ULTIME DA TRIGORIA – Squadra in campo in vista del Napoli: esami per Konè, ok Bailey e Ferguson

Dopo la vittoria in Europa League di ieri sera, la Roma torna ad occuparsi del campionato e della sua voglia di tenersi stretto il primato in classifica. Domenica arriva il Napoli all’Olimpico nello scontro diretto tra le prime due della classe.

Scarico a Trigoria per chi ha giocato titolare ieri, per tutti gli altri regolare lavoro sul campo tra parte atletica e tattica. Si sono allenati con il gruppo sia Leon Bailey che Evan Ferguson, ormai recuperati così come Paulo Dybala e Mario Hermoso. Ancora out invece Angelino e Artem Dovbyk. 

Non si è visto in campo nemmeno Manu Konè, uscito ieri dal campo intorno alla metà del primo tempo per una distorsione alla caviglia: in queste ore il calciatore svolgerà i controlli del caso per capire se potrà o meno scendere in campo domenica contro il Napoli.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini 

