Celik, rinnovo vicino dopo l’incontro con Massara: quanto guadagnerà col nuovo contratto

La Roma ha deciso: Zeki Çelik non si tocca. Il terzino turco, diventato un punto fermo nello scacchiere di Gasperini, va blindato subito, senza correre il rischio di perderlo a parametro zero. Il suo contratto scade il 30 giugno e dal 1° febbraio potrebbe già firmare altrove, motivo per cui il club ha accelerato.
Nei giorni scorsi — racconta Il Messaggero — a Trigoria è andato in scena un incontro tra Frederic Massara e l’agente del giocatore. Un confronto definito positivo, tanto che la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare a breve. La Roma vuole chiudere entro fine anno, forte di una volontà condivisa: Gasperini non vuole rinunciare a uno dei suoi titolari più affidabili, il giocatore è felice a Trigoria e il club non intende perdere valore tecnico ed economico.
La trattativa con Çelik è in stato avanzato, come riporta anche il Corriere della Sera, complice la scadenza imminente. Il turco oggi guadagna 2 milioni netti e il nuovo accordo potrebbe sfiorare quota 3, un adeguamento che certifica l’importanza guadagnata nel progetto. Gli effetti del Decreto Crescita aiuteranno la Roma ad ammortizzare il costo dell’ingaggio del calciatore.
LEGGI ANCHE – La Juve mette gli occhi su Celik: assalto a parametro zero, e la Roma…
Fonti: Il Messaggero / Corriere della Sera
“Celik è ‘na pippa”. 99% dei commenti su ‘sto sito un anno fa…
più che altro nel suo ruolo ha toppato.
non fa un cross nemmeno a morire e non salta l’uomo mai
adesso portato come braccetto dei tre, è rognoso da superare e quando avanza ha chi lo copre.
e come braccetto sta rendendo benissimo.
non è una pippa, ma come terzino di spinta vevamo Cafu da quella parte.
altri come il brasiliano non ne vedremo facilmente ma meglio di Celik se po’ sperà de avè. no?
Fino a Ranieri il rendimento di celik è stato pessimo e rimane un giocatore che due ferri da stiro al posto dei piedi.
Però è ignorante, nel miglior senso possibile calcisticamente parlando, duro nei contrasti, ordinato in fase difensiva, si fa il mazzo su tutta la fascia, tutti gli allenatori ne parlano bene come etica del lavoro, e ha trovato un allenatore che ama queste caratteristiche e lo sta valorizzando.
Anche hateboer non era Roberto Carlos, ma con gosens, altro manovale della fascia, ha fatto cose egregie con gasp
Celik ha vinto uno scudetto da protagonista contro il PSG. Non era scarso, l’ho sempre difeso.
Purtroppo il mago di Setubal non ha mai dato continuità a questo ragazzo.
L’ha trovata con Daniele De Rossi. Anche lo scorso anno fece un grandissimo campionato.
Purtroppo ci sono i delatori di professione che affossano la Roma.
Sì, vabbè, buonanotte, continuiamo a pagare discreti giocatori come top player, mi raccomando, almeno tra due anni risiamo in pieno fair play finanziario…
Il rinnovo di Celik inciderà poco sul nostro monte stipendi.
Essendo tra i pochi che ancora beneficiano dell’ormai estinto bonus fiscale introdotto dal decreto crescita, 3 mln scarsi al lordo sono circa 4, non 6 come per i contratti sottoposti alla tassazione ordinaria.
ciao Giorgio, potresti indicarmi per favore uno meglio di Celik a parametro 0 che prenda meno di lui e che abbia meno di 28 anni?
grazie per condividere con noi le tue conoscenze e competenza.
forza Roma
Mi dispiace per chi non li sopporta, ma per rendimento e costanza, svilar, Mancini, ndicka, celik, cristante e soule sono quelli che non stanno tradendo mai.
Se poi uno li considera discreti perché non fanno cose strabilianti pace, per l’allenatore celik e cristante sono imprescindibili, sugli altri penso che nessuno abbia dubbi, ed essendo centrali nella idea di gioco di Gasp li devi anche pagare bene, perché se celik fa tutta la stagione così va via a zero e devi rimpiazzare un titolare che se rinnovasse ti costa 3 milioni annui. Ti conviene perderlo?
Io la vedo come Giorgio. 3 netti per Celik sono tanti. Lo rendono sostanzialmente invendibile
Giorgio allora cosa fai, va via a zero. Ma avete sentore della realtà del mondo del calcio ?
Ah, dimenticavo: non si discute sul fatto che Celik meriti il rinnovo, ma sul fatto che non meriti tre milioni, in quanto quello è uno stipendio da top player. Cosa che Celik non è. E lo dico da tifoso che si è sempre chiesto perché dovesse fare la riserva ad una pippa come Karsdorp. Ma da buon giocatore a top player ce ne passa, eh…
3 mijoni scarsi sarebbero ‘no stipendio da top player? ma ‘ndove?! su ‘n artra galassia,forse…
Rinnovo super meritato sul campo e fuori. Grande lavoro di questo ragazzo che non smette piu di crescere e stupire. Forza Celik
Forza Roma
Forza forza, rinnovo subito e s’abbracciamo!
E’ favoloso vedere come questo ragazzo si sia guadagnato sul campo l’importanza che merita!
Bravo Zeki!
eletto miglior terzino della Ligue 1 quando vinse lo scudo con il Lille
fallimentare a Roma come esterno fino al cambio di ruolo
adesso è una certezza
nel calcio sono tantissime le storie così, ma è sempre bello vedere quando un bravo ragazzo ottiene soddisfazioni. bravo Celik. rinnovo meritato.
Rinnovo meritatissimo.
Ragazzo che ha guadagnato il posto e la ribalta col lavoro e le prestazioni. Sobrietà e serietà.
E’ uno di quegli elementi in grado di far parte dell’ossatura di una squadra di livello nel tempo senza essere una star, ma garantendo impegno e rendimento costanti.
A me come carattere , serieta’e importanza nella struttura della squadra ricorda Emidio Oddi (leone),con caratteristiche un po’ diverse
giusto rinnovare e penso che a giugno può essere una plus valenza importante se si conserva certo sperando che i giovani crescono.Potremmo così evitare di sacrificare giocatori più giovani.Non scrivo così per screditare il ragazzo anzi però al primo posto viene sempre la ROMA.
L’obiettivo dev’essere la costruzione di una squadra forte e competitiva.
Se Celik è funzionale a questo me lo tengo.
Si sacrifica chi è sacrificabile a giudizio del tecnico, dunque.
Che Celik ormai lo fa giocare sempre e vediamo con che risultati.
Altrimenti non cresceremo mai come non siamo cresciuti finora.
Giusto rinnovare il contratto ma si poteva fare prima magari , a cifre più basse. Comunque ,mi sembra un bravo ragazzo,mai polemico ha sempre accettato le decisioni degli allenatori e , in campo , ha sempre dato tutto.
il reparto arretrato nn mi preoccupa,per lo più l attacco è un incubo ,per pellegrini contratti annuali
Quello che a volte mi sfugge è che se un giocatore si allena seriamente, lo disse JM e DDR, non fa una polemica, fa quello che può in ruoli non suoi senza un fiato allora (un classico qui a Roma) è ‘na pippa!!! Adesso che gioca in un ruolo a lui più consono, e continua a non fare polemiche o dichiarazioni altisonanti, continua ad allenarsi duramente e con grande professionalità il suo rinnovo che, per le casse della Roma continua ad essere onerosamente come un normale contratto a 2 milioni (cifra che percepisce attualmente) allora si paga troppo, non vale quei soldi. Fare pace col cervello no eh? È solo il mio parere, sia chiaro, ma Celik è arrivato dal Lille se ricordo bene, dopo aver vinto uno scudetto e non era la “pippa” che a detta dei fini intenditori sembra sia. A me per serietà e professionalità è sempre piaciuto, poi non è Cafu ma ditemi chi ce l’ha uno come Cafu. Gasp probabilmente ha capito come utilizzarlo, vogliamo riconoscere qualche merito anche a sto ragazzo?
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
3 milioni sembrano tanti anche a me, però bisogna considerare il contesto spogliatoio. Giustamente (dal suo punto di vista) Celik si vede circondato da gente che prende quanto e più di lui, e se si abbassa lo stipendio fa la figura del fesso. E’ una bella grana…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.