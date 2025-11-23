CREMONESE-ROMA 1-3: le pagelle

La Roma travolge la Cremonese allo Zini e torna in testa alla classifica. I giallorossi trionfano per 3 a 1 grazie ai gol di Soulè nel primo tempo e di Ferguson e Wesley nella ripresa. Ininfluente il gol di Folino nel recupero.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo stadio Zini per affrontare i lombardi nel match valido per la dodicesima giornata di campionato:

Svilar 7 – Conferma di essere un portiere fenomenale. Un miracolo su Bonazzoli, poi salva su Vandeputte. Nella ripresa la Roma dilaga e lui deve solo assistere al trionfo giallorosso.

Mancini 7 – Partita scorbutica, lui ci mette fisico e massima concentrazione.

Ndicka 7 – Provvidenziale in un paio di recuperi in campo aperto. Perfetto negli anticipi e nel gioco aereo.

Ziolkowski 6 – Parte maluccio, con Bonazzoli che lo mette in affanno. Poi si scioglie e fa un pochino meglio. Dal 46′ El Aynaoui 7 – Dà sostanza alla mediana. Pesca Ferguson con lucidità per il gol che chiude il match.

Celik 6,5 – Gasp non lo toglie più da quella posizione, nemmeno quando la difesa è in emergenza. Altra prestazione sostanziosa.

Konè 7,5 – Dona il pallone a Soulè per la rete del vantaggio. La partita è spigolosa, e la sua presenza in mezzo al campo è salvifica.

Cristante 7 – Centimetri ed esperienza in mezzo al campo. Nella ripresa si sposta in difesa, ma la sua prova non ne risente.

Wesley 7,5 – La Cremonese fatica ad arginare la sua brillantezza. Corre, lotta, serve assist e segna. Gran bel giocatore. Dall’80’ Tsimikas sv.

Soulè 7,5 – La difesa lombarda commette il grave errore di lasciargli spazio dal limite, e lui la punisce con uno dei suoi gol ormai noti. Nella ripresa sfiora la doppietta personale. Dall’84’ Pisilli sv.

Pellegrini 6,5 – Partenza con qualche errore tecnico non da lui. Gli viene annullato un gol per fuorigioco a dir poco millimetrico. Fallisce la rete del raddoppio con un rigore in movimento parato da Audero. Dal 59′ El Shaarawy 7 – Ingresso incisivo con un bell’assist per la rete del tre a zero romanista.

Baldanzi 6,5 – Mette in grave difficoltà la difesa lombarda non dando punti di riferimento. Elettrico, bravo nel giocare di sponda e nello smarcare i compagni, ma ha il demerito di non sapere cosa significa la parola gol. Dal 59′ Ferguson 7 – Entra e segna il suo primo gol in giallorosso. Avrebbe la possibilità di siglare anche la doppietta, ma la rete viene annullata per fuorigioco.

GIAN PIERO GASPERINI 7,5 – Non ne sbaglia una. La Roma lotta, si sacrifica e poi domina la Cremonese su un campo non facile. Undici iniziale e cambi assolutamente azzeccati.

LEGGI ANCHE – Pellegrini, il Napoli ci prova per gennaio: la Roma e il calciatore dicono no

Giallorossi.net – Andrea Fiorini