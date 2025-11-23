Fabrizio Romano: “Inter su Konè ma per Gasperini è incedibile. E i Friedkin…”

L’Inter prepara le prime mosse per il mercato di gennaio e torna a bussare alla porta della Roma per Manu Koné. Il centrocampista francese resta un profilo molto apprezzato da Christian Chivu, che lo aveva già indicato come obiettivo lo scorso agosto, quando tra i due club c’era stato un primo confronto informale.

Ora i nerazzurri stanno riprovando a inserirsi, ma da Trigoria la risposta non cambia. Come riportato da Fabrizio Romano, Gasperini considera Koné un perno del progetto e ha ribadito alla proprietà la sua totale indispensabilità. Una linea condivisa dai Friedkin, convinti che il giocatore non debba essere toccato a gennaio.

Nel frattempo, la valutazione del francese continua a salire: oggi ruota attorno ai 50 milioni di euro, cifra che sta attirando l’interesse di diversi top club europei. A prescindere dalle sirene, però, la posizione della Roma resta immobile: Koné è incedibile.
Fonte: Youtube/FabrizioRomano

27 Commenti

  7. Grande calciatore, à mio parere per far un
    paragone buttato lí giá oggi é piú forte di
    Ederson, i margini per crescere ci sono,
    se riesce ad affinare il piede nelle conclusioni
    diventerá un centrocampista totale.

    Dajéeee, un pó di lavoro da quel punto
    di vista e sarai top player per la Roma

  8. Ma se Tonali, una pippa ar sugo è stato venduto 70 milioni…come fa Kone’ a valerne 50?….e Frattesi che vede il campo col binocolo chiedono 40??? Ma siamo seri oppure no??

  17. Premesso che Koné, a mio avviso è incedibile, ma se l’inda e il suo “onestissimo “ presidente lo vogliono, devono darci 3/4 loro giocatori … Lautaro, Di Marco, Bastoni e Thuram con conguaglio!!! Detto questo voglio sottolineare l’arbitraggio scandaloso di oggi, i primi falli a favore fischiati a partita finita, ovvero sullo 0 3.

  19. L unico modo di venderlo a 80 è rifiutare 40…
    Se l avesse capito quel genio di Pallotta oggi non avremmo debiti e qualche scudetto in più…

  20. Il ragazzo è stato chiaro! Vuole rimanere a Roma. Stop! È giovane e può benissimo stare qui per i suoi 2/3 anni. Vincere con noi e quando il prezzo è arrivato alle stelle, ovvero verso i 26 anni e ci siamo fatti una posizione e soldini, allora se ne parla.

  21. Roma capolista e i giornalisti che fanno??
    Ricicciano fuori una notizia praticamente vecchia per destabilizzare e sviare l’attenzione sulla prima in classifica

