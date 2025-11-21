ULTIME DA TRIGORIA – Bailey non recupera. A Cremona ballottaggio Ferguson-Baldanzi

Prosegue la preparazione della Roma verso la sfida di domenica contro la Cremonese. Anche oggi Leon Bailey e Paulo Dybala hanno svolto un nuovo allenamento personalizzato, continuando il percorso individuale iniziato nei giorni scorsi.

A questo punto, per l’esterno giamaicano le possibilità di vedere il campo allo Zini sono praticamente azzerate. Notizie positive invece da Evan Ferguson, che si è nuovamente allenato con il gruppo per il terzo giorno consecutivo e si candida per una maglia da titolare.

Sarà ballottaggio con Baldanzi nel ruolo di riferimento centrale, con Pellegrini e Soulé pronti ad agire alle loro spalle. Per il resto la formazione sembra scritta, con Konè e Cristante in mediana, Celik e Wesley sulle fasce e Hermoso confermato in difesa con Mancini e Ndicka, recuperato.

Domani alle 13:30 la conferenza stampa di mister Gasperini che farà chiarezza sulla situazione dei calciatori disponibili per la trasferta di Cremona e per i prossimi impegni dei giallorossi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini