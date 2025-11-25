FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 25 novembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:35 – Svilar in volo e il sogno è in buone mani

Gasperini lo aveva lodato per i numeri difensivi, e quei numeri oggi sono persino migliori. Svilar è il pilastro della miglior difesa del campionato: appena 6 gol subiti, dato eguagliato in Europa solo dall’Arsenal. In estate si era temuto l’addio dopo il rinnovo complicato, ma ha scelto di restare. Agilità, personalità e continuità lo hanno reso un gioiello: vale 40-50 milioni, ma per Roma non ha prezzo. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – Dybala e Bailey tra Midtjylland e Napoli

Buone notizie da Trigoria: Dybala e Bailey hanno svolto parte dell’allenamento con il gruppo e puntano alla convocazione per la sfida di Europa League contro il Midtjylland. Entrambi aumenteranno i carichi già da oggi. In attacco resta fuori solo Dovbyk, atteso nel 2026. Giovedì nuova chance per Ferguson, rilanciato dopo il gol di Cremona: dietro di lui agiranno ancora Soulé e Pellegrini. (Gazzetta dello Sport)
