Calciomercato Roma, dalla Francia: Embolo torna un obiettivo per gennaio

La Roma ha la testa al Midtjylland, ma a Trigoria il mercato di gennaio è già entrato nel vivo. Il reparto offensivo va rinforzato e Massara sta lavorando sottotraccia per offrire a Gasperini un nuovo centravanti funzionale al suo gioco.

Tra le opzioni che restano sul tavolo c’è Breel Embolo, attaccante svizzero passato dal Monaco al Rennes nell’ultimo giorno di mercato per 13 milioni di euro. Come riporta L’Équipe, i giallorossi non hanno mai smesso di monitorarlo. Embolo ha vissuto un avvio complicato in Bretagna, ma nelle ultime due gare di Ligue 1 ha mostrato segnali di ripresa con due reti che hanno riacceso l’attenzione dei club interessati.

La Roma aveva già bussato alla porta del Monaco in estate, senza però affondare: lo svizzero aveva scelto di restare in Francia e trasferirsi al Rennes. Ad oggi non ci sono trattative in corso, ma nelle ultime ore da Trigoria sono partiti nuovi sondaggi per capire se esistano margini concreti per un’operazione già a gennaio.

LEGGI ANCHE – La Roma cerca l’affare in Premier: Soumaré del Leicester per gennaio

Fonte: L’Equipe