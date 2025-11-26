ROMA-NAPOLI: arbitra Massa, Aureliano al VAR

Domenica alle 20:45 la Roma affronterà il Napoli all’Olimpico in una sfida che può pesare moltissimo sulla corsa scudetto, e la Lega ha ufficializzato la designazione arbitrale.

Davide Massa sarà l’arbitro del match, chiamato a gestire una gara ad alta tensione emotiva e tecnica. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Meli e Alassio, mentre il ruolo di Quarto Uomo è stato affidato a Pairetto. Davanti agli schermi del VAR è stato scelto Aureliano, con Di Bello come AVAR.

Queste le designazioni complete del prossimo turno di campionato.

COMO – SASSUOLO Venerdì 28/11 h. 20.45

MARCHETTI

DI GIOIA – BARONE

IV: DI MARCO

VAR: GHERSINI

AVAR: ABISSO

GENOA – H. VERONA Sabato 29/11 h. 15.00

FABBRI

LO CICERO – POLITI

IV: BONACINA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MAGGIONI

PARMA – UDINESE Sabato 29/11 h. 15.00

PICCININI

CECCON – REGATTIERI

IV: MUCERA

VAR: PRONTERA

AVAR: ABISSO

JUVENTUS – CAGLIARI Sabato 29/11 h. 18.00

CREZZINI

BERTI – CECCONI

IV: AYROLDI

VAR: DI BELLO

AVAR: DIONISI

MILAN – LAZIO Sabato 29/11 h. 20.45

COLLU (foto)

VECCHI – YOSHIKAWA

IV: ZUFFERLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA

LECCE – TORINO h. 12.30

MARIANI

COLAROSSI – RICCI

IV: SACCHI J.L.

VAR: MARINI

AVAR: FOURNEAU

PISA – INTER h. 15.00

GUIDA

BERCIGLI – CAVALLINA

IV: PERENZONI

VAR: PATERNA

AVAR: LA PENNA

ATALANTA – FIORENTINA h. 18.00

MARCENARO

CIPRESSA – LAUDATO

IV: SOZZA

VAR: CAMPLONE

AVAR: DOVERI

ROMA – NAPOLI h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: PAIRETTO

VAR: AURELIANO

AVAR: DI BELLO

BOLOGNA – CREMONESE Lunedì 01/12 h. 20.45

FELICIANI

ROSSI M. – BAHRI

IV: MASSIMI

VAR: GARIGLIO

AVAR: LA PENNA

