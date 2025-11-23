Fabrizio Romano: “Inter su Konè ma per Gasperini è incedibile. E i Friedkin…”

L’Inter prepara le prime mosse per il mercato di gennaio e torna a bussare alla porta della Roma per Manu Koné. Il centrocampista francese resta un profilo molto apprezzato da Christian Chivu, che lo aveva già indicato come obiettivo lo scorso agosto, quando tra i due club c’era stato un primo confronto informale.
Ora i nerazzurri stanno riprovando a inserirsi, ma da Trigoria la risposta non cambia. Come riportato da Fabrizio Romano, Gasperini considera Koné un perno del progetto e ha ribadito alla proprietà la sua totale indispensabilità. Una linea condivisa dai Friedkin, convinti che il giocatore non debba essere toccato a gennaio.
Nel frattempo, la valutazione del francese continua a salire: oggi ruota attorno ai 50 milioni di euro, cifra che sta attirando l’interesse di diversi top club europei. A prescindere dalle sirene, però, la posizione della Roma resta immobile: Koné è incedibile.
LEGGI ANCHE – Koné, altro che addio: PSG e Marsiglia all’assalto ma lui sceglie la Roma
Fonte: Youtube/FabrizioRomano
Ancora? e basta!
se proprio lo dobbiamo vendere va dato all’estero e per non meno di 70 milioni.
all’inter mai.
Al 23 novembre ovviamente si parla di cessioni. Dopo una vittoria importantissima, ovviamente.
Certo. Per 100 milioni. E all’ estero.
Ma smettetela sempre discorsi insensati godiamoci il momento che c’è ancora da divertirsi.
provo ad indovinare… scambio con Frattesi?
si e con conguaglio a loro favore
si,magari con un conguaglio a favore dell Inter, frattesi non giovava con Inzaghi e non gioca con chivu,ci sarà un motivo…
certo, con conguaglio a favore dell’Inter, ovviamente
Grande calciatore, à mio parere per far un
paragone buttato lí giá oggi é piú forte di
Ederson, i margini per crescere ci sono,
se riesce ad affinare il piede nelle conclusioni
diventerá un centrocampista totale.
Dajéeee, un pó di lavoro da quel punto
di vista e sarai top player per la Roma
Ma se Tonali, una pippa ar sugo è stato venduto 70 milioni…come fa Kone’ a valerne 50?….e Frattesi che vede il campo col binocolo chiedono 40??? Ma siamo seri oppure no??
titolare con la Roma,con la Francia,100 milioni e lo diamo al Paris saint german
sono assolutamente d’accordo…
KONÈ È MOLTO IMPORTANTE PER LA NOSTRA ROMA..
50 ,,piu frattesi e forse si puo trattare
Ormai pure questo (FR) deve buscarsi il pane…..appiattito come un tappetino….che tristezza…..
Attaccatevi a sta…
la valutazione di 50 milioni è quasi più ridicola dell’Inter che ancora insiste
80 Mil. Poi vediamo se insistono..
Sti cartonati cosa vogliono a loro 200 milioni e non bastano.Assieme alla rubentus le squadre più antipatiche e ladrone del mondo
Ce vonno rattrista’ perché semo primi
ah ah ah
ma noi godemo e Kone’ so tenemo!
Tie’!!!
FORZA ROMA
Premesso che Koné, a mio avviso è incedibile, ma se l’inda e il suo “onestissimo “ presidente lo vogliono, devono darci 3/4 loro giocatori … Lautaro, Di Marco, Bastoni e Thuram con conguaglio!!! Detto questo voglio sottolineare l’arbitraggio scandaloso di oggi, i primi falli a favore fischiati a partita finita, ovvero sullo 0 3.
Se proprio si deve dare all’Inter farei Frattesi, + Pio Esposito + 20 milioni
L unico modo di venderlo a 80 è rifiutare 40…
Se l avesse capito quel genio di Pallotta oggi non avremmo debiti e qualche scudetto in più…
Il ragazzo è stato chiaro! Vuole rimanere a Roma. Stop! È giovane e può benissimo stare qui per i suoi 2/3 anni. Vincere con noi e quando il prezzo è arrivato alle stelle, ovvero verso i 26 anni e ci siamo fatti una posizione e soldini, allora se ne parla.
Roma capolista e i giornalisti che fanno??
Ricicciano fuori una notizia praticamente vecchia per destabilizzare e sviare l’attenzione sulla prima in classifica
La Roma prima in classifica e si deve parlare di cessioni perfino a una diretta concorrente poi non è vero che diamo fastidio
Con il passare del tempo l’Inter me sta più surcasco della juve… questione de centimetri sia chiaro.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.