ULTIME DA TRIGORIA – Ndicka torna in gruppo, ancora out Bailey

Mattinata di lavoro a Trigoria, dove la Roma di Gasperini ha proseguito la preparazione in vista della gara di domenica contro la Cremonese di Nicola. Le notizie migliori arrivano ancora una volta da Evan Ferguson: per l’attaccante è il terzo giorno consecutivo di allenamento in gruppo, un segnale incoraggiante a ridosso del match.

Dalle immagini diffuse dal club si evince però che Bailey e Dybala non hanno partecipato alla seduta collettiva. I due continuano a svolgere lavoro a parte, in attesa di capire se potranno essere recuperati almeno per la panchina. Per il giamaicano diminuiscono le chance di giocare contro i lombardi.

Gasperini intanto spinge sul ritmo e prova a costruire le migliori soluzioni offensive possibili: non è da scartare l’ipotesi di un attacco leggero con Baldanzi, e Ferguson pronto a subentrare dalla panchina. La rifinitura dei prossimi giorni chiarirà chi sarà davvero disponibile.

