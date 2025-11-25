La carica dei Friedkin. La prima volta in vetta da soli e un messaggio per sognare

Per loro è una prima volta in tutti i sensi. Mai, da quando guidano la Roma, Dan e Ryan Friedkin si erano ritrovati in vetta da soli. E mai, nei cinque anni abbondanti di gestione, avevano raccolto un livello di consenso così alto. Probabilmente neanche dopo la Conference League vinta a Tirana nel 2022.
Adesso invece è il momento dell’incasso, racconta oggi la Gazzetta dello Sport. La vittoria di Cremona – seguita a distanza dai proprietari – ha riacceso l’entusiasmo e ha avuto una coda importante: i Friedkin si sono complimentati direttamente con Gian Piero Gasperini per il successo e per il primo posto solitario, arrivato grazie anche alla sconfitta serale dell’Inter nel derby.
E domenica c’è la supersfida con il Napoli. Una partita che pesa e che i proprietari sentono molto. Proprio per questo non è escluso che trovino il modo di farsi sentire di nuovo, perché questa può diventare una settimana chiave non solo per loro, ma per tutta la Roma. All’Olimpico arriverà il Napoli di Conte: uno scontro al vertice, senza filtri.
Intanto, ieri mattina, Jason Morrow ha ricevuto la visita del presidente del Coni Luciano Buonfiglio. Il Cfo giallorosso, insieme al ds Ricky Massara e al segretario generale Maurizio Lombardo, ha fatto gli onori di casa in un clima che conferma un dato: la Roma, oggi, è forte anche fuori dal campo.
Fonte: Gazzetta dello Sport
La svolta dei Friedkins ha un nome e un cognome: Claudio Ranieri, romano e romanista.
perché Claudio Ranieri ai Friedkin è cascato dal cielo?
Siamo onesti, se siamo arrivati ad avere uomini giusti al posto giusto è grazie ai Friedkin DAJE ROMA 💛❤️
E vero che la gran parte di questo successo e merito di Ranieri, ma il mercato di gennaio sara determinante per le ambizioni dei Friedkin
non sono un abbonato attuale , lo sono stato in passato , sono i frequentatore dello stadio , ho padre laziale ma tifo e seguo la Roma da quando ho memoria e vorrei fare un plauso e un ringraziamento ( me compreso ) a tutti quelli che ogni domenica affollano le tribune e si mangiano il fegato sul divano da anni , pur senza vittorie prestigiose … IL MOMENTO È ANCHE IL NOSTRO , DAJE ROMA , DAJE TIFOSI GIALLOROSSI , FINO ALLA FINE , PERCHE CERTE PARTITE SI GIOCANO ANCHE SUGLI SPALTI E NOI COME SEMPRE FACCIAMO LA DIFFERENZA … Buona giornata a tutti primi in classifica …
Meno basket e hotel,più Roma.
