FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 21 novembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:50 – Coppa d’Africa, El Aynaoui e N’Dicka con il Como

El Aynaoui e Ndicka saranno quasi certamente convocati per la Coppa d’Africa, in Marocco dal 21 dicembre, e salteranno la trasferta con la Juventus. Per la gara contro il Como del 15 dicembre c’è ancora speranza di averli a disposizione, con la società che prova a organizzare un volo speciale per El Aynaoui il giorno successivo. Se le rispettive nazionali arrivassero in finale, i due rientrerebbero solo per Roma-Milan del 25 gennaio, saltando fino a nove gare tra campionato, Europa League e Coppa Italia. (Il Romanista)

Ore 9:30 – Nicola carica: “Piccoli, testardi e pronti a tutto”

Davide Nicola racconta la sua Cremona dall’alto del Torrazzo e difende il percorso dei grigiorossi: 14 punti in 11 gare da neopromossa, frutto di lavoro e crescita a step. Loda la professionalità di Vardy e Vazquez, “facilitatori” del gruppo, e guarda alla sfida con la Roma con spirito combattivo: «Loro sono un’ottima squadra con un allenatore fortissimo. Noi siamo piccoli ma testardi, vogliamo dire la nostra». (Gazzetta dello Sport)

Ore 9.00 – Gasp insegue il primato solitario: manca dal 2015

La Roma si gioca una chance pesante: vincendo a Cremona e sperando che l’Inter non batta il Milan, Gasperini può ritrovarsi da solo in testa alla classifica per la prima volta dal 2015. L’ultimo precedente risale al successo contro l’Udinese firmato Pjanic, Maicon e Gervinho. Turno favorevole anche per gli altri incroci: Napoli-Atalanta e Fiorentina-Juventus. (Corriere della Sera)

Ore 8:15 – Ndicka ok, dubbi su Bailey: oggi il provino decisivo

A due giorni da Cremonese-Roma, Gasperini ritrova Ndicka: il difensore ha smaltito il problema alla caviglia e sarà titolare accanto a Mancini e Hermoso. Restano invece da valutare le condizioni di Bailey, ancora a parte: oggi sosterrà un provino decisivo per capire se potrà partire per Cremona. Migliora Dybala, che ha ripreso a correre: punta il Napoli per tornare tra i convocati. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…