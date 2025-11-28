PELLEGRINI: “Con Gasperini mi sento migliorato, ora sono pronto ad affrontare qualsiasi difficoltà. Complimenti a Ghilardi”

Lorenzo Pellegrini parla a Sky Sport dopo la vittoria della Roma sul Midtjylland in Europa League. Queste le parole del centrocampista giallorosso.
Bella serata con quasi il tutto esaurito e una vittoria non semplice…
“Il Midtjylland è una squadra difficile da affrontare, molto fisica ed intensa sia nei duelli sia nella corsa e nelle ripartenze. Vittoria importante, volevamo rimettere a posto le cose viste le ultime due partite in casa. Siamo contenti del risultato e della vittoria”.
State trovando una via anche senza un centravanti classico, cosa cambia per voi?
“La richiesta è sempre la stessa, ognuno di noi ha le proprie caratteristiche. Quello che vogliamo è arrivare a giocare il pallone in area e dopo cercare di sviluppare al meglio l’azione offensiva. Siamo convinti di quello che stiamo facendo, dall’inizio dell’anno sappiamo di dover e poter fare più gol. Oggi mi sento di rimarcare l’atteggiamento di tutti quanti, uno di noi perde palla e siamo pronti a riconquistarla. Era importante vincere e lo abbiamo fatto”.
Sei tornato il Pellegrini di prima, quanto conta Gasperini e quanto c’è di tuo?
“Secondo me c’è un po’ di tutto. Quando si parla del mister si parla tanto della parte atletica, ma lui ti migliora tanto anche sulla parte tecnico-tattica. Io mi sento migliore sia in allenamento sia in partita. Non credo sia giusto parlare di lui citando solo la questione atletica. Era una cosa che volevo tanto anche io. L’anno scorso ho avuto l’infortunio e le tante incognite, ma non c’è migliore risposta che sul campo. È stata un’estate impegnativa e che mi ha insegnato tanto ed oggi mi sento una persona migliore, pronta ad affrontare qualsiasi difficoltà”.
Domenica sera il Napoli…
“Noi sapremo quello che andremo a fare, la prepareremo nei prossimi giorni. Sarà importante anche il recupero e in questi giorni vedremo quello che ci dirà il mister. È una grande partita. Ci troviamo lì perché lo meritiamo, siamo migliorati tanto e possiamo ancora migliorare. Bisogna avere l’umiltà e la consapevolezza di essere lì non per un caso. Stiamo facendo delle ottime cose e dobbiamo continuare a farle perché poi quanto di buono fatto non sarà servito a niente”.
Può sognare in grande questa squadra? La fascia?
“Io credo che poi alla fine il calcio sia la passione, il sognare e questa è l’essenza dello sport. Quindi perché no… Ma sognare dipende dall’ottica di pensare partita dopo partita e se non lo fai è inutile che sogni. Possiamo ancora migliorarci tanto e fare quello che stiamo facendo sempre con più determinazione. La fascia? Sempre un piacere, questa è una squadra fortunata perché non ha un solo punto di riferimento ma tanti. Ci sono tante personalità importanti in questa squadra che cercano di remare per il bene di tutti noi. Poi vorrei sottolineare e fare i complimenti a Ghilardi perché ha fatto una partita eccezionale. È difficile quando non giochi entrare con questa determinazione. Sono sicuro che crescerà tanto, quindi ci tenevo a fargli i complimenti”.
Sarà un caso, ma quando gli danno la fascia di capitano lui ritorna a giocare male…. mah.
perché ieri avrebbe giocato male? beato te. .
perdonami ma proprio giocare male mi sembra poco obiettivo…
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Franceschì te prego e si bono, ma perchè andare sempre a fare le pulci? Una prestazione dipende dagli avversari che hai di fronte, da una tua serata no, (guarda Wesley), i pensieri negativi non debbono girare, solo quelli positivi, qui nello sport come nella nostra vita.
Può essere che gli pesa la fascia, non sarebbe il primo né sarà l’ultimo, anche perché su Pellegrini il problema più grande non è stato che fosse scarso, cosa che nessuno che ha una minima idea di cosa sia il calcio non può affermare, ma che gli sia stato dato un ingaggio enorme rispetto al rendimento e per molti era l’erede naturale dei capitani precedenti, due mostri sacri come Totti e De Rossi.
Ieri, come del resto ultimamente, non ha giocato per niente male, anzi. Ha una condizione atletica ottimale ed è mentalmente un altro giocatore.
Ci sarà chi lo criticherà dicendo che gioca bene perché va in scadenza e deve strappare un contratto… Pace, a me basta che giochi bene, anche perché senza di lui quel ruolo dietro le punte sarebbe stato drammaticamente scoperto
ma ieri nonostante Wesley e Dybala nn in condizione ha fatto bene
E’ stato uno dei migliori, ieri.
Forse parlavi di Dybala.
Francesco, perché questo ” odio ” nei confronti di pellegrini sempre a prescindere dalle prestazioni. la stessa cosa era per mancini e cristante. non mi sembra che abbia fatto una brutta partita.
al momento, mi sembra che sia più utile lui di qualche altro, senza fare nomi. per molti sarebbe ora che toglie il disturbo, ma visto quello che c’è in giro e i prezzi ,
al momento me lo terrei ben stretto.
tanto così per dirne una ,ho visto il tanto decantato e agognato franculino……..
è meglio che stia lì con certe valutazioni.
sfr. ❤️🧡💛
Purtroppo per me sembra un problema atletico..aveva iniziato bene per una ventina di minuti ma poi ha avuto un calo fisico come se non avesse intensità per i 90 minuti…poi magari mi sbaglio!
Aveva vicino Wesley che ha fatto un disastro e davanti Dybala al 30%….nn è che puoi fare tutto da solo
mah sara’ ….ma io lo vedo sempre più lontano dal progetto Roma , e’ ora che ognuno vada per la propria strada, se possibile gua’ a gennaio magari
Secondo me ha fatto una buona partita, senza eccessivi lampi ma molto applicato.
Ieri molto meglio lui di Dybala.
Assolutamente ma a fine anno bacioni a entrambi
Spero che continui a giocare benino come sta facendo in modo che qualche squadra se lo accolli…..
Sta inanellando buone prestazioni, bene così.
Ottima riserva per una Roma da vertice, giusto il cambio per dare fiato ai titolari, per il resto benino ma proprio ad essere positivi nei suoi confronti. Appena meglio (ma proprio 6 politico) atleticamente con Gasp rispetto al nulla delle ultime 3 stagioni, se resta con ingaggio da riserva lo applaudo, ma vorrà almeno lo stesso stipendio attuale vedrete.
non guardare alla pagliuzza nell’occhio del tuo vicino, pensa piuttosto alla trave che è nel tuo.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.