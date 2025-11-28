“ON AIR!” – CORSI: “Questa Roma ha una forza dirompente”, AGRESTI: “Il primato non è casuale”, PIACENTINI: “Con El Aynaoui e Ghilardi abbiamo due titolari in più”, TORRI: “Il mercato comincia a dare i dividendi”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!
Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Ma chi se l’aspettava…nessuno si aspettava Ghilardi e Dybala in campo ieri dal primo minuto. Chi è subentrato ha dato il suo grande contributo, e mi riferisco soprattutto a El Shaarawy. Bailey? Mmm…non lo vedo ancora con quella voglia di prendersi un posto. Non mi è piaciuto Wesley ieri, troppi errori e non eravamo abituati a vederli… Il periodo è veramente bello, ci stiamo godendo tutto, la Roma ci sta regalando belle emozioni…”
Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il risultato di ieri ridà dignità alla classifica in Europa League. Ma la buona notizia della serata è che ci sono altri due giocatori che si aggiungono alla lista dei titolari: uno è El Aynaoui, e l’altro è Ghilardi, che ieri si è presentato ai tifosi con una prestazione importante anche a livello di concentrazione. Ziolkowski è apparso più spaesato, Ghilardi invece ha fatto una prestazione di sostanza, di uno che giocava con continuità, ha fatto una partita vera…”
Checco Oddo Casano (Rete Sport): “La sensazione è che Gasperini abbia due certezze in attacco, che sono Pellegrini e Soulè. Deve scegliere ancora il terzo, e si balla ancora tra due o tre giocatori. Il Napoli? Non si può pensare che la Roma le vinca tutte…io firmerei per un pareggio contro il Napoli e i tre punti a Cagliari…Konè? Sarei sorpreso nel vederlo titolare domenica, quell’intervento sulla sua caviglia era da rosso diretto…”
Claudio Moroni (Rete Sport): “Il mio attacco per andare sul sicuro è Pellegrini e Soulè dietro Ferguson, ma quello migliore è quello che sceglierà Gasperini. Non è l’unico che gioca spesso senza centravanti di ruolo, guardate il Milan. Se la Roma nel girone di ritorno era prima in classifica, e ora c’è il valore aggiunto che si chiama Gasperini, si può sognare che si possa andare oltre al quarto posto…”
Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Partita molto bella secondo me, con la Roma che fa capire tante cose: ha una forza dirompente, non fa respirare gli avversari che rimangono basiti. Il Midtjylland non è una squadraccia, è organizzata, e la Roma nel primo tempo li ha devastati. Abbiamo capito che se cala un po’, anche le squadre non di grido possono darti fastidio. Però per me è stata una gran bella Roma, peccato per quella minima sofferenza nel finale, ma regà, non si può andare sempre a duemila all’ora… El Aynaoui mi sembra un bel giocatore, e Ghilardi ha dimostrato una sicurezza clamorosa, per me sono due giocatori che con Gasp vanno benissimo. Franculino? Ieri ha giocato male, ma si vede che è ha qualcosa da giocatore…”
Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma vuole restare là e una vittoria contro il Napoli ti cambierebbe l’orizzonte. Non sarebbe la favorita, ma diventerebbe una candidata al titolo. Da qui alla fine del girone di andata ci sono ancora tante partite difficili, bisogna andare a Torino con la Juve e a Bergamo con l’Atalanta… Formazione contro il Napoli? El Aynaoui secondo me merita di giocare, con Dybala e Soulè a dividersi l’attacco. I nomi non avvicinabili di Massara? Se devi comprare Zirkzee, secondo me è inavvicinabile per la Roma a gennaio. Ma manca ancora un mese, e i margini ci sono tutti…”
Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Dybala secondo me non può giocare sempre, rischi di perderlo in brillantezza e c’è un maggiore rischio di infortuni. Alla fine dal punto di vista quantitativo hai parecchie risorse. Fra l’altro ieri Gasp parla di El Shaarawy falso nove, e vederlo in quella posizione era un mio sogno di dieci anni fa…”
Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Il mercato comincia a dare dei dividendi, perchè El Aynaoui non è Le Fee, che mi sembra un calciatore più completo e moderno. Ieri fa una partita che in qualche misura mi fa diminuire la preoccupazione per l’infortunio di Konè. Da Trigoria filtra ottimismo, spero che stavolta sia fondato su basi solide…io ho visto le immagini, e la caviglia si gira… Ghilardi ieri ha fatto novanta minuti bene, ha iniziato un po’ timido, ma poi abbiamo visto un giocatore che sembra un prospetto interessante. Come prima impressione è sembrato migliore di Ziolkowski. Bailey entra e fa un assist di grande intelligenza e altruismo…”
LEGGI ANCHE – Friedkin, via libera agli investimenti: budget stanziato, a gennaio si compra
Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Io da allenatore non accetterei quel calo di tensione di Wesley. Ma quante partite avete visto che una squadra vinceva 2 a 0 a dieci minuti dalla fine, e alla fine la perde 3 a 2. Penso a quel Cagliari-Roma e alla faccia di Di Francesco che si guarda intorno…Immaginatevi se ieri finiva 3 a 2 come lo prendeva Gasperini il calo di tensione di Wesley…ancora gli stava correndo dietro…”
Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ieri mi è piaciuta anche se l’allenatore si è lamentato…ma le partite durano eh…Hai speso energie e hai avuto un infortunato, ma non è il momento di fare calcoli e devi fare punti. Poi avanti potrai fare ragionamenti diversi. Se non vincevi ieri ti ritrovavi nel mischione. Hai ritrovato Bailey e Dybala, che non è poco, a centrocampo la coperta sembra più corta. Qualche dispendio c’è, e qualcuno sembra più affaticato di altri. Ora devi prepararti allo scontro diretto col Napoli…”
Mario Mattioli (Radio Radio): “La Roma ha confermato di aver assimilato l’atteggiamento mentale e fisico chiesto da Gasp, non ha più quei cedimenti che anni fa erano la fotografia di molte squadre italiane in Europa. La Roma primeggia in campionato e in Europa si fa rispettare. Sai che è una squadra importante, che sa quello che deve fare, conscia della propria forza…”
LEGGI ANCHE – Cafu: “Gasperini è lo Zeman 2.0. I tifosi meriterebbero lo scudetto”
Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma sta benissimo, anche di testa, ha giocato con convinzione e autorevolezza, affrontando anche delle difficoltà come l’infortunio di Konè, che per fortuna non è serio. Ma se mancasse col Napoli sarebbe una mancanza gravissima, è uno dei calciatori più difficili da sostituire insieme al portiere. Quello che sta avvenendo in campionato non è casuale per niente…”
Redazione Giallorossi.net
Ormai la magica gioca con serietà grinta e concentrazione quasi tutti i 90 pressando e giocando bene. Stiamo incontrando squadre alla nostra portata sia fisica che tecnica ora speriamo che la società alzi il livello della rosa con un paio di giocatori top per competere sia nei scontri diretti sia nella prossima Champions qualora si arrivasse tra i primi 4.
Wesley nn ha avuto un calo di concentrazione sul gol del 2-1 ieri il brasiliano era completamente vuoto mentalmente ha fatto così tutti i 90 minuti
A Roma c’è sempre un rischio, se uno dice che un giocatore è una pippa per lui resta una pippa in eterno, se gioca 10 partite da protagonista e poi ne sbaglia una …..riparte il carosello
Perché il tifoso in media e il giornalaio di turno sono della stessa pasta.. parla per slogan inventando casi inesistenti come quello di Pisilli e Rensch salvo poi ricredersi tutti appena fanno un partitone (vedasi per Ghilardi).
Consideramdo l’incognita Kinè io domenica partirei così
Mancini
Ndika
Hermoso ——–
Celik
El Aynaoui
Cristiate
Wesley ——–
Soulè
Pellegrini ——–
Dybala
Ferguson appena Dybala sarà OUT, Bailey per sostituire Pellegrini, mentre per il resto dipenderà dal risultato e/o andamento della gara
Ieri Mr. “50 milioni so’ pochi” l’ho visto uscire ogni tanto dalla saccoccia di Ndicka,
in cui ha passato gran parte della partita.
Eh ma sta facendo sfracelli.
In Danimarca.
Pure Gimenez faceva sfracelli in Olanda.
Io resto dell’idea che se non parte una delle due punte non arriva nessuno.
E visti i nomi….
Mi è sembrato che quando Massara parlasse di profili “inimmaginabili” per la Roma
si riferisse esattamente a Zirkzee, per una serie di motivi.
Mentre visto che Pisilli non entra in campo neanche ieri, penso serva un mediano che
Gasp vede, quello sì.
Troppo presto parlare di “Gasp non vede Pisilli”.. arriverà il tempo per lui come arriverà il tempo anche per Rensch visto che prima o poi devono servire tutti i giocatori.. la lezione su Ghilardi proprio non la volete imparare vedo.. sempre a inventarvi casi che non esistono qualificandovi peggio dei giornalai..
Franculino 50 mln?
Ma di che ?
Roba da pazzi.
Manco le scarpette a Dovbyk può allacciare.
Alcuni pur di non ammettere che si sono sbagliati ( Rios, Franculino) si arrampicano sugli specchi.
Eh, ma ha fatto i gol 17.. ..no 19..eh già mo contano i gol nel campionato danese,roba che la lega Pro italiana a confronto è la Champions.
Dovbyk cannoniere in Spagna, 17 gol l”anno scorso con la Roma, è na pippa…invece Franculino, eh si vede che tiene qualcosa di giocatore …
Per sicurezza mi sono rivisto alcune immagini e letto qualche info in giro:
“Brutta entrata di Diao su Koné, si salva dal rosso perché colpisce prima il pallone ma poi va sulla caviglia del giallorosso, che si gira, Dabanovic non fischia neanche fallo, manca un giallo chiaro!” Per favore non mimetizziamo (o mistifichiamo) l’accaduto. Non dico che sia una “svista arbitrale” voluta ma la scorrettezza c’è stata. Una cosa è certa, gl’avversari hanno provocato e picchiato fin dal primo minuto, bravi i nostri a non reagire E qui si vede la mano del Tecnico!
Ciao Basara. Premetto che ho visto solo il primo tempo, ma a me l’arbitro è piaciuto. Ha lasciato correre da entrambe le parti, molto all’inglese, e, per quanto riguarda il fallo su Koné, Diao colpisce la palla in netto anticipo, poi colpisce il nostro – a mio parere – non certo volontariamente, perché a quel punto non è che poteva amputarsi un piede. Comunque sempre FORZA ROMA
Sai che cosa pensano ogni volta che vedevo i macellai danesi , prenderci calci e gomitate, senza che l’arbitro facesse niente.?
Non lo posso dire , ma dico solo se stavo io in campo oltre a non finire la partita , avrei finito la carriera calcistica , per la lunga squalifica che mi sarebbe stata comminata.
Lo Monaco parla del nulla.
Abbiamo vinto 2a1 ma perche dovremmo stare a pensare se avessimo perso 2a3 boh
Perché è quello che vorrebbe, non solo lui.
Per molti di questi fa più notizia la Roma che perde perché nei momenti negativi ci squazzano.
Ora stanno aspettando come il pane, che si perda domenica, per poter partire un quarta lunedì mattina.
Eh o napule tiene gli assenti .
O vero? E allora che li hanno spesi a fare 230 mln sul mercato in estate?
Eh, abbiamo perso il treno scudetto ?
O vero ?
Ma non eravamo da 6 .7 e 8 posto?
Comunque staremo a vedere che succederà domenica sera , intanto un FORTISSIMAMENTE ROMA che vi rimbombi in tutta casa
Sorrido. Guidone Corsi aveva fatto di Rios il nuovo Totti: sembrava che avessimo perso un fenomeno senza il quale, non si poteva giocare a pallone. Sembra che, addirittura, volessero rivoluzionare il calendario: gli anni sarebbero stati contati non più a partire dalla nascita di Cristo ma dalla nascita di Rios.
Oggi, Rios, è un giocatore in viso alla tifoseria del Benfica, perché “sopravvalutato”.
Ragazzi, ieri El Aynaoui fa un goal pazzesco, che ricorda quello di Zidane contro il Leverkusen, per esecuzione: una volé di mezzo esterno collo, con cross proveniente dalla parte del piede con cui calcia (il che, rende il gesto, di per sé, ancora più difficile).
Com’era la storia? E’ il nuovo LeFee. Ragazzi, i giocatori si vedono subito quando sono buoni, poi si possono ambientare o meno. Ma questo è forte, e ancora non abbiamo visto nulla. Stesso discorso per Ferguson.
Comunque io sono d’accordo solo con una cosa detta da Guidone (o Giudone, fate voi): la squadra danese, non era male, aveva una grande fisicità. La Roma, l’ha messa sotto molto bene. Poi, dopo il 2 a 0, ha tirato i remi in barca, e ha pensato al Napoli, ci sta.
Per me domenica sera li asfaltiamo.
Io devo fare pubblica ammenda.
Lo avevo bollato come l’ennesimo Gonalons, Le Fée o quell’altro francese di cui ora mi scappa il nome, tanto ha lasciato un segno memorabile.
Beh, ho toppato di brutto, a quanto pare.
Idi di Marzo , il tifoso fa il tifoso
Un conto è la valutazione personale che uno fa su determinati giocatori , propri o avversari .Un conto che la stessa cosa la dicono gli addetti ai lavori.
Siccome per radio , sui giornali , sui social , ci hanno detto in tutti i modi che avevamo perso , per pochi mln , il nuovo Falcao , allora tutti a massacrare Massara e il povero El Aynoui.
Stessa cosa fatta con Franculino, ieri sera su una palla in area di accartoccia come un polpo lesso, cosa che se l’avesse fatta Dovbyk altro che fucilazione ..
Comunque io non sono da meno, a Gasperini quante gliene ne ho dette?
Ma resta il problema principale. gli addetti ai lavori , gli opinionisti, quando le cose vanno male ci sguazzano, quando vanno bene , fanno finta di non aver detto niente precedentemente oppure non sanno cosa dire.
Ma quelli che non volevano Gasperini e si lamentavano dei giocatori che ha portato Massara?
Quanti “professori” di calcio in giro….
Forza Roma
io firmerei per il pareggio… l’espulsione di Gasperini non è stata casuale, ricorda molto ciò che avveniva durante calciopoli, e anche le disegnazioni fanno veramente tremare, l’antiromanismo all’ennesima potenza
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.