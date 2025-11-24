Sabatini controcorrente: “Scudetto? Una tra Bologna e Roma”

Walter Sabatini va dritto dove gli altri non osano. Nelle sue parole a Cronache di Spogliatoio c’è un ribaltamento totale della narrazione sulla corsa scudetto, un punto di vista che taglia senza esitazioni l’abituale dualismo milanese.

L’ex direttore sportivo della Roma, con il suo stile inconfondibile, sposta l’asse della lotta al vertice verso due realtà impensabili a inizio stagione:

«Lo scudetto non lo vince nessuna delle squadre milanesi. Per me una tra Bologna o Roma».

Sabatini insiste soprattutto sui progressi dei giallorossi, una crescita che — a suo dire — porta la firma inequivocabile di Gian Piero Gasperini. «La Roma deve migliorare nella qualità del gioco offensivo, ma sta facendo passi da gigante. Gasperini sta lavorando alla grande», afferma con convinzione.

Tra i protagonisti individuati dall’ex ds, uno spicca in modo particolare: Evan Ferguson, tornato al gol e indicato come pedina destinata a incidere pesantemente da qui in avanti. «Ferguson è forte, un’individualità che darà molto. Il suo non è un gol piccolo: la magia la fa El Aynaoui, è stata un’architettura del pallone. Ora Ferguson ha bisogno di fiducia, e l’esultanza dei compagni lo dimostra: la squadra lo rispetta. Secondo me farà almeno 10 gol».

Non manca un passaggio su Tommaso Baldanzi, protagonista inaspettato nel ruolo di falso nove. Per Sabatini è stata un’intuizione illuminante: «Da falso nueve mi è piaciuto, è il suo vero ruolo. Se lo metti decentrato non arriva».

Infine, un ultimo punto, forse il più significativo: il nuovo Gasperini. Un tecnico diverso, più solido dentro le sue certezze dopo il primo trofeo vinto con l’Atalanta. «Ha un’altra sicurezza, e mi aspetto un’ulteriore accelerata della Roma. I margini per farlo ci sono».