massara e l’agente del giocatore. Un confronto definito positivo, tanto che la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare a breve. La Roma vuole chiudere entro fine anno, forte di una volontà condivisa: Gasperini non vuole rinunciare a uno dei suoi titolari più affidabili, il giocatore è felice a Trigoria e il club non intende perdere valore tecnico ed economico.

La trattativa con Çelik è in stato avanzato, come riporta anche il Corriere della Sera, complice la scadenza imminente. Il turco oggi guadagna 2 milioni netti e il nuovo accordo potrebbe sfiorare quota 3, un adeguamento che certifica l’importanza guadagnata nel progetto. Gli effetti del Decreto Crescita aiuteranno la Roma ad ammortizzare il costo dell’ingaggio del calciatore.

Fonti: Il Messaggero / Corriere della Sera