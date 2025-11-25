Gasperini rischia due giornate: con il Napoli tocca al “talismano” Gritti

L’esultanza diventata virale a Cremona ha cementato ancora di più il feeling tra Gasperini e i tifosi. Ma la controparte è pesante: quella scivolata liberatoria resterà l’ultimo frame dalla panchina per un po’.
L’espulsione di domenica lo costringerà infatti a seguire anche Roma-Napoli dalla tribuna, in attesa dell’ufficialità del Giudice Sportivo prevista oggi. E il rischio concreto è che lo stop sia addirittura di due giornate, complice la discussione accesa con il Quarto Uomo poco prima del raddoppio di Ferguson.
In panchina toccherà di nuovo a Tullio Gritti, l’uomo chiamato “il talismano”. E non è solo una battuta: i numeri parlano da soli. Dalla stagione 2016/2017 ha preso il suo posto ben 35 volte. A gara in corso in 16 occasioni ottenendo 12 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Nell’82% dei casi non è tornato a casa a mani vuote.
Gritti guiderà la Roma nell’appuntamento più delicato del momento: la sfida con il Napoli di Conte, vero scontro diretto per la vetta della Serie A. Gasperini, che seguirà tutto dalla tribuna, avrà comunque contatto costante con la panchina, ma la gestione tecnica in gara passerà al suo vice.
Ora si attende solo la sentenza. La certezza, però, è una: anche senza Gasperini in panchina, la Roma sa di potersi affidare a chi, numeri alla mano, porta risultati. E nel match che può indirizzare la corsa scudetto, ogni dettaglio pesa.
Fonte: Il Messaggero
Alex Gritti ..Daje 💪
la 1′ giornata è inventata, totalmente gratis.
la 2′ invece è per quello che ha detto al 4′ uomo uscendo 😅😅, ma non aveva torto 😅
❤️🧡💛
gli darei 10 giornate con l’obbligo di allontanamento da Roma fino al 2026, e divieto assoluto di allenare o parlare con giocatori e staff… ormai rassegniamoci: col fatto che la Roma è in testa da sola, non ci sarà 1 partita in cui cercheranno di metterci il bastone tra le ruote!! Arbitro e Var un pò per uno, un colpo al cerchio e uno alla botte..
Già l’ho sottolineato domenica scorsa, quando nelo derby di Milano Allegri ha dato di matto contro il quarto uomo per l’ammonizione di Leao,da lui ritenuta infondata.
Il suddetto quarto uomo ha fatto lo gnorri e tutto è passato in cavalleria,con buona pace di uttti quelli che credono ancora ad un campionato combattuto ad armi pari.
Attenzione, perchè in rete stanno girando notizie poco piacevoli. A quanto sembra, vi sarebbe un labbiale che incolperebbe il tecnico, reo non solo di aver detto “arbitro di m…a” ma anche di essersi scagliato contro il IV uomo. In base a ciò si prevedono piu’ giornate di squalifica. Allegri e Conte possono dire e fare ciò che vogliono, Gasperini verrebbe sanzionato? Spero che non sia cosi’ Se avvenisse una cosa del genere sarebbe veramente una porcata. Non voglio pensar a male o dar credito a complotti fantasiosi: Ma ricordandomi di quanto è avvenuto ai tempi di Fonseca e Mourinho, delle sanzioni e dei punti disciplinari che ci hanno appioppato ingiustamente non mi stupirei se iniziassero col solito Flagellamento. Bisogna pur salvaguardare i “blasoni” e (a partire dai vari Lotito, Rocchi e Gravina…) Una Roma Prima in Classifica da fastidio a molti Vedremo se sarà cosi’ 💛❤️
Che portata. Uno protesta per un torto subito e si becca anche una squalifica. Il sistema è marcio.
Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.