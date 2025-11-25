Zirkzee torna titolare ma non brilla: crollo United, l’Everton festeggia l’impresa (VIDEO)

Joshua Zirkzee è tornato titolare. Ma non è servito al Manchester United, battuto in casa dall’Everton. E intanto la Roma guarda tutto con grande attenzione. Perché il nome dell’olandese resta nella lista per il mercato di gennaio, ma la partita di ieri dice che il suo momento allo United non è affatto decollato.
Rúben Amorim ha deciso finalmente di lanciarlo dal primo minuto dopo una striscia di panchine infinite. Ma la notte dell’Old Trafford è stata tutt’altro che un rilancio: Zirkzee ha giocato, sì, ma la squadra è crollata lo stesso. A vincere, incredibilmente, è stato l’Everton dei Friedkin: 0-1 in dieci uomini per quasi tutto il match, un’impresa che ha gelato il tempio del calcio inglese.
E per l’attaccante ex Bologna non è andata meglio sul piano personale. Zirkzee ha avuto una grande chance di testa, ma Pickford gli ha detto di no con un intervento da copertina. E per il resto, pochi lampi e poca incisività, un tema che sta diventando un problema strutturale della sua esperienza a Manchester.
Se da una parte questo può complicare la sua posizione interna allo United, dall’altra apre le porte a un suo addio: un giocatore che fatica a trovare spazio, che non è centrale nel progetto tecnico, che non segna, può diventare più facilmente raggiungibile. La Roma continua a seguirlo con vivo interesse, consapevole che parliamo di un profilo perfetto per l’impianto di Gasperini: mobile, tecnico, capace di aprire spazi. Ma servono cifre giuste e soprattutto un via libera da Manchester.
Intanto, la sconfitta di ieri non migliora l’umore dei Red Devils né la posizione di Zirkzee nelle gerarchie. E paradossalmente, più lui resta ai margini, più la Roma può sperare che a gennaio il tavolo si apra davvero.
Giallorossi.net – T. De Cortis
JZ, devi andartene da Manchester!
A Roma t’aspettamo a braccia aperte
daje
IO no…
e non è poco.
Ricordo una grande annata di Zirkzee col Bologna di due anni fa, ma non pare aver confermato la sua forza lontano dall’Italia. L’ho visto giocare poco perché non guardavo il Bologna ma non mi sembrava una punta vera, grande tecnica ma non aggredisce l’area di rigore. E allora mi chiedo, ma ci serve proprio uno così, un’altro trequartista e pagarlo (come sempre fanno pagare alla Roma) a peso d’oro?
Viste le risorse, poche, che abbiamo, non è meglio puntare su una punta prolifica?
secondo me tra quelli raggiungibili è l’ideale come giocatore a sinistra
personalmente sono convinto di si
a parte che una punta prolifica trovala in giro ma gia BALDANZI ci ha fatto vedere quanto può fare la differenza un giocatore tecnico in quel ruolo e Zirkzee sarebbe perfetto…io almeno ne sono convintissimo
senza nulla togliere a Ferguson e Dovbick che nel contesto di gioco che si sta sviluppando potrebbero darci grandi soddisfazioni e avere Zirkzee Ferguson e Dovbick non mi dispiacerebbe …poi a giugno si vedrà
PS
la Roma ha le.risorse economiche da Top Club é il fpf che ci limita il mercato ma Zirkzee intanto arriverebbe in prestito..e appunto a giugno si tireranno le somme
Zirkzee forse in Italia può fare bene, ma ricordiamoci che non è un centravanti. A noi serve principalmente uno che la butta dentro.
a noi serve quello che chiede Gasperini..
Zirkzee arriverà alla Roma a gennaio. Per la sessione di calciomercato di gennaio, date le limitate opzioni disponibili, basta portare:
1. Zirkzee.
2. Frendrup. (Lo scambieremo con Pisilli – Pisilli è solo in prestito secco)
3. Mathys Tel (il mio sogno Nusa o Tzolis). Valuteremo Bailey fino a gennaio. Se non dovesse ancora migliorare, basta restituirlo al suo club d’origine.
“basta portare” 😀
bello fare il lavoro degli altri dalla propria scrivania…
