Pisilli spiega Gasp: “È maniacale. Più percepisci le sue idee, più ti prende seriamente”

Niccolò Pisilli non ha dubbi: il lavoro di Gasperini sta lasciando un’impronta profonda sulla Roma. Il centrocampista giallorosso, intervistato da Cronache di Spogliatoio, ha raccontato come l’arrivo del tecnico abbia rivoluzionato il quotidiano di Trigoria, soprattutto sul piano mentale.

«Gasperini ha una dote: è bravo nel trasmettere le idee in cui crede. Più un giocatore lo percepisce, più ti prende seriamente. Crede ciecamente in ciò che fa. Lo percepisci. È maniacale», ha spiegato Pisilli, sottolineando come il messaggio del tecnico sia immediato e totalizzante.

Il centrocampista non si tira indietro: «Gasperini ha cambiato la storia di una società, ora con noi sta facendo qualcosa di molto importante. Appena arrivato ci ha trasmesso una mentalità vincente: ci dimostra che se lo seguiamo i risultati arrivano».

Spazio finora limitato, ma fiducia intatta: «So che ho avuto poco spazio, ma lui ce lo dice sempre che non lascia nessuno indietro. Per me è una grande opportunità per migliorare».

Parole che riflettono un clima interno del tutto nuovo: Gasperini pretende molto, ma restituisce altrettanto. E chi è dentro il gruppo lo avverte ogni giorno. A cominciare da Pisilli.

Fonte: Cronache di Spogliatoio