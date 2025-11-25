Calciomercato Roma, Celik brilla con Gasp: quattro big di Premier pronte all’assalto

La cura Gasperini continua a far risplendere giocatori che sembravano destinati ai margini. Tra questi c’è anche Zeki Celik, diventato uno dei volti più sorprendenti della nuova Roma. Il rendimento del turco non è passato inosservato: secondo quanto riportato in Inghilterra, il Manchester United ha messo gli occhi sul laterale classe ’97, in scadenza il prossimo 30 giugno.

I Red Devils non sono però gli unici a monitorare la situazione. Arsenal, Liverpool e Manchester City stanno seguendo da vicino l’evoluzione del suo contratto, fiutando l’occasione di un possibile colpo a parametro zero.
Celik, rigenerato dal lavoro di Gasperini, si è imposto con continuità, corsa e affidabilità, ritrovando spazio e considerazione dopo stagioni complicate. Per ora nessun contatto ufficiale, ma la concorrenza inglese è reale. E la Roma dovrà presto decidere se provare a blindarlo o rischiare di perderlo a zero nel momento migliore della sua seconda vita in giallorosso.
