SERIE A – Il Milan vince il derby, Inter battuta 1 a 0: la Roma resta sola in vetta

Il derby di Milano va al Milan di Allegri: decide un gol di Pulisic messo a segno nella ripresa a spezzare gli equilibri di una partita molto combattuta.
Nel primo tempo era stata l’Inter a creare le occasioni migliori, arrivando a un passo dal gol del vantaggio con un palo di Acerbi. Nella ripresa però una ripartenza rossonera ha portato alla rete dello statunitense.
L’Inter avrebbe potuto trovare la rete del pari su rigore, ma ancora una volta Maignan ha salvato i suoi respingendo la conclusione dal dischetto di Calhanoglu. Grazie a questo risultato il Milan scavalca l’Inter raggiungendo quota 25 punti, con i nerazzurri fermi a 24. La Roma, a quota 27, resta da sola in cima al campionato.
Giallorossi.net – G. Pinoli
FUGA FUGA FUGA !!!
🏃🏼♀️➡️🏃🏼♀️➡️🏃🏼♀️➡️ ⚽⚽⚽
ERA ORA, e mo’ godiamocela sta vetta, ma sempre coi piedi per terra eh!
E daje!
