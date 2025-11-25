Roma in volo. E il meglio deve ancora venire

A Roma la fantasia non va mai in pausa. E così, mentre la classifica racconta una squadra che guarda tutti dall’alto, in città spuntano murales e soprannomi: Gasperini è già diventato “San Piero”. È il simbolo di un entusiasmo che cresce di settimana in settimana, alimentato dai risultati e da un’identità che ormai ha preso forma.
Il tecnico, reduce dal rosso esagerato di Cremona che potrebbe costargli due giornate di squalifica, non si nasconde più. «Il terzo gol di Wesley è stata una svolta, ora abbiamo più sicurezza anche in fase offensiva», ha detto dopo l’ultima vittoria. Dichiarazioni che trovano conferma nei numeri, perché questo primo terzo di stagione è impressionante: la Roma, insieme all’Arsenal, vanta la miglior difesa d’Europa, mentre l’attacco ha iniziato a spaventare davvero la concorrenza.
I giallorossi hanno segnato 9 gol nelle ultime 5 partite, quasi 2 reti a gara, il doppio rispetto alla media registrata nelle prime 11 giornate (11 gol totali). Un salto di qualità evidente, accompagnato anche da un segnale importante sul fronte infortuni: Dybala e Bailey si sono allenati parzialmente in gruppo e puntano la sfida contro il Napoli.
Il vero carburante, però, viene da una crescita che si muove su tre binari. Il primo è mentale: la squadra segue Gasperini in tutto e per tutto, e da questa sintonia nascono i boom di rendimento di Mancini, Svilar, Wesley, Koné e Soulé, oltre alle rinascite di Celik, Cristante, Hermoso e Pellegrini.
Il secondo riguarda la parte atletica. La Roma corre, e corre per 90 minuti, senza cali. Quando gli avversari rallentano, i giallorossi accelerano. Il preparatore Borelli ha calibrato il lavoro per avere il picco tra novembre e febbraio: secondo lo staff, il meglio deve ancora arrivare.
Infine c’è il fronte tattico. Dopo quattro mesi, la squadra ha metabolizzato il gioco di Gasperini, migliorando prestazione dopo prestazione e mantenendo gli stessi parametri difensivi costruiti negli anni con Mourinho e Ranieri. Lo conferma anche Gianluca Mancini, premiato ieri alla 42ª edizione del Beppe Viola: «Se siamo a questo punto è perché lo meritiamo. Ce le sudiamo le partite. Roma-Napoli sfida scudetto? È presto per dirlo, c’è ancora tanta strada».
Fonte: Leggo
Già l’ ho detto ieri… siamo gli unici tra le squadre di testa ad avere ancora margini di miglioramento, gli altri quelli sono e quelli restano noi invece stiamo crescendo partita dopo partita , speriamo solo di non avere altri infortuni specialmente tra i giocatori chiave
Non sbagli su questo, giocare senza attaccanti ed essere primi non è poca cosa, tra reti fatte e reti subite siamo come il Como (che ha un grande allenatore, con prospetti interessanti che, messi in un contesto con qualche campione possono brillare di luce propria… farei follie per Nico Paz…). La mano di GASP è evidente, con qualche campione oppure presunto si trova al vertice, perchè abbiamo una rosa di qualità che ho sempre sostenuto (tranne per Pellegrini e Cristante, ma il lavoro mentale del “PIEMONTESE” gli ha dato nuova linfa…) e ci credo ancora, solo su Baily ho forti dubbi ma per il resto va bene, Dovbik e Ferguson faranno una primavera clamorosa.
caaarmi…. stamo caaarmi… eh, ma come se fa?… daje Roma dajeeeee!!!
Poi bisogna ricordare che stiamo sempre parlando di un primo anno e che la crescita sarà esponenziale quindi per la prima volta non vivo più la gara della Roma come un dentro o fuori
Allenati da uno stregone orfano di Bangsbo, con un attaccante che “se era bono non veniva via dalla Premier”, un esterno “coi piedi montati al contrario”, siamo primi.
Non durerà, perché non abbiamo abbastanza qualità, ma è bello e potrebbe essere utile ad educare l’ ambiente ad avere un po’ di spocchia in meno e un po’ di pazienza in più.
Omaggi alla ROMA CARBONARA, che il sogno continui, non ci svegliate!
Gasperini ha fatto un grande lavoro traaformando giocatori di calcio in atleti!
Contro la Cremon22ese ne abbiamo avuto una riprova. Partiti lenti con loro che hanno avuto occasioni ma santo Svilar, lentamente abbiamo preso campo ed al secondo tempo eravamo atleticamente superiori.
La dimostrazione che le nostre deficitarie condizioni fisiche degli scorsi campionati non era colpa della bella vita che spinge a non lavorare, ecc..ma solo che non si allenavano bene.
Un enorme grazie al Mister per il sogno che stiamo vivendo cmq vada ed a Ranieri che ci ha portato questi fenomeno.
Lode a te Mister !!
Voglio fare ancora i complimenti a quel romanista immenso da statua equestre che è Ranieri. Ha portato lui Gasp a Roma, ma nella famigerata short list finale i nomi erano stati almeno due: Gasp e un certo Fabregas. Guarda il caso gli allenatori che stanno facendo cose incredibili anche quest’anno. Ranieri ha voluto il meglio per noi, sono strafelice avere il Gasp….ma quello che voglio dire e che ribadisco è che Ranieri ha avuto sempre in mente il bene della Roma andando forte sui due migliori, e diversi, allenatori della Serie A.
Che il lavoro di Gasperini si veda è evidente, che probabilmente ci sono ulteriori step di crescita anche, ma c’è ancora da pedalare. Siamo a meno di un terzo del campionato, piedi ben piantato per terra e, secondo me, dare poco credito a questi giornalai troppo veloci a salire sul carro.
Per il resto…beh tifare, tifare, tifare questa bellissima Roma.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
E quanta Italia in questa Roma: Mancini, Cristante, Pellegrini, Baldanzi Pisilli, Elsha. La loro abnegazione è impagabile, molti li davano per calciatori finiti. Roma Gasperiniana, Roma Carbonara, Roma Garibaldina, questa è una ROMA RISORGIMENTALE!
Commento un po’ strano: Elsha rimane una seconda linea, Mancini, Cristante, Pellegrini, giocati scandenza di cui si devono ancora capire i destini. Pisilli impiegato pochissimo.
Il primato si regge su tutta la squadra ma guardandoci negli occhi su tutti dominano le prestazioni di Svilar e Koné. Poi Soulé, Wesley e Ndicka. Parlo del rendimento. Poi Mancini e Cristante.
La preparazione atletica nello sport e tutto. I risultati si vedono, e si vedranno maggiormente quando arriveranno i campi pesanti. Inoltre Gasperini e stato di una intelligenza spaventosa perché non ha stravolto la squadra, ma piano piano a inserito i suoi dettami tattici. Siamo destinati a crescere ulteriormente man mano che inseriremo gli infortunati ed i nuovi.
la vera forza per andare in gol inizia con le ripartenze brucinti da dietro toccando il pallone di prima
Forza Roma dajeeee.
Vedo un entusiasmo esagerato. E’ vero siamo primi , ma siamo solo a un terzo del
campionato, quindi , calma e sangue freddo. FR
