Fabrizio Romano: “Inter su Konè ma per Gasperini è incedibile. E i Friedkin…”

L’Inter prepara le prime mosse per il mercato di gennaio e torna a bussare alla porta della Roma per Manu Koné. Il centrocampista francese resta un profilo molto apprezzato da Christian Chivu, che lo aveva già indicato come obiettivo lo scorso agosto, quando tra i due club c’era stato un primo confronto informale.

Ora i nerazzurri stanno riprovando a inserirsi, ma da Trigoria la risposta non cambia. Come riportato da Fabrizio Romano, Gasperini considera Koné un perno del progetto e ha ribadito alla proprietà la sua totale indispensabilità. Una linea condivisa dai Friedkin, convinti che il giocatore non debba essere toccato a gennaio.

Nel frattempo, la valutazione del francese continua a salire: oggi ruota attorno ai 50 milioni di euro, cifra che sta attirando l’interesse di diversi top club europei. A prescindere dalle sirene, però, la posizione della Roma resta immobile: Koné è incedibile.

