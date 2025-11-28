EL LA ROMA!

La Roma continua a correre. La squadra che sta comandando il campionato, prima in classifica da sola e in piena fiducia, ritrova il passo anche in Europa League dopo i due inciampi interni contro Lille e Plzen che avevano complicato il cammino dei giallorossi. Il 2-1 al Midtjylland rimette tutto in ordine: ora i giallorossi salgono a quota 9, a tre dalla vetta e soprattutto a uno dall’ottavo posto, quello che eviterebbe il fastidioso playoff di febbraio.

Gasperini, stavolta, cambia poco. Ma indovina tutto. Le due novità dal primo minuto – Ghilardi in difesa e El Aynaoui al posto di Cristante – diventano le chiavi della serata. Il giovane centrale gioca con personalità, senza alcun timore contro una squadra che fin qui aveva fatto percorso netto nel girone. E il centrocampista marocchino apre la gara dopo sette minuti con un destro al volo che illumina l’Olimpico: un gol da giocatore vero, ormai sempre più dentro le gerarchie.

Il primo tempo vive su un doppio binario: Roma avanti con merito, Midtjylland chiuso in maniera feroce per non farla scappare. L’unica nota negativa è l’infortunio alla caviglia di Koné, costretto a uscire dopo mezz’ora e ora in dubbio per la sfida scudetto contro il Napoli. Un problema non da poco, ma che lo stesso calciatore ha minimizzato a fine partita, lasciando spazi all’ottimismo.

La ripresa è più aperta e la Roma crea subito tanto. Soulé va vicino al raddoppio, Dybala si vede respingere un sinistro da Olafsson, poi entra El Shaarawy e cambia il ritmo. Il Faraone firma il 2-0 all’83’: recupero feroce di El Aynaoui, accelerazione di Bailey e destro imperfetto del numero 92 ma che basta a battere il portiere avversario.

La squadra si rilassa e il Midtjylland la riapre: gol di Paulinho due minuti dopo. Ma la Roma non sbanda e tiene la barra a dritta. Nel finale i giallorossi stringono i denti, complice anche la serata difficile di Wesley, stanco e fuori giri, più volte richiamato da Gasperini e dai compagni.

Nel complesso la prestazione resta positiva: non brillantissima, con qualche imperfezione e un calo dopo il raddoppio, ma solida. E il valore dell’avversario – fin qui primo a punteggio pieno nel girone – rende il successo ancora più pesante. Stavolta Gasperini a fine gara non concede troppi complimenti: «Mi aspettavo di più sotto l’aspetto tecnico. Contro il Napoli dovremo fare molto meglio». Un modo per tenere alta la tensione. Perché domenica c’è la partita più attesa.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini