Sorteggio playoff Mondiale: l’Italia affronterà l’Irlanda del Nord in semifinale. Eventuale finale contro Galles o Bosnia

E’ andato in scena in questi minuti il sorteggio del playoff del Mondiale 2026 che si giocherà il prossimo anno in Canada, Stati Uniti e Messico.
L’Italia di Gennaro Gattuso ha pescato l’Irlanda del Nord nella semifinale, che si giocherà in casa, un sorteggio dunque positivo per gli azzurri, che hanno evitato la Svezia.
In caso di passaggio del turno, la Nazionale affronterebbe nello scontro decisivo la vincente di Galles-Bosnia in terra straniera. Un percorso non proibitivo, ma che va affrontato con il massimo impegno visti i recenti e deludenti risultati.
Giallorossi.net – T. De Cortis
Sorteggio favorevole in seminale ed eventualmente in finale…se non passiamo, anche se non ti regala niente nessuno, l’unica consolazione è sperare che Gravina e C. alzino le chia..e dalla poltrona e se ne vadano a casa!
In finale fuori casa contro Galles o Bosnia a fine inverno la vedo molto difficile.
Ricordiamo che questa squadra pareggiava 0-0 al 90′ in Moldavia e ha vinto 5-4 in campo neutro all’ultimo secondo con Israele. Ci sta che da qui a Marzo migliori qualcosa.
per questa nazionale non esistono sorteggi favorevoli.
Io ho un modo molto semplice per abbattere lo stress da non Mondiale per la 3 volta.
Se con Irlanda del Nord ed eventualmente con il Galles non ti qualifichi.
Beh. E’ giusto che al mondiale non ci andiamo. Punto !
Ciò detto se anche ci andiamo facciamo 2 partite e e torniamo a casa.
D’accordo su tutta la linea, Mauro
se non si qualificano nemmeno con Galles o Bosnia….
sarebbero giusto non essere presenti al mondiale per farci umiliare da NAZIONALI blasonate e non, facendo vergognare i signori giocatori che hanno vestito la maglia Azzurra prima di loro
dici che è peggio che non essersi qualificati con la macedonia del nord?
Oddiomio, la Macedonia del Nord è ingiocabile! è tipo l’Atalanta…
chissà se erano le calde o le fredde…
Calde o fredde, mi pare che un “aiutino” sia arrivato…vediamo un po’ se almeno stavolta si riesce a giocare una fase finale della coppa del mondo…fermo restando che comunque ci sarà da soffrire…
ahahaa grande 😅😅
❤️🧡💛
Bisogna prima vedere se riusciranno ad eliminare l’Irlanda ,non più scarsa della nefasta Macedonia…..
trattasi dell’ Irlanda del Nord, non dell’ Irlanda, l’ Irlanda ci farebbe a pezzetti!
Temevo la Svezia al primo turno. Pericolo scampato. Contro il Galles che non dovrebbe aver problemi con la Bosnia non sarà facile, ma tant’è..
Squadra povera di talenti sia in campo che in panchina
Ve state a butta avanti pe non casca indietro voi giornalisti dicendo che è un fatto positivo giocando con Irlanda Del nord bisogna sempre giocarsela questa partita e non vedo giocatori adatti per questa nazionale avete visto che figuraccia che abbiamo fatto e avvede chi guida questa Nazionale in panchina Buffon Chiellini mi vengono i brividi soltanto a vederli staremo a vede come andremo a fini qui se non cambiano dal signor Gravina e il suo seguito io spero di sbagliarmi anche questo mondiale l’ ho vedo molto male! sempre sempre forza Roma!
Speriamo di andarci al mondiale… ma mi auguro pure che tutti i responsabili dello scempio che persiste nel calcio nazionale vengano cacciati fuori dal palazzo marcio.
Cristante e Mancini titolari però!!!!!!
vedo solo che spinazzola nell’europeo si è rotto ed era della Roma , con conseguente lunghissimo stop (mentre a napoli gioca a go-go)
non seguo la nazionale, seguo soltanto la Roma e spero che nessun giocatore Romanista prestato a queste partite delle quali mi interessa zero, si faccia male
se non andiamo ai mondiali con un sorteggio così facile, meglio cancellare il calcio dallo sport nazionale.
ma lo immaginavo, tre mondiali senza italia non lo avrebbero mai permesso. fosse capitato alla Germania o al Brasile, avrei pensato la stessa cosa.
siamo già ai mondiali.
comunque vada non sarà un mio problema.interesse per nazionale e mondiale pari a 0 .forse anche meno.
Non so se le palle erano calde o fredde ma credo che siamo tutti d’accordo nel dirle “sudate”…!
Detto ciò, io non mi fido … di questa Italia ….
FORZA ROMA
anni fa ci preoccupavamo di incontrare la Germania…la Francia…la Spagna…ora “si” preoccupano delle squadre “materasso”…
@Sop: pensa a quelli che a fine marzo sono a lavorare al cantiere! Si fa per ridere eh! Saluti e forza Roma.
@Mauro, ci mancherebbe. Intendevo che potrebbero trovare la classica giornata invernale britannica con pioggia a dirotto e allora diventa davvero dura. Poi se l’Italia non si qualifica, amen. I problemi sono altri.
Se andiamo fuori con queste squadre significa che non dobbiamo partecipare al Mondiale, perché non ce lo meritiamo.
In ogni caso la baracca fa acqua da tutte le parti ed andrebbe fatto un profondo ripensamento del mondo del calcio, italiano ed in generale.
non ci scordiamo che in 180 minuti abbiamo preso 7 gol dalla Norvegia…
siamo capaci di tutto ormai.
❤️🧡💛
Male che va sei fuori uguale, ma almeno hai evitato una nuova umiliazione contro Svezia e Macedonia.
Visto il livello attuale giusto questo potevamo sperare prima del sorteggio
La Bosnia è una bella squadra. Quasi accede ai mondiali direttamente. A Vienna con l’Austria stava vincendo e era quasi l’80’ quando hanno preso un gol. E L’Austria non era male, con Sabitzer, Baumgartner, Laimer, un bel centrocampo. Non sarà facile. Poi magari passa il Galles, e abbiamo più speranze. Non ci credo che usciamo con l’Irlanda del Nord.
