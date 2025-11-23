LIVE! GASPERINI: “Contento per Ferguson, bravissimo Baldanzi. L’espulsione? Il quarto uomo si è comportato veramente male…”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Cremonese-Roma, gara valida per la dodicesima giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel prepartita e poi al termine del match.

GASPERINI A DAZN A FINE PARTITA

Lei ha esultato al gol…

“Sono contento per Ferguson, e poi era un gol importantissimo. Stavamo giocando bene, e il secondo gol ci ha fatto capire che si poteva vincere”.

I cambi servono…

“Certo, anche se a me i cinque cambi non entusiasmo. Le squadre più preparate vengono fuori, con i cinque cambi le partite sono più equilibrate ma anche meno belle”.

L’espulsione? Sono successe tante cose che avrebbero potuta farla arrabbiare, per quale di quelle?

“Nei hai dette parecchie. I dieci minuti finali del primo tempo sono stati pesanti per noi. Nel secondo tempo non ho detto una parola. Il quarto uomo ha fatto due errori grossolani… già hanno poco da fare, in questo caso si è comportato veramente male…”

Baldanzi si è mosso molto bene. Le è piaciuto?

“Mi è piaciuto moltissimo, siamo stato sempre pericolosi giocando sulla rapidità e sugli scambi, abbiamo creato parecchio. Baldanzi è stato molto pericoloso, il ruolo di centravanti lo ha fatto molto bene e sono contento per lui. Per noi è una risorsa. Ora abbiamo più sicurezza e fiducia di poter fare più gol”.

Viene mostrato a Gasperini il murales fatto alla Garbatella che lo ritrae come uno stregone…

“Sempre mago Merlino…ma sono d’accordo sugli ingredienti, ora aggiungiamoci un po’ di sale…”

Per continuare a sognare…

“E’ giusto. I sogni rarissimamente si avverano, ma è belli viverli, e noi cerchiamo di riaddormentarci per allungarlo…”

Continua…

GASPERINI A DAZN NEL PREPARTITA

Che tipo di risposte dovete dare?

“È una partita difficile, come tutte. Giochiamo con una squadra che ha entusiasmo, che ha valori. Sarà una partita molto combattuta”.

Si aspetta anche risposte post-sosta? Due volte non è andata bene…

“Sono state due partite diverse. Col Torino abbiamo avuto difficoltà. Tutte le squadre che hanno giocatori nelle nazionali hanno difficoltà quando c’è da ripartire. Ora dobbiamo rimettere velocemente in teste il campionato”.

Tante volte l’Atalanta ha giocato senza riferimento. Oggi la scelta dipende dall’avversario o dalle condizioni Ferguson?

“A tutte le circostanze. Baldanzi è stato molto bravo in quel ruolo in queste settimane, abbiamo Ferguson in panchina. Vediamo. Nei 90 minuti possono aiutare tutti”.