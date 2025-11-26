ROMA-NAPOLI: arbitra Massa, Aureliano al VAR

Domenica alle 20:45 la Roma affronterà il Napoli all’Olimpico in una sfida che può pesare moltissimo sulla corsa scudetto, e la Lega ha ufficializzato la designazione arbitrale.
Davide Massa sarà l’arbitro del match, chiamato a gestire una gara ad alta tensione emotiva e tecnica. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Meli e Alassio, mentre il ruolo di Quarto Uomo è stato affidato a Pairetto. Davanti agli schermi del VAR è stato scelto Aureliano, con Di Bello come AVAR.
Queste le designazioni complete del prossimo turno di campionato.
COMO – SASSUOLO Venerdì 28/11 h. 20.45
MARCHETTI
DI GIOIA – BARONE
IV: DI MARCO
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO
GENOA – H. VERONA Sabato 29/11 h. 15.00
FABBRI
LO CICERO – POLITI
IV: BONACINA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MAGGIONI
PARMA – UDINESE Sabato 29/11 h. 15.00
PICCININI
CECCON – REGATTIERI
IV: MUCERA
VAR: PRONTERA
AVAR: ABISSO
JUVENTUS – CAGLIARI Sabato 29/11 h. 18.00
CREZZINI
BERTI – CECCONI
IV: AYROLDI
VAR: DI BELLO
AVAR: DIONISI
MILAN – LAZIO Sabato 29/11 h. 20.45
COLLU (foto)
VECCHI – YOSHIKAWA
IV: ZUFFERLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PATERNA
LECCE – TORINO h. 12.30
MARIANI
COLAROSSI – RICCI
IV: SACCHI J.L.
VAR: MARINI
AVAR: FOURNEAU
PISA – INTER h. 15.00
GUIDA
BERCIGLI – CAVALLINA
IV: PERENZONI
VAR: PATERNA
AVAR: LA PENNA
ATALANTA – FIORENTINA h. 18.00
MARCENARO
CIPRESSA – LAUDATO
IV: SOZZA
VAR: CAMPLONE
AVAR: DOVERI
ROMA – NAPOLI h. 20.45
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: PAIRETTO
VAR: AURELIANO
AVAR: DI BELLO
BOLOGNA – CREMONESE Lunedì 01/12 h. 20.45
FELICIANI
ROSSI M. – BAHRI
IV: MASSIMI
VAR: GARIGLIO
AVAR: LA PENNA
LEGGI ANCHE – Fabrizio Romano: “Inter su Konè ma per Gasperini è incedibile. E i Friedkin…”
de laurentis quarto uomo? ragazzi prendiamoci il pareggio datemi retta.
al mio via, scatenate le ghiandole lacrimali…
Bel tris Pairetto Aureliano Di Bello! Poi con guardialinee uno che di cognome fa ALassio che vogliamo sperare?
Guarda caso…..Noi siamo più forti della casta.FORZA ROMA !
Miiiiii che accoppiata, Aureliano al Var è una garanzia… per gl’altri!
Pairetto IV uomo? A posto.
I precedenti di Aureliano non confortano.
Due amiconi…
firmare il pareggio non significa mediocrità. significa avere i piedi per terra. musetto davanti, il Napoli perderà punti con le piccole.
se la sono poco acchittata
Aureliano al Var …..🤣 quotato a 0 era troppo scontato.
Massa è un arbitro mediocre (anche se come tanti altri arbitri mediocri italiani del passato gode di considerazione, tant’è che arbitra in Champions), ma c’è di peggio.
Aureliano al VAR, invece, è una disgrazia assoluta.
E’ quello del rigore non concesso per il pestone solare subito da Baldanzi in casa del Monza.
Un rigore così non lo dai solo se sei in mala fede.
Non mi piace frignare prima del dovuto, ma prepariamoci.
ROMA-NAPOLI: arbitra Massa: Una brutta notizia!!!
Stamo mejo derka
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.