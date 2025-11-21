FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 21 novembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 10:50 – Coppa d’Africa, El Aynaoui e N’Dicka con il Como
El Aynaoui e Ndicka saranno quasi certamente convocati per la Coppa d’Africa, in Marocco dal 21 dicembre, e salteranno la trasferta con la Juventus. Per la gara contro il Como del 15 dicembre c’è ancora speranza di averli a disposizione, con la società che prova a organizzare un volo speciale per El Aynaoui il giorno successivo. Se le rispettive nazionali arrivassero in finale, i due rientrerebbero solo per Roma-Milan del 25 gennaio, saltando fino a nove gare tra campionato, Europa League e Coppa Italia. (Il Romanista)
Ore 9:30 – Nicola carica: “Piccoli, testardi e pronti a tutto”
Davide Nicola racconta la sua Cremona dall’alto del Torrazzo e difende il percorso dei grigiorossi: 14 punti in 11 gare da neopromossa, frutto di lavoro e crescita a step. Loda la professionalità di Vardy e Vazquez, “facilitatori” del gruppo, e guarda alla sfida con la Roma con spirito combattivo: «Loro sono un’ottima squadra con un allenatore fortissimo. Noi siamo piccoli ma testardi, vogliamo dire la nostra». (Gazzetta dello Sport)
Ore 9.00 – Gasp insegue il primato solitario: manca dal 2015
La Roma si gioca una chance pesante: vincendo a Cremona e sperando che l’Inter non batta il Milan, Gasperini può ritrovarsi da solo in testa alla classifica per la prima volta dal 2015. L’ultimo precedente risale al successo contro l’Udinese firmato Pjanic, Maicon e Gervinho. Turno favorevole anche per gli altri incroci: Napoli-Atalanta e Fiorentina-Juventus. (Corriere della Sera)
Ore 8:15 – Ndicka ok, dubbi su Bailey: oggi il provino decisivo
A due giorni da Cremonese-Roma, Gasperini ritrova Ndicka: il difensore ha smaltito il problema alla caviglia e sarà titolare accanto a Mancini e Hermoso. Restano invece da valutare le condizioni di Bailey, ancora a parte: oggi sosterrà un provino decisivo per capire se potrà partire per Cremona. Migliora Dybala, che ha ripreso a correre: punta il Napoli per tornare tra i convocati. (Il Messaggero)
Secondo me domenica non ci sarà partita, siamo troppo più forti
Spero tu abbia ragione ma è una gara ostica.Giocano 352 praticamente catenaccio e hanno due ottimi velocisti per il contropiede.Forza Roma.
In base a questo ragionamento (?) prepartita ,abbiamo perso 1 Coppa dei Campioni (1984), 2 scudetti (1985-86 e 2009-10) e un’Europa League (2022-23) . Almeno.
Secondo me, affrontiamo una squadra ostica, che si è allenata pe due settimane in santa pace, senza pressioni, e con un allenatore che spesso con le sue squadre ci ha fatto sputare sudore per vincere ( basti ricordare le gare contro la Salernitana).
Quindi calma e sangue freddo, che ci sarà da sudare per portare a casa la vittoria.
Non fidiamoci della Cremonese squadra corta tra le linee, pressing e ripartenze.
Bisogna che Gasperini sorprenda con preparazione tattica diversa e qualche sorpresa, fuori casa sarà dura ma bisogna vincere per zittire gufi, pseudo tifosi contro Gasperini, socere da pianerottolo e radiolari contro, oltre al palazzo marcio che non ci vuole in vetta.
Forza Roma.
“La Roma si gioca una chance pesante: vincendo a Cremona e sperando che l’Inter non batta il Milan, Gasperini può ritrovarsi da solo in testa alla classifica per la prima volta dal 2015”
Ma davvero credete che a Gasperini o a qualcuno all’interno della società interessino ste inutili statistiche e primati? Non siate ridicoli
No, ma quello l’ambiente non esiste …
Io non dico che, dobbiamo avere paura della Cremonese , ma neanche sottovalutarla.
La Giuve , quella della Grande Mercato estivo , per avere ragione della Cremonese ha usufruito di 2 calci di rigore , il primo come al solito in omaggio..e con Spalletti in panchina..
L’obiettivo della Roma è la qualificazione in Champions. Siamo tutti contenti che stiamo al primo posto , io in primis, ma non vorrei che questi articoli e messaggi di enfasi siano per poter dire che abbiamo fallito in caso di mancata vittoria del campionato .
O napule fallisce se non vince il campionato.
l’Inter.
La Juve.
Non noi. Mettiamo le cose in chiaro.
domenica vedremo se anche caratterialmente e’ in corso un cambio di passo. partita spartiacque.
Gervinho, quanto ce manchi !!!
Con te chissà chissà chissà…..
FORZA ROMA
Voliamo bassi…. e poi vediamo domenica cosa succede e soprattutto per favore non voglio leggere cose che mi danno l idea di una 🦉🦉…… lasciatemi godere finché si può
P. S. guardiamo sempre la distanza con la quinta in classifica che è l obbiettivo della stagione è arrivargli davanti
senza Dybala si vince di sicuro, spazio a Ferguson 💪🏿
Io quest anno un grande pensierino lo farei in primis la fortuna che abbiamo è una cosa assurda ovvero perdiamo col Milan e la domenica seguente il Milan pareggia perdiamo con l Inter e la settimana dopo l Inter perde Roma Verona Pisa Roma lazio Roma poi in più stiamo anche migliorando nel gioco non abbiamo punte e siamo primi e alla fine incontreremo il Napoli a casa senza molto probabilmente il loro miglior giocatore anguissa voi dite che questi non sono segni?
