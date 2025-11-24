NON SVEGLIATECI

Alla fine, l’immagine che resta allo Zini è semplice: una Roma che soffre, una Roma che sbuffa, una Roma che lotta. E poi una Roma che prende fiato, cambia marcia, e si lascia dietro tutto. Anche la Cremonese, piegata 3-1 in una partita che, per intensità e maturità, somiglia terribilmente a quelle che vincono le squadre forti. Quelle da vetta. Quelle che non vogliono più scendere.
La capolista — perché è questo che oggi è, senza più imbarazzo — ha vinto in emergenza totale, senza Dybala, senza Dovbyk, senza Bailey. E senza Hermoso. Eppure ha vinto. Di più: ha dominato alla distanza, esattamente come fanno le squadre sane. Perché sì, la Roma sta bene: fisicamente, tecnicamente, mentalmente. Corre più degli altri, corre meglio degli altri, e soprattutto sa quando colpire.
Per larghi tratti, lo Zini ha messo sul tavolo tensioni e insidie: dal palo di Vandeputte al rigore farsesco di Ayroldi, poi revocato dal VAR, passando per l’espulsione esagerata di Gasperini, che poi si trasforma in ultrà dalle tribune dello Zini. E proprio lì, nel caos, è uscita la Roma nuova: quella che non si sfalda, che non si immalinconisce, che non si aggrappa a un singolo fuoriclasse per rimanere in piedi. La Roma che tiene botta.
Il gol di Soulé è la scintilla che accende tutto, certo. Ma la partita la cambiano il coraggio e la qualità con cui Gasperini ridisegna la squadra, sia nell’undici iniziale che con i cambi a partita in corso. La mossa Baldanzi falso nove, per esempio: scelta audace, rischiosa, quasi provocatoria. Ma azzeccatissima. Il ragazzo non segna, vero, però manda in tilt la Cremonese togliendo punti di riferimento, cucendo gioco, aprendo spazi. E dietro di lui, una squadra che ha imparato a muoversi da gruppo vero.
Poi la ripresa, dove ormai lo spartito è noto: accelerazione, travolgimento, KO tecnico. Ferguson — finalmente — e Wesley chiudono il cerchio. Due gol da Roma che sta crescendo. Che non ha più paura di sbagliare. La Roma che Gasperini voleva vedere e che, fino a un mese fa, era solo un abbozzo. Oggi invece la squadra crea, verticalizza, allunga gli avversari. E li punisce.
Ed è questo, forse, il dato più interessante: quella posizione in classifica non è più un capriccio del calendario. Non è un incidente statistico. È un segnale. Un segnale forte. Perché quando vinci partite così — sporche, complicate e vibranti — vuol dire che hai fatto il salto. Vuol dire che ci credi davvero. E che, al di là del derby di Milano, tu vuoi restare lì sopra. E vuoi farlo da solo.
La Roma finalmente ha fame. Ha quell’appetito di chi capisce che questo sogno non è più un miraggio, e che ogni domenica può aggiungere un pezzo. Oggi lo Zini ha certificato una cosa semplice: la Roma è capolista, e ora si comporta da capolista. Non vuole fermarsi. E, a giudicare dal passo, non sembra nemmeno che ne abbia l’intenzione.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Maggicaaaaassa 💛❤️💛❤️ Che bello vedere la classifica della serie A. Sempre forza ROMA.
GASPita che ROMA !!!!!!!
Dopo TROPPI anni di sofferenze finalmente una squadra degna di questa CITTA’.
Quest’uomo sta valorizzando ogni giocatore, gli sta infondendo fiducia, appartenenza, grinta, atleticità, schemi, posizioni giuste. Ha sperimentato suscitando in noi qualche perplessità, ma non erano esperimenti ad minchiam, era l’alchimista che stava cercando la pozione giusta con gli elementi che si trovava dentro il cassetto. Finalmente tifiamo Roma non solo per Amore ma anche con Orgoglio. Oggi è lunedì? strano me sembra domenica e sto in “montagna” a scià…
Dimenticavo, Zenone, te la sei poi fatta sta doccia vestito?
Pensa che nella maggioranza dei giocatori è la stessa dello scorso anno
@Maurizio e infatti anche lo scorso anno con MIster Claudione abbiamo fatto gli stessi risultati, ogni singolo pensiero, movimento, parte dalle testa, c’è solo stato un degno passaggio di consegne. Se prima avevamo sfiorato il baratro è solo perchè “a capa nun era buona”
La partita di ieri dimostra che quando sei forte non c’è arbitraggio che tenga. Nulla di scandaloso ieri ma certamente un clima non amichevole e benevolo da parte della terna. Quando sei debole ti innervosisci e ti sfaldi, come è successo in passato. Non la Roma di ieri che invece ha reagito e vinto. Se sei forte sei forte. Superi tutto. Punto.
Ora domenica prossima dobbiamo dimostrare di aver titolo ad essere la capolista non facendoci battere dal Napoli.
Forza Roma!
Sono straorgoglioso e non solo per la vetta ma anche perché è bello vederla giocare, perché sono “Uno per tutti e tutti per uno”, perché ognuno ha una posizione e sa quello che deve fare e azioni come quella del gol di Wesley è non solo entusiasmante ma da Bibbia del calcio.
Rivalutiamo tutti quelli che giocano e chi li governa dai Friedkin a Gasperini a Ranieri a Massara fino ai magazzinieri.
Che bello guardare le partite di questa Roma!
Piano Sig. Fiorini, piano….. le assenze, tranne Dybala (che non è sempre garanzia pure da titolare) gli altri due non è chi siano trascendentali, anzi (uno mezzo moscio l’altro appena arrivato): no, la rosa è quella. Invece sulla mentalità e la motivazione concordo, ma secondo me la base è la condizione fisica: quando ti senti bene e forte fisicamente alimenti la mente.
Proclami o sogni vietati fino a maggio, ora testa bassa e pedalare.
Forza Roma per Sempre!
Ce manca pure Angelino comunque eh…
daje Roma!!!
nel derby di ieri avrei preferito un pareggino….
ma puoi guardi la classifica …
comunque continuo a pensare che la nostra corsa va fatta sulla 5 in classifica, fare piu punti possibili per tenerla a distanza.
❤️🧡💛
Il fatto è che la sesta, la Juve, è a “soli” 7 punti di distanza.
La quinta è il Bologna, – che è a pari punti con l’Inter, quarta – è a soli 3 punti; la seconda e la terza, stanno a 2 punti.
Scontando scontri incrociati e i nostri scontri diretti, che bisognerà pure cominciare a vincere), tutti possono fare la corsa su tutti.
Insomma, equilibri e valori estremanente variabili.
L’unica certezza è che, come attesta la pretestuosa espulsione di Gasperini, è che iniziano a pensare che noi ci siamo per restare in questo gioco; e i tutori dei “brand” hanno una certa stizza. Speriamo vadano letteralmente in un panico (impotente).
Questa è tutta farina del sacco di Gasperini. Alla fine il lavoro paga. Alla base c’è il lavoro atletico fatto durante la preparazione atletica e la settimana dove i carichi sono pesanti, ma che ti permettono poi la domenica di dominare sul piano fisico. Inoltre a portato mentalità vincente e le vittorie poi fanno il resto perché portano entusiasmo e convinzione.
GASP è il VERO fuoriclasse della Roma !! GRAZIE, GRAZIE mille volte Mister Gasp!!!
Che Dio ti benedica e ti conservi per altri 9 anni ( come con l’Atalanta…) alla Roma!
Ha cambiato volto e mentalità alla squadra e a una città intera. Giocatori quasi finiti, rotti o sbandati, li ha plasmati e modellati dalla testa ai piedi ( quasi, qualcuno è ancora…fabbro! Vero El Aiaunui? 3 corner uno peggio dell’altro!), li ha resi veri giocatori e ora crescono di partita in partita! Finalmente !!! Forza Gasp! Forza Roma!!!
Non vedo perché non dovremmo pensare allo scudetto, le altre squadre sono quelle viste finora e niente di più, noi invece siamo primi e miglioriamo partita dopo partita, ieri intanto s’è sbloccato Ferguson e per la prima volta abbiamo segnato più di due gol. . avanti così step by step …e tra un mese c’è il mercato….
Partendo dal presupposto che sono il primo a dire “Kepp Kalm”, pienamente d’accordo. Nonostante il primato in classifica, secondo aluni soggetti che girano su sto forum: milanisti, napoletani, interisti e bolognesi possono pensare allo scudetto, noi non siamo da Tricolore ma dobbiamo solo aspettare, piagne e lamentarci. Alla faccia dell’ottimismo, come dicono in tanti: A pensar male si fa peccato, però tante volte ci si azzecca (nel frattempo i laziali se godono le penniche di lotito e gl’iceberg😅) Non accade ma se accade…🇮🇹Forza Roma🇮🇹💛❤️
…siamo solo alla dodicesima!
È una situazione quasi irreale, prima in classifica da sola. Un sogno ad occhi aperti. Una bellissima sensazione ma, come a mio parere giustamente dice @Rudy, il nostro obiettivo rimane il quarto posto, tutto ciò che dovesse arrivare in più fa trippa. Vuoi per scaramanzia, vuoi perché il campionato ha ancora 26 partite, se non erro, ancora da giocare, credo che restare con i piedi per terra, ben piantati per terra sia la cosa più giusta da fare.
L’unica cosa da fare veramente ed incessantemente è tifare questa squadra piena di “pippe” 😂😂😂 ed ancora tifare e tifare, soltanto questo.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
quando prendi gente competente ………
Attaccavamo in 6 negli ultimi minuti, la cremonese era insidiosissima, molti si sarebbero accontentati di un pareggio….. Stento ancora a credere a quello che ho visto ieri pomeriggio, la ripartenza per il gol di Wesley cinematografica, da fantascienza (per gli altri…). Ci siamo anche noi per lo….. Dajeeee!!!
Meno si parla della Roma e meglio è, stiamo calmi rimaniamo con i piedi per terra. Siamo li perché ce lo meritiamo in un campionato al ribasso per me guardo sempre al 4 posto sperando di arrivare a gennaio li vicino e magari la befana tira fuori dalla calza un paio di regali allora inizierò a guardare più su ma per adesso calma
A quasi un terzo del campionato trovare la Roma in testa con due punti di vantaggio sulla muta inseguitrice non è capitato spesso. La partita con il napule può essere una opportunità (anche se Gasp non sarà in panchina).
Tante cose positive dalla partita di ieri.
3 gol segnati, un quarto annullato x fuorigioco millimetrico e tante altre azioni pericolose.
Il primo gol di Ferguson, grande notizia in vista del prosieguo.
Azioni ad un tocco in velocità come quella del gol di Wesley, oppure manovrate con pazienza ed intelligenza come quella del gol di Evan su assist di El Aynaoui che attestano una crescita esponenziale del nostro gioco offensivo, pur conservando solidità in quello difensivo.
L’aumento dei giocatori incidenti nell’economia della partita, come Baldanzi x un’ora brillante falso nove ed El Sha autore di un filtrante da applausi sul gol di Wesley.
Ammetto che all’inizio non speravo di essere in vetta a questo punto della stagione, visto che notoriamente le squadre di Gasp al primo anno partono lente.
Però, come dice il mister, non si tratta di un primato casuale.
Ora però la difficoltà sale.
Giovedì giocheremo contro il Midtjylland, capolista a punteggio pieno della EL e domenica ci sarà la sfida diretta col Napoli.
La squadra di Conte giocherà martedì in Champions ed avrà quindi più tempo per riposare e preparare la partita di domenica.
Non sarà facile, ma di certo ce la giocheremo.
Daje!!
i gol annullato sono 2: Evan aveva fatto doppietta con un altro bel gol. ne abbiamo segnato 5 ieri.
La Roma non è in emergenza dei giocatori che scrivete! È proprio per quello che vince. Soulè & C. sono liberi di giocare l’uno per l’altro. Con Dybala, si gioca nella maggior parte dei casi solo per lui e la sua condizione non lo può imporre questo. Nessuno dirà mai male del ragazzo, me compreso ma sta diventando di ingombro anche lui. Lorenzo, leggermente meglio ma si vede che non è da grande squadra rispetto agli altri. Bailey è ingiudicabile. Dobvik, stesso discorso di Pellegrini, anzi, molto peggio, almeno ogni tanto Lorenzo qualche guizzo ce l’ha. Servono rinforzi seri per quello che si può fare a gennaio che vanno a sostituire proprio questi 4 che non rafforzano la rosa. Al massimo ti fanno una panchina buona ma si sfasciano pure quando giocano 20 minuti! Per quello che costano me li farei due ragionamenti. Forza Roma!!! Avanti così
Si può dire intanto che la Roma ha superato la Dybala-dipendenza? “C’è una Roma con Dybala e un’altra senza” si diceva. Oggi questa squadra ha una personalità che prescinde dal singolo e si esalta soprattutto nel collettivo, chi c’è…c’è. Per quelli un pò più grandi, questa caratteristica ce l’aveva la Roma di Eriksson nel 1986. Ricordo un Roma-Inter dove mancavano 6-7 titolarissimi e la Roma annichilì l’Inter con un nugolo di ragazzini. Il terzo gol di ieri sembrava uscito dalla playstation, corsa senza palla, lanci precisi, spettacolo puro. Io non so se questa squadra potrà durare fino alla fine ma una cosa è certa: l’allenatore è quello giusto.
Buongiorno fratelli romanisti.
Semplicemente questo… 🤗
FORZA ROMA
Questa squadra di pippe è la stessa che ha dominato il girone di ritorno dello scorso campionato.
Aggiungi il Gasp ed il suo modo di intendere il calcio, il resto lo fanno i giocatori allenati e motivati a dovere e la Società finalmente organizzata dal sig. Ranueri enon dagli algoritmi. Noi tifosi continuiamo come sempre ad anare e tifare i lupi 💛❤️ lasciando le insulse, inutili, sterili polemiche e i chiacchiericci ai soliti pseudo opinionisti del male.
Ogni tanto mi va’ il pensiero al tifoso romanista, abituato da anni a vedere la squadra lottare per un lacunoso posto in classifica nelle retrovie. Ed oggi che guardiamo tutti dall’alto voglio dire ai miei amici romanisti che questa sarà la volta buona per fare cambiare idea agli scettici.
Forza A.S Roma sempre.
p s mi scuso degli errori ma ho dimenticato gli occhiali a casa 😂😂
Troppe…………?
UNA GRANDE ROMA DEVE CONTINUARE COSÌ anche in Europa League..
Ok l’assenza di Dybala che quando gioca è una bellezza, ma ho notato che quando c’è lui Soulé rende meno. Dovbyk fino ad ora non è pesato molto e Bailey praticamente non lo abbiamo ancora visto giocare a parte qualche giocata fine a se stessa.
poco da dire, Gasperini ha fatto fare il salto di qualità che ci serviva. Con una rosa non eccezionale sta avendo dei risultati pazzeschi, non oso immaginare se a gennaio arrivassero i giocatori che ha chiesto.
Manca ancora tantissimo e la classifica è molto corta, però se si continua su questa strada la Champions è più che probabile. Poi se a febbraio fossimo ancora primi, un pensierino a quella cosa lì a quel punto sarebbe lecito farlo, ma è ancora troppo presto.
comunque Pellegrini il vizietto di prendersela con gli altri non se lo toglie, ha sbagliato due volte: il gol e a dare la colpa a Celik che andava invece applaudito come dovrebbe fare un ex capitano e compagno di squadra generoso e non spocchioso.
concordo, non mi è piaciuta per niente quella scena, ma non credo che Gasp abbia gradito
Calma ragazzi, voliamo basso, lasciamo che i giornalai parlino delle strisciate, come fanno gli amici di SKI, ieri sera per sentir parlare un po’ della nostra Roma ho dovuto guardare la domenica sportiva, forse perché erano presenti Panatta e Favino. Dopo tutto mica siamo primi in classifica, dobbiamo salvarci……💛❤️💛❤️
Spero che Gasperini sia per la Roma quello che Marcello Lippi è stato per la Juve. Arrivato tra lo scetticismo generale perché allenatore proveniente dalla provincia, ha saputo ribaltare tatticamente e tecnicamente la Juve e aprire un ciclo vincente. Certo, aiutato dalla triade juventina ma il merito a Lippi gli va dato. Se fosse stato un allenatore scarso non avrebbe vinto il mondiale nel 2006.
Manca un ultimo step.
Non perdere con le “grandi”.
La prossima è il Napoli, in casa.
Bisogna VINCERE.
