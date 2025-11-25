Gasperini, niente stangata: squalifica di un turno dopo il rosso di Cremona

Arrivano segnali incoraggianti per la Roma e, soprattutto, per Gian Piero Gasperini. L’espulsione rimediata allo Zini — frutto del richiamo del quarto uomo che aveva portato Ayroldi a mostrargli il rosso — non si trasforma in una sanzione pesante.

Il tecnico aveva contestato apertamente la decisione nel post-partita, sostenendo di non aver superato alcun limite rispetto alle proteste nate dopo il rigore concesso e poi revocato alla Cremonese nel finale del primo tempo.

Le telecamere avevano inoltre catturato un labiale piuttosto acceso mentre Gasp lasciava il campo, elemento che aveva fatto temere una squalifica prolungata. Ma il Giudice Sportivo ha optato per una lettura meno severa dell’episodio: niente maxi-stop, solo una giornata.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Gasperini salterà il big match contro il Napoli del 30 novembre ma tornerà regolarmente in panchina per la trasferta di Cagliari. Una notizia preziosa in un momento chiave della stagione.

Fonte: CorrieredelloSport.it