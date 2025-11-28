“ON AIR!” – CORSI: “Questa Roma ha una forza dirompente”, AGRESTI: “Il primato non è casuale”, PIACENTINI: “Con El Aynaoui e Ghilardi abbiamo due titolari in più”, TORRI: “Il mercato comincia a dare i dividendi”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Ma chi se l’aspettava…nessuno si aspettava Ghilardi e Dybala in campo ieri dal primo minuto. Chi è subentrato ha dato il suo grande contributo, e mi riferisco soprattutto a El Shaarawy. Bailey? Mmm…non lo vedo ancora con quella voglia di prendersi un posto. Non mi è piaciuto Wesley ieri, troppi errori e non eravamo abituati a vederli… Il periodo è veramente bello, ci stiamo godendo tutto, la Roma ci sta regalando belle emozioni…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il risultato di ieri ridà dignità alla classifica in Europa League. Ma la buona notizia della serata è che ci sono altri due giocatori che si aggiungono alla lista dei titolari: uno è El Aynaoui, e l’altro è Ghilardi, che ieri si è presentato ai tifosi con una prestazione importante anche a livello di concentrazione. Ziolkowski è apparso più spaesato, Ghilardi invece ha fatto una prestazione di sostanza, di uno che giocava con continuità, ha fatto una partita vera…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “La sensazione è che Gasperini abbia due certezze in attacco, che sono Pellegrini e Soulè. Deve scegliere ancora il terzo, e si balla ancora tra due o tre giocatori. Il Napoli? Non si può pensare che la Roma le vinca tutte…io firmerei per un pareggio contro il Napoli e i tre punti a Cagliari…Konè? Sarei sorpreso nel vederlo titolare domenica, quell’intervento sulla sua caviglia era da rosso diretto…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Il mio attacco per andare sul sicuro è Pellegrini e Soulè dietro Ferguson, ma quello migliore è quello che sceglierà Gasperini. Non è l’unico che gioca spesso senza centravanti di ruolo, guardate il Milan. Se la Roma nel girone di ritorno era prima in classifica, e ora c’è il valore aggiunto che si chiama Gasperini, si può sognare che si possa andare oltre al quarto posto…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Partita molto bella secondo me, con la Roma che fa capire tante cose: ha una forza dirompente, non fa respirare gli avversari che rimangono basiti. Il Midtjylland non è una squadraccia, è organizzata, e la Roma nel primo tempo li ha devastati. Abbiamo capito che se cala un po’, anche le squadre non di grido possono darti fastidio. Però per me è stata una gran bella Roma, peccato per quella minima sofferenza nel finale, ma regà, non si può andare sempre a duemila all’ora… El Aynaoui mi sembra un bel giocatore, e Ghilardi ha dimostrato una sicurezza clamorosa, per me sono due giocatori che con Gasp vanno benissimo. Franculino? Ieri ha giocato male, ma si vede che è ha qualcosa da giocatore…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma vuole restare là e una vittoria contro il Napoli ti cambierebbe l’orizzonte. Non sarebbe la favorita, ma diventerebbe una candidata al titolo. Da qui alla fine del girone di andata ci sono ancora tante partite difficili, bisogna andare a Torino con la Juve e a Bergamo con l’Atalanta… Formazione contro il Napoli? El Aynaoui secondo me merita di giocare, con Dybala e Soulè a dividersi l’attacco. I nomi non avvicinabili di Massara? Se devi comprare Zirkzee, secondo me è inavvicinabile per la Roma a gennaio. Ma manca ancora un mese, e i margini ci sono tutti…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Dybala secondo me non può giocare sempre, rischi di perderlo in brillantezza e c’è un maggiore rischio di infortuni. Alla fine dal punto di vista quantitativo hai parecchie risorse. Fra l’altro ieri Gasp parla di El Shaarawy falso nove, e vederlo in quella posizione era un mio sogno di dieci anni fa…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Il mercato comincia a dare dei dividendi, perchè El Aynaoui non è Le Fee, che mi sembra un calciatore più completo e moderno. Ieri fa una partita che in qualche misura mi fa diminuire la preoccupazione per l’infortunio di Konè. Da Trigoria filtra ottimismo, spero che stavolta sia fondato su basi solide…io ho visto le immagini, e la caviglia si gira… Ghilardi ieri ha fatto novanta minuti bene, ha iniziato un po’ timido, ma poi abbiamo visto un giocatore che sembra un prospetto interessante. Come prima impressione è sembrato migliore di Ziolkowski. Bailey entra e fa un assist di grande intelligenza e altruismo…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Io da allenatore non accetterei quel calo di tensione di Wesley. Ma quante partite avete visto che una squadra vinceva 2 a 0 a dieci minuti dalla fine, e alla fine la perde 3 a 2. Penso a quel Cagliari-Roma e alla faccia di Di Francesco che si guarda intorno…Immaginatevi se ieri finiva 3 a 2 come lo prendeva Gasperini il calo di tensione di Wesley…ancora gli stava correndo dietro…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ieri mi è piaciuta anche se l’allenatore si è lamentato…ma le partite durano eh…Hai speso energie e hai avuto un infortunato, ma non è il momento di fare calcoli e devi fare punti. Poi avanti potrai fare ragionamenti diversi. Se non vincevi ieri ti ritrovavi nel mischione. Hai ritrovato Bailey e Dybala, che non è poco, a centrocampo la coperta sembra più corta. Qualche dispendio c’è, e qualcuno sembra più affaticato di altri. Ora devi prepararti allo scontro diretto col Napoli…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La Roma ha confermato di aver assimilato l’atteggiamento mentale e fisico chiesto da Gasp, non ha più quei cedimenti che anni fa erano la fotografia di molte squadre italiane in Europa. La Roma primeggia in campionato e in Europa si fa rispettare. Sai che è una squadra importante, che sa quello che deve fare, conscia della propria forza…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma sta benissimo, anche di testa, ha giocato con convinzione e autorevolezza, affrontando anche delle difficoltà come l’infortunio di Konè, che per fortuna non è serio. Ma se mancasse col Napoli sarebbe una mancanza gravissima, è uno dei calciatori più difficili da sostituire insieme al portiere. Quello che sta avvenendo in campionato non è casuale per niente…”

