FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 24 novembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Lukaku ci prova per domenica

Contro la Roma il Napoli non avrà Gilmour e neanche Spinazzola. L’emergenza rimane tale e Conte deve fare con quel che gli è rimasto. Il peggio, però, sta per passare. Lukaku sogna di finire nella lista dei convocati per la gara di domenica contro i giallorossi. Per gli altri, se ne parla nel 2026. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:15 – Wesley e Soulé dominano, Svilar ancora decisivo

La Roma passa 3-1 a Cremona e si riprende la vetta solitaria della Serie A. Nei voti dei quotidiani brillano Wesley e Soulé (7.43 di media), devastanti sulla sinistra e in zona gol. Svilar firma un’altra gara da numero uno vero (7.07), mentre Koné si conferma ormai una garanzia (7). Bene anche Cristante e Ferguson, Gasperini chiude con un 7.29 complessivo. Le uniche insufficienze le prende Ziolkowski (5.85).

Ore 8:20 – Roma, Dybala e Bailey verso il rientro

Dopo il 3-1 di Cremona la squadra tornerà subito al lavoro: scarico per i titolari, seduta normale per gli altri. Dybala e Bailey, clinicamente ok, puntano al rientro in gruppo già da oggi e alla convocazione per il Midtjylland. Da valutare Hermoso, mentre per Dovbyk i tempi restano più lunghi. (Il Romanista)
