“ON AIR!” – DI GIULIO: “Se Rensch non gioca nemmeno domani penserei al trasferimento”, LO MONACO: “Gasp può lanciare una nuova ondata di calcio mondiale”, TORRI: “Fofana del Lione il rinforzo giusto”

David Rossi (Rete Sport): “Celik lo avevamo celebrato come il nuovo braccetto di destra, e sembrava molto più normale che, senza Angelino e con Wesley spostato a sinistra, come esterno destro giocasse Rensch. Per avanzare Celik, Gasperini ha dovuto cambiare tutti i tre difensori, spostando Mancini a destra, e mettendo Ndicka in mezzo…”

Giacomo Di Giulio (Rete Sport): “Rensch? Gasperini dice che giocano meglio gli altri due, ma se fossi Rensch mi preoccuperei un pochino. Se Rensch non gioca domani, io fossi nel procuratore un pensierino sul trasferimento a gennaio lo farei. Ha giocato 28 minuti nelle ultime cinque partite di campionato, e non è che davanti ha Cafu, ma Celik. Se Rensch non gioca domani, non dico che non gioca più ma poco ci manca…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Dopo aver sbagliato due allenatori, e vorrei capire come sia stato possibile chiamare Juric, finalmente è arrivato Gasperini, all’inizio uomo inviso al 90% dei tifosi. Io avendolo visto lavorare con i calciatori, ero curioso di vedere come avrebbe reagito la squadra a certi metodi di allenamento. Pensavo che sarebbero scappati via, invece si sono fatti il mazzo e ora la squadra è prima in classifica. Questo è quello che ci vuole a Roma…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Gli allenatori più importanti del nostro campionato erano quelli che pretendevano calciatori forti, e per pretenderli dovevi avere una certa credibilità. Per questo eravamo tutti contenti quando era arrivato Mourinho. Così non è stato. Questi grandi allenatori, come lui, Conte, Allegri, e ci comincio a mettere anche Gasperini, ti chiedono i giocatori ma si mettono in discussione e allenano quelli che hanno. Hanno capito che qua in Italia non ti comprano più i grandi campioni. Per questo si sono messi tutti in discussione, e tu hai uno dei migliori come Gasperini che sa come valorizzare i giocatori a disposizione. E per quello diventa possibile sognare in grande questa stagione…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Rensch ha giocato poco ma quando ha giocato ha fatto bene, e penso che domani possa tornare a giocare titolare, con Wesley a sinistra. El Shaarawy potrebbe essere la carta a sinistra, e Ferguson deve assolutamente giocare. Questa partita ti serve per valutare la condizione degli attaccanti in vista del Napoli, e mi aspetto uno spezzone per Dybala e Bailey anche per testarne lo stato fisico. Soulè? Penso che sarà ancora titolare, magari potrebbe essere sostituito a gara in corso…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma sta crescendo e sta metabolizzando le idee offensive di Gasperini. E in difesa prende pochi gol, anche perchè in porta ha un muro. Se devo trovare un limite in queste prime 12 giornate, sono i 15 gol segnati, mi sembrano pochi per coltivare il sogno… Ma ultimamente mi sembra di vedere una migliore produzione offensiva… Formazione per domani? Stai a vedere che gioca Pisilli titolare… Mercato? Serve più l’esterno che non il centravanti, perchè al momento nei hai due. Io penserei a Fofana del Lione, che è già seguito da mezza Premier…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Se Gasperini uscendo da Bergamo, la sua isola felice, riesce a fare quello che ha fatto all’Atalanta anche alla Roma, io credo che ci sarà un’ondata molto vasta di squadre che cominceranno a giocare in questo modo. Io non c’ho mai creduto troppo, ho sempre pensato che fosse limitato a un certo tipo di giocatori e a un certo tipo di realtà, perchè poi è difficile vincere quando imposti la tua squadra sul contro-gioco. Secondo me Gasperini se arriva ai massimi livelli con la Roma, potrebbe lanciare una nuova ondata del calcio mondiale…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Secondo me, dopo Italiano, Chivu è il migliore allenatore di quelli emergenti del nostro campionato. Gasperini? Lasciamolo stare, lui era già fatto come allenatore, lo sapevamo anche prima che arrivasse alla Roma che era uno dei più bravi di tutti…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Paradossalmente è peggio giocare Europa League e Conference, dove spesso hai trasferte più disagevoli e soprattutto giochi il giovedì, dove hai meno tempo per recuperare. Ma non è che ci sono complotti, il calendario internazionale è questo. Se si giocano tante partite, capita che qualcuno giochi una partita con due giorni di riposo in più, stavolta è successo al Napoli, ma la Roma ad esempio giocherà in coppa avendo avuto due giorni di riposo in più rispetto al Napoli…”

