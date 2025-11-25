Zirkzee torna titolare ma non brilla: crollo United, l’Everton festeggia l’impresa (VIDEO)

Joshua Zirkzee è tornato titolare. Ma non è servito al Manchester United, battuto in casa dall’Everton. E intanto la Roma guarda tutto con grande attenzione. Perché il nome dell’olandese resta nella lista per il mercato di gennaio, ma la partita di ieri dice che il suo momento allo United non è affatto decollato.

Rúben Amorim ha deciso finalmente di lanciarlo dal primo minuto dopo una striscia di panchine infinite. Ma la notte dell’Old Trafford è stata tutt’altro che un rilancio: Zirkzee ha giocato, sì, ma la squadra è crollata lo stesso. A vincere, incredibilmente, è stato l’Everton dei Friedkin: 0-1 in dieci uomini per quasi tutto il match, un’impresa che ha gelato il tempio del calcio inglese.

E per l’attaccante ex Bologna non è andata meglio sul piano personale. Zirkzee ha avuto una grande chance di testa, ma Pickford gli ha detto di no con un intervento da copertina. E per il resto, pochi lampi e poca incisività, un tema che sta diventando un problema strutturale della sua esperienza a Manchester.

Se da una parte questo può complicare la sua posizione interna allo United, dall’altra apre le porte a un suo addio: un giocatore che fatica a trovare spazio, che non è centrale nel progetto tecnico, che non segna, può diventare più facilmente raggiungibile. La Roma continua a seguirlo con vivo interesse, consapevole che parliamo di un profilo perfetto per l’impianto di Gasperini: mobile, tecnico, capace di aprire spazi. Ma servono cifre giuste e soprattutto un via libera da Manchester.

Intanto, la sconfitta di ieri non migliora l’umore dei Red Devils né la posizione di Zirkzee nelle gerarchie. E paradossalmente, più lui resta ai margini, più la Roma può sperare che a gennaio il tavolo si apra davvero.

Giallorossi.net – T. De Cortis

