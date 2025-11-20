“ON AIR!” – SALOMONE: “Ranieri in Nazionale unico modo per evitare lo scudetto alla Roma”, FERRAZZA: “Difficoltà per Zirkzee, speriamo non arrivi il succedaneo”, PES: “Baldanzi falso nove? Una forzatura”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “E’ uscito il nome di Yuri Alberto del Corinthians, si parla di questa possibilità, che potrebbe essere una trattativa a prescindere da Zirkzee, la Roma starebbe pensando al doppio colpo. Così a naso direi che Yuri Alberto lo puoi fare se non riesci a mettere un diritto di riscatto per Zirkzee e lo prendi in prestito secco. L’altro nome è quello di Tel, che però conosco poco e sul quale non mi esprimo…Considerando tutti i giocatori a scadenza o in prestito in attacco, secondo me a gennaio qualche operazione che ti ritrovi anche a luglio la farai…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Mathys Tel a me piace tanto, è un signor giocatore. E’ proprio quell’attaccante alla Lookman che ti manca in rosa, ha caratteristiche simili, può giocare anche a destra e non solo a sinistra…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io credo che la Roma a gennaio, anche in vista di quello che toglierà e incasserà, penso che possa permettersi un’operazione importante alla Zirkzee perchè sa già che a giugno toglierà tanta roba…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “La Roma domenica ha una grande occasione, ma è una partitaccia quella di Cremona. E poi bisogna vedere come giocherà Gasperini in attacco: io credo che alla fine opterà per Baldanzi dall’inizio per tenersi l’opzione Ferguson a partita in corso. A El Shaarawy invece non credo, mi sembra che abbia perso posizioni… Contro l’Udinese Baldanzi non era andato male, ci mette sempre carica, e poi ha un buon piede…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “La Roma deve tornare a mettere dentro giocatori del proprio settore giovanile. Io la metterei come regola: la Federazione dovrebbe imporre la presenza in rosa di cinque under 20 del vivaio italiano e pagare un premio alla valorizzazione e al minutaggio fatto. Se non si mettono dentro premi e soldi, i club italiani una cosa del genere non la faranno mai…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “In questo momento, con la Roma prima, è anche giusto che i giornali parlino bene dei nostri giocatori, ci sta, perchè Pellegrini ha ripreso a giocare a pallone e Celik viene corteggiato dal Milan…. Ma sui giornali avete mai letto chiedere al presidente uno sforzo per fare la Roma grande? E invece no, Zirzkee è un ostacolo perchè ci vogliono i soldi. Ah caz*o, ci vogliono i soldi…ma dai, non si può sentire…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ieri lo dicevamo di non dare per scontato Zirkzee, ci sono delle difficoltà e l’operazione rischia di essere un po’ complessa. Per questo ci sono anche altri nomi sui quali la Roma sta lavorando. Non vorrei che come al solito Gasperini chiede quello che gli fa la differenza e alla fine arriva il succedaneo, che poi ti cambia poco. E’ questo il grosso rischio…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ferguson lo abbiamo lasciato alla titolarità contro il Parma. Ora si allena col gruppo e devo considerarlo disponibile: se non dovesse giocare titolare per far spazio a Baldanzi mi sembrerebbe una forzatura. E’ un’ipotesi da considerare, ma mi farebbe strano vedere una scelta del genere. Anche perchè Baldanzi è poco attaccante, e contro l’Udinese è entrato con la Roma già in vantaggio e non mi sembra abbia fatto questa partita spettacolare. Bailey e Soulè mi sembrano già una coppia migliore, ma con Baldanzi ho delle perplessità…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Se la Roma dovesse vincere a Cremona, che è una trasferta dura, io penso che la Roma avrebbe grosse chance di restare da sola in testa alla classifica, perchè penso che Allegri possa incartargliela a Chivu nel derby. Ma a Cremona è dura, la Cremonese ha giocatori in grande spolvero, da Bonazzoli a Vardy, e ha un allenatore che motiva i suoi calciatori. Ci vorrà un’ottima Roma per vincere a Cremona…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Su Zirkzee oggi leggo che c’è un problema commissioni, ma perchè ieri non c’era? La Roma non può dare una portafogliata a nessuno, anche volendo non può farlo per via dei paletti del FPF. E se vuoi chiudere il settlement agreement nel 2026, dentro quel percorso ci devi stare. Questo è un fattore decisivo, fondamentale. Eccoli qua i mercati di sofferenza di cui ci aveva parlato Ranieri qualche tempo fa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Speriamo che Pellegrini e Soulè diano altri segnali e che risolvano loro le partite con l’aiuto della squadra. C’è la necessità che entrino nelle partite, poi se trovi anche il centravanti di riferimento, tanto di guadagnato. La carenza tecnica del nostro torneo è sotto gli occhi di tutti, e basterebbe poco… La Roma ha trovato solidità, e paradossalmente l’infortunio di Angelino, a cui auguro di tornare presto, ha rilanciato Celik come uno dei punti fissi della squadra…”

Luigi Salomone (Radio Radio): “Per me Cremonese-Roma è un big match al pari del derby di Milano, perchè per la Roma potrebbe essere la partita per tornare da sola in testa in vetta, che sarebbe una cosa storica. Voi vi interrogate su chi potrebbe essere decisivo nell’attacco della Roma, ma il vero giocatore da individuare è quella della Cremonese che si fa gol da solo, come il Suzkuki del Parma, il Lucumi del Bologna, o il Tavares nel derby…Chi sarà il Tavares della Cremonese? Ogni partita ce n’è uno…L’unico rigore della storia che non era stato visto da 70mila persone, arriva quando il centravanti (Dovbyk, ndr) s’era fatto male. Le squadre che giocano contro la Roma prendono un palo a partita. Questi si stanno preoccupando di un tridente con Soulè, pagato 30 milioni, Pellegrini e forse Bailey che ha un riscatto a 30 milioni, roba che solo con il primo ci pagavi tutto l’attacco della Lazio…L’unico modo per evitare il probabile scudetto della Roma è che Ranieri vada ad allenare la nazionale, perchè il satellite è suo, non di Gasperini…”

