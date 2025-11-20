FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 20 novembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Bailey, un danno economico da 3 milioni

Bailey ancora ai box: il giamaicano non è ancora tornato in gruppo e difficilmente potrà giocare titolare contro la Cremonese. Un danno anche economico per i giallorossi che ad agosto hanno versato 3 milioni di euro nella casse dell’Aston Villa per il prestito oneroso. Il diritto di riscatto è fissato a 20, ma le premesse per vederlo anche il prossimo anno a Trigoria, almeno ad oggi, non ci sono. (Il Messaggero)

Ore 8:50 – La Roma e il tabù post-sosta

La Roma torna in campo domenica allo Zini con un dato poco incoraggiante: due sconfitte su due quest’anno dopo la sosta, entrambe per 1-0 all’Olimpico. Nelle ultime due stagioni il bilancio parla di una sola vittoria, quattro ko e un pari. Un trend negativo recente, perché nei campionati precedenti i giallorossi ripartivano spesso bene. Gasperini ora vuole difendere il primato e rompere una serie che pesa anche psicologicamente. (Il Tempo)

Ore 8:10 — Gasperini, partenza da Scudetto

Quella della Roma di Gasperini è la miglior partenza della carriera del tecnico, pari solo al suo 2022/23, e una marcia da tricolore. Negli anni dei tre scudetti giallorossi solo Capello fece meglio dopo 11 giornate. La Roma di Schaffer (1941/42) viaggiava a 1,82 punti di media, quella di Liedholm a 2,09, mentre Capello nel 2000/01 volò a 2,54. La squadra di Gasp ha già tre sconfitte, ma anche otto vittorie: seconda miglior partenza dopo proprio il 2000/01, con una difesa tra le più solide del campionato. (Gazzetta dello Sport)

