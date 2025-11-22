Hermoso si ferma: è in dubbio per domani. Si prepara Ziolkowski

Un piccolo problema muscolare accusato da Mario Hermoso ieri potrebbe creare qualche problema di formazione a Gian Piero Gasperini in vista della partita contro la Cremonese.

Il difensore spagnolo ha avvertito un leggero fastidio che lo mette in dubbio: il centrale effettuerà oggi un provino per capire se riuscirà a recuperare per la trasferta in terra lombarda. In caso di forfait è pronto a tornare dall’inizio Ziolkowski.

Il giovane centrale ha strappato applausi in Polonia per le ottime prestazioni con la maglia della nazionale e ha voglia di mettersi in mostra dopo il flop dell’esordio dal primo minuto in giallorosso contro il Plzen.

L’altra soluzione, invece, è il ritorno di Celik sulla linea dei difensori ma l’idea di Gasp è quella di non toccare le fasce. Tutto dipenderà dalle condizioni di Hermoso, che in questi mesi ha convinto sia l’allenatore che la società: avviati i colloqui con la Roma per un rinnovo annuale con spalmatura dell’ingaggio.

LEGGI ANCHE – Celik, rinnovo vicino dopo l’incontro con Massara: quanto guadagnerà col nuovo contratto

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo