Wesley e Ferguson, la Roma del futuro è già qui

Un brasiliano che splende e un irlandese che comincia a farsi notare davvero. C’è un’altra Roma oltre alla vecchia guardia, una Roma che permette a Gasperini di guardare al futuro con una dose di ottimismo in più.
A Cremona il marchio più evidente è quello di Wesley: il colpo voluto con forza in estate dal tecnico, oggi ripagato con interessi sia a Trigoria sia in Nazionale. L’ex Flamengo sta crescendo in maniera costante nelle due fasi, anche quando è chiamato a muoversi sulla sinistra, che non è certo la sua comfort-zone.
Ma accanto al brasiliano sta emergendo anche Evan Ferguson. L’attaccante ha finalmente interrotto un digiuno di un anno e ha riscattato un avvio di stagione complicato. Lavorare durante la sosta a Trigoria, rinunciando alla nazionale, gli ha permesso di ritrovare una condizione che sembrava smarrita: più brillantezza, più presenza e, soprattutto, un gol pesante con la Cremonese, accompagnato dal contributo al tris firmato da Wesley.
Un segnale che ora va confermato. Non a caso domani, contro il Midtjylland, Ferguson partirà titolare. L’assenza di Baldanzi (fuori lista UEFA) e il rientro programmato di Dybala e Bailey per il Napoli aprono la strada all’irlandese, chiamato a ritrovare la via del gol anche in Europa. Un’occasione per tenere la Roma agganciata al gruppo delle prime otto in un girone comandato proprio dai danesi.
E poi c’è una questione più ampia, che riguarda il futuro. Perché Ferguson si gioca molto anche in chiave mercato: alle sue spalle incombe l’ombra di Zirkzee. A gennaio il club dovrà decidere se proseguire con lui o con Dovbyk. Sullo sfondo resta anche l’ipotesi — già paventata — di un possibile rientro anticipato al Brighton. Ora sta a Evan.
vabè titolo in po’ esagerato eeehh…fino a ieri Ferguson era una busta e lo si voleva rimandare al Brighton a gennaio….adesso è il futuro…un minimo di equilibrio suvvia.
Ho pensato la stessa cosa, Gene.
giusto
Questo è uno , sottolineo uno , dei problemi per cui la Roma non vince.
O vince poco .
Articoli oltre la depressione cosmica in caso di sconfitte, o di momenti negativi. Accompagnati da: via tutti dalla Roma
Articoli di esaltazione esagerata, accompagnati dal classico ” pronto il rinnovo di contratto”.
Il secondo motivo , sono le porcherie arbitrali che subiamo nel più totale silenzio della stampa.
Quello successo a Cremona domenica , passato in secondo piano , solo perche ‘ abbiamo vinto , è stata la punta dell’iceberg, ( si può dire così?) .
E da inizio anno che subiamo falli cattivi, gomitate , e nessuno dice niente.
I Friedkin devono parlare?
Intanto incominciassero i giornalisti , gli opinionisti.
Ma tanti che parlo a fare, ehhh io vedo i complotti …
Ma vogliamo parlare delle proteste?
Ci vogliamo rivedere insieme qualche gara ( vinta dalla Roma) in cui gli avversari a furia di proteste si sono fatti venire la bile al fegato , e vedere quante volte non è stato ammonito nessuno?
Ma domenica puff Gasperini espulso , come ai tempi di Mourinho.
Allora lo ripeto , col.pernesso dei moralizzatori, domenica prossima affrontiamo una squadra più riposata di noi ( hanno giocato ieri , noi domani) che ha speso 230 mln sul mercato per rinforzarsi, osannata da tutti (, presidente italiano, ds italiano, ..) e che spesso negli ultimi anni ha goduto di favori arbitrali a pari delle strisciate.
Qualcuno mi dirà, ma di che hai paura ? Stiamo in forma .
Ho paura solo che veniamo penalizzati com’è successo a Cremona
Ferguson una busta no di certo…. l’ unico dubbio era ed è ambientamento e infortuni, non cose da poco. Ma forza e potenziale mai messi in discussione, in premier era arrivato da fenomeno, staremo a vedere.
Si muove bene e ha grandi doti. Gli auguro di fare il meglio, per lui ma soprattutto per la nostra Roma. Forza Roma Sempre
Un giocatore, soprattutto se con una storia di infortuni, deve essere valutato su un arco temporale adeguato.
Così sembra ormai possibile, con esito molto positivo, per Wesley, che gioca con continuità alla Roma e in nazionale.
Con Ferguson, siamo ancora agli inizi, vediamo. Anzi, vedranno gli addetti ai lavori della Roma, a iniziare dall’allenatore. Il resto conta assai poco.
Ferguson ha un mese di tempo o poco più per far ricredere gli scettici sul suo conto,un gol non fa primavera,il riscatto è previsto intorno ai 40 mln,non poco,quindi deve dimostrare sul campo di valerli.
Wesley top per quanto riguarda ferguson ragazzi sono 40 ml ci si prende lookman, moise kean , affermati senno vai di giovani promettenti francuilino te ce avanzano pe fa un cc eun difensore un gol non sposta nulla a meno che fino a gennaio non me fa un gol a partita allora ce penso
Wesley ok ma calma…
eccallà le solite esagerazioni.
Ferguson ha segnato e siamo tutti felicissimi di questo
Ma dovrà essere continuo e dimostrare di meritarsi la Roma ora che dovbyk non c’è.
Diverso il discorso per Wesley che gioca di più e sta dimostrando le sue qualità, seppure tra alti e bassi ma nel complesso è stato un buon acquisto.
Da qui a parlare di Roma del futuro però ce ne passa
Domenica, dopo 5 anni o forse 6,finalmente mi sono veramente divertito a vedere una partita della Roma. È stata una bella sensazione, non darsi le botte sui co..g…ni per rimanere seduti sul divano. Spero tanto che continui così. Sempre Forza Roma
