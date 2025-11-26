Wesley e Ferguson, la Roma del futuro è già qui

Un brasiliano che splende e un irlandese che comincia a farsi notare davvero. C’è un’altra Roma oltre alla vecchia guardia, una Roma che permette a Gasperini di guardare al futuro con una dose di ottimismo in più.

A Cremona il marchio più evidente è quello di Wesley: il colpo voluto con forza in estate dal tecnico, oggi ripagato con interessi sia a Trigoria sia in Nazionale. L’ex Flamengo sta crescendo in maniera costante nelle due fasi, anche quando è chiamato a muoversi sulla sinistra, che non è certo la sua comfort-zone.

Ma accanto al brasiliano sta emergendo anche Evan Ferguson. L’attaccante ha finalmente interrotto un digiuno di un anno e ha riscattato un avvio di stagione complicato. Lavorare durante la sosta a Trigoria, rinunciando alla nazionale, gli ha permesso di ritrovare una condizione che sembrava smarrita: più brillantezza, più presenza e, soprattutto, un gol pesante con la Cremonese, accompagnato dal contributo al tris firmato da Wesley.

Un segnale che ora va confermato. Non a caso domani, contro il Midtjylland, Ferguson partirà titolare. L’assenza di Baldanzi (fuori lista UEFA) e il rientro programmato di Dybala e Bailey per il Napoli aprono la strada all’irlandese, chiamato a ritrovare la via del gol anche in Europa. Un’occasione per tenere la Roma agganciata al gruppo delle prime otto in un girone comandato proprio dai danesi.

E poi c’è una questione più ampia, che riguarda il futuro. Perché Ferguson si gioca molto anche in chiave mercato: alle sue spalle incombe l’ombra di Zirkzee. A gennaio il club dovrà decidere se proseguire con lui o con Dovbyk. Sullo sfondo resta anche l’ipotesi — già paventata — di un possibile rientro anticipato al Brighton. Ora sta a Evan.

