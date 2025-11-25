“ON AIR!” – CAMELIO: “Senza Dybala la Roma rende il doppio”, ORSI: “Ok Gasp, ma sono i giocatori a vincere le partite”, PUGLIESE: “Con un mercato all’altezza si può puntare a qualcosa in più della Champions”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Gasperini domenica si è lasciato scappare una frase: “Quando segni un gol come quello di Wesley significa che la squadra ha svoltato…“. Le valutazioni fatte sulla rosa forse tenevano conto di una serie di passaggi a vuoto avvenuti ante-Ranieri. Se tu i giocatori non li alleni tatticamente e non li migliori tecnicamente, perdono sicurezze. Invece Gasp ha fatto ripartire un meccanismo, e i calciatori ora si accorgono di essere valorizzati. Però loro la forza e la capacità di seguire il tecnico ce l’hanno. Questa è anche la controprova che quando le cose non andavano bene, c’era il dibattito tra chi diceva che l’allenatore allenava una squadra di mer*a e chi diceva che era l’allenatore che non sapeva allenare bene…mi riferisco a Mourinho? Essenzialmente sì…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Secondo me il primo punto di svolta della stagione è stato quando Gasperini ha detto “devo uscire dalla mia comfort zone”, ha detto alla squadra “ok, io vi vengo incontro, ma voi seguitemi”. Nel momento in cui i giocatori si sono affidati completamente all’allenatore, lui ci è rientrato nella comfort zone, perchè una volta che ha preso in mano la squadra l’ha indirizzata verso i suoi principi. La Roma di Cremona è simile al calcio di Gasperini…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Io firmerei per un pareggio col Napoli, mi prendo un punto lì e poi i tre punti a Cagliari, e vinco in coppa. Gasperini? Roma ti circonda di affetto, e nell’affetto ti consuma pure. Roma ti fagocita e ti schiaccia. Ma lui è talmente un uomo esperto ed equilibrato che si prende il meglio e se la sta godendo…Facciamo una scommessa? Se Gasperini vince qualcosa qui, non va più via e finisce la sua carriera nella Roma…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Complessivamente hai ancora avuto poco dal mercato, e potrai avere sempre di più in prospettiva. Per questo dico che la squadra può solo migliorare e in situazione di difficoltà tu sei primo. La classifica è molto corta, ed è facile scivolare giù, ma penso che la Roma fino in fondo può dire la sua per la Champions, e anche per qualcosa in più soprattutto se a gennaio ci si metterà le mani nel modo giusto, e se arriveranno un paio di giocatori…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Su Baldanzi, è una situazione di emergenza, e i bravi allenatori è dalle situazioni di emergenza che trovano delle opportunità e delle chiavi per fare bene. Il primo esempio che mi viene in mente è Spalletti che in emergenza mise Totti centravanti, e poi diventò una strada. Baldanzi centravanti diventa un’opportunità. Gasperini riesce a nascondere delle lacune che ci sono in rosa…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Su Pellegrini, Gasperini è stato sempre molto chiaro, si è posto in un certo modo a mercato aperto andando incontro alle esigenze del club, ma una volta che il giocatore rimane ne fa l’utilizzo che meglio crede. Poi se a gennaio arriva un esterno e Pellegrini va via, non penso che Gasp si opponga. Se invece non dovesse arrivare nessuno, penso che lui chiederebbe alla società di lasciarglielo fino a fine campionato. Però in quel ruolo servirebbe sempre l’esterno di passo e di strappo, restano quelle le caratteristiche ideali, e vedremo se la Roma riuscirà a fare qualcosa…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Stiamo attraversando una fase in cui da una parte c’è la concreta possibilità di respirare a lungo il profumo della vetta, e dall’altra invece non si pensa molto all’Europa League. Vedo che in vetta alla classifica ci sono squadre come Midtjylland, Friburgo, Ferencvaros, Braga…mai come quest’anno la Roma avrebbe veramente le carte in regola per giocarsela. Però capisco che il campionato rappresenti una priorità sia per squadra, che per società e tifosi, e che l’Europa League sia nettamente in secondo piano. La gente è fomentata per Roma-Napoli, e io lo capisco pure. Per me è molto difficile stare al top su entrambe le competizioni, e in qualche modo una scelta dovrai farla…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Sono molto curioso di vedere Roma-Como, due squadre che per filosofia di gioco si somigliano. Sarà una bella partita, e molto complicata…ma ora pensiamo ai danesi e poi al Napoli per continuare a sognare. Bologna da scudetto? Penso che possa restare in corsa per la Champions, fatico a pensare che possa lottare per il titolo fino alla fine. Ha una panchina profonda, ottimi giocatori e un bravissimo allenatore, e può lottare per il quarto posto fino alla fine…”

Enrico Camelio (Radio Radio): “Oggi il Corriere dello Sport scrive “Dybalino” riferito a Soulè, ma questa è una mancanza di rispetto per il calciatore. I numeri sono chiari: la verità è che Soulè senza Dybala rende il doppio, ma non solo lui, la Roma, che ha una media punti di 0,70 nel 2025 quando lui è titolare… ma ci rendiamo conto. Nelle tre sconfitte contro Torino, Inter e Milan indovinate chi giocava titolare? Evidentemente quando gioca Dybala, la Roma soffre…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se la Roma si presenta con Baldanzi centravanti e le cose funzionano, vuol dire che il manico è in controllo della situazione. Dybala? Per me è il migliore giocatore della Roma, poi se la Roma va meglio quando non c’è non lo so, non vado molto dietro le statistiche…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La vittoria della Roma a Cremona? Non ho mai parlato di fortuna…io da quando è iniziato il campionato che dico che la Roma può competere, siete voi che fate sempre il pianto, e come si dice a Roma “il pianto frutta…”. Ok Gasperini, ma non si può sminuire il valore della rosa. La rosa è una gran bella rosa, quella che avete insultato dalla prima giornata di campionato. Se non hai i giocatori, ma come fai a vincere le partite. Poi Gasp ti dà qualcosa in più, ma le partite non le vince lui, le vincono i giocatori…”

