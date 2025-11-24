Gasp lo stregone ne inventa un’altra: Baldanzi falso nove svolta l’emergenza attacco

L’emergenza costringe a inventare, ma Gasperini nella necessità ci sguazza. E stavolta ha tirato fuori una soluzione che può cambiare gli equilibri dell’attacco giallorosso: Baldanzi falso nove. Una scelta nata quasi per obbligo e diventata un’intuizione vincente.
Il trequartista, finora considerato ai margini, da attaccante centrale ha probabilmente offerto la sua miglior prestazione da quando è arrivato alla Roma. Nel ruolo di riferimento offensivo ha mostrato tutto quello che spesso faticava a emergere da mezzala o da esterno: imprevedibilità pura, combinazioni rapide nello stretto, movimenti velenosi fra le linee. Un repertorio che da falso nove gli calza sorprendentemente bene e che può trasformarlo da esubero a risorsa vera.
Per Gasperini è una carta in più anche perché nel frattempo si è sbloccato Ferguson, finalmente in gol dopo un avvio complicato e già più dentro alle rotazioni offensive. Le qualità dell’attaccante irlandese non si discutono, ma ora è il fisico che deve tornare a sorreggerlo.
E il quadro migliorerà ulteriormente con i rientri di Dybala e Bailey, in attesa di Dovbyk, che sarà utilizzabile solo a fine dicembre. Il reparto che sembrava in affanno ora si presenta con opzioni nuove, soluzioni ritrovate e un potenziale offensivo decisamente più vivo. In attesa di gennaio, e di un mercato che ora non appare più l’unica ancora di salvezza per il mago Gasperini.
Giallorossi.net – G. Pinoli
fly down… testa a giovedì (e soprattutto a domenica)
SFR
Tra le tante già dimostrate, forse la qualità migliore di Gasperini è proprio quella di sfruttare al massimo il parco giocatori che ha a disposizione, mettendo da parte i piagnucolii e le scusanti. Giocatori che parevano destinati al disuso, come Hermoso e lo stesso Baldanzi, sono stati coinvolti e motivati, rivelandosi utili alla causa comune. Forse solo Rensch e Pisilli sono stati un po’ trascurati finora, ma penso che prima o poi arriverà il loro momento.
Perché lui punta tutto sul collettivo. Chi entra non fa rimpiangere chi esce. E questo è il successo più importante per un ambiente come il nostro in cui molto spesso tanti giocatori hanno campato di rendita.
Questo sistema porta a vincere, come dimostrato all’Atalanta. Ora l’unico dubbio è se riuscirà a mantenere questo stato smagliante di forma, elemento imprescindibile perché il calcio del Gasp possa funzionare.
Ahhhhhh, come è bello alzarsi al mattino (non ho detto “svegliarsi”………) giallorosso!!!
FORZA ROMA
Se solo questo ragazzo segnasse…
Baldanzi ha velocità, tecnica, dribbling, dinamismo, carattere.
Se a queste doti mettesse dentro quei 10 goal l’anno sarebbe un grandissimo calciatore.
Speriamo che con questo nuovo ruolo possa trovare continuità e numeri.
