Calciomercato Roma, Celik brilla con Gasp: quattro big di Premier pronte all’assalto

La cura Gasperini continua a far risplendere giocatori che sembravano destinati ai margini. Tra questi c’è anche Zeki Celik, diventato uno dei volti più sorprendenti della nuova Roma. Il rendimento del turco non è passato inosservato: secondo quanto riportato in Inghilterra, il Manchester United ha messo gli occhi sul laterale classe ’97, in scadenza il prossimo 30 giugno.
I Red Devils non sono però gli unici a monitorare la situazione. Arsenal, Liverpool e Manchester City stanno seguendo da vicino l’evoluzione del suo contratto, fiutando l’occasione di un possibile colpo a parametro zero.
Celik, rigenerato dal lavoro di Gasperini, si è imposto con continuità, corsa e affidabilità, ritrovando spazio e considerazione dopo stagioni complicate. Per ora nessun contatto ufficiale, ma la concorrenza inglese è reale. E la Roma dovrà presto decidere se provare a blindarlo o rischiare di perderlo a zero nel momento migliore della sua seconda vita in giallorosso.
Fonte: teamtalk.com
Io lo rinnoverei e di fronte ad una bella offerta lo venderei, buon giocatore ma non un fenomeno
Rigenerato? E’ dallo scorso anno, da quando, cioè, ha trovato continuità, che Celik gioca molto bene.
non meno di 125 mln per trattare
ovviamente do per scontato che prolunghi
si rinnova e si vende a 30 milioni
Arsenal, Liverpool e Manchester City ….
Poi Real Madrid, PSG e Barcellona…..
2 mesi fa avrebbero scritto Cavese, Cannes e Trastevere.
Che bel lavoro….
semplice allungare il contratto e poi si vedrà….
