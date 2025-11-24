Gasp lo stregone ne inventa un’altra: Baldanzi falso nove svolta l’emergenza attacco

L’emergenza costringe a inventare, ma Gasperini nella necessità ci sguazza. E stavolta ha tirato fuori una soluzione che può cambiare gli equilibri dell’attacco giallorosso: Baldanzi falso nove. Una scelta nata quasi per obbligo e diventata un’intuizione vincente.

Il trequartista, finora considerato ai margini, da attaccante centrale ha probabilmente offerto la sua miglior prestazione da quando è arrivato alla Roma. Nel ruolo di riferimento offensivo ha mostrato tutto quello che spesso faticava a emergere da mezzala o da esterno: imprevedibilità pura, combinazioni rapide nello stretto, movimenti velenosi fra le linee. Un repertorio che da falso nove gli calza sorprendentemente bene e che può trasformarlo da esubero a risorsa vera.

Per Gasperini è una carta in più anche perché nel frattempo si è sbloccato Ferguson, finalmente in gol dopo un avvio complicato e già più dentro alle rotazioni offensive. Le qualità dell’attaccante irlandese non si discutono, ma ora è il fisico che deve tornare a sorreggerlo.

E il quadro migliorerà ulteriormente con i rientri di Dybala e Bailey, in attesa di Dovbyk, che sarà utilizzabile solo a fine dicembre. Il reparto che sembrava in affanno ora si presenta con opzioni nuove, soluzioni ritrovate e un potenziale offensivo decisamente più vivo. In attesa di gennaio, e di un mercato che ora non appare più l’unica ancora di salvezza per il mago Gasperini.

Giallorossi.net – G. Pinoli