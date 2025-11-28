Zirkzee, Massara lancia segnali allo United: “Certi nomi sono irraggiungibili”

La Roma osserva con attenzione la situazione di Joshua Zirkzee, consapevole delle difficoltà di arrivare a dama con il centravanti olandese. Prima della sfida contro il Midtjylland, il ds Ricky Massara ha commentato le voci di mercato ricordando che circolano molti nomi, ma che alcuni di questi sono irraggiungibili a gennaio. Il riferimento era (anche) al centravanti ex Bologna.
Il Manchester United infatti chiede 35 milioni per il trasferimento a titolo definitivo, cifra che la Roma non può sostenere nel mercato di riparazione. Al momento gli inglesi non aprono a formule differenti. A certe condizioni, Zirkzee non è un obiettivo raggiungibile.
Massara, che ha in mano il gradimento del calciatore al trasferimento nella Capitale, vorrebbe regalare Zirkzee a Gasp. Su questo ci sono pochi dubbi. Ma solo a certe condizioni: in prestito, con l’eventuale acquisto rinviato a giugno. Se lo United accetterà questa soluzione, la trattativa con la Roma potrà procedere. In caso contrario, verranno valutate alternative.
Da qui a gennaio molte cose potrebbero cambiare, tra queste anche le priorità sul mercato e i ruoli su cui investire. Friedkin ha rassicurato Gasperini sulla volontà di regalare al tecnico i rinforzi desiderati, ma senza voli pindarici: la Roma non può permettersi di derogare alle limitazioni imposte dal FPF fino al prossimo luglio.
Giallorossi.net – G. Pinoli
il MU fa quello che ogni squadra farebbe, ovvero tutelare l’investimento fatto.
il vero scoglio è la poca disponibilità economica, visti i paletti del FPF e eventualmente altre pretendenti, soprattutto in premier.
che Massara abbia il gradimento del giocatore non è sinonimo di buona riuscita.
Zirkzee vuole giocare per avere minutaggio per strappare una convocazione mondiale, se arriva l’offerta giusta e la certezza della titolarità il gradimento si va a fare benedire.
a noi serve una punta, speriamo di non ripetere un Sancho bis e magari che Ferguson si svegli
Il giocatore non sta facendo bene, se fallisse anche alla Roma il Manchester se lo vedrebbe tornare sotto forma di minusvalenza, il rebus si risolve con un prestito oneroso, oppure con un obbligo di riscatto.
cioè, l’ ASROMA dovrebbe spendere diversi mln di euro e “garantire” la titolarità a un giocatore che lo pretenderebbe per poter andare a giocare il mondiale? Meno male che la garanzia stá in panchina, ed è Gasp…il resto sono tutte frexxacce.
Massara affermando che “molti dei nomi fatti sono irraggiungibili” sta mandando segnali non allo United, ma alla stampa…
Traduzione: state scrivendo un sacco di caxxate..
a me piace Zirkzee, ieri rivedendo gli highlights delle parte ha rubato l’occhio l’esterno sx del Betis Ezzalzouli. Vedevo che è un ex canterano Masia del Barca. a dicembre fa 24 anni e per diretta ha una valutazione di 12m. Sicuramente EA accoglierebbe a braccia aperte il connazionale.
sentivo pure di un interessamento per Kane da parte del Barca che liberebbe Lewandowski mentre come opzione low cost non mi era dispiaciuta la punta giovane norvegese dei Rangers con le trecce così come Pellegrino del Parma, categorico vendere Dovybik prima che si svaluti maggiormente e anche ragionare col Galasataray (Icardi?) che ancora ci deve riconoscere delle rate per l’operazione Zaniolo. infine profilo interessante per costi, esperienza e sostanza è Nididi ex Leicester preso qualche anno fa per sopperire alla partenza di un certo Kante, nel pieno della maturazione con 28 anni ed anche lui con una quotazione sui 15m (sempre secondo diretta) unico neo il fatto che sia chiamato a rappresentare la Nigeria nella coppa d’Afrika
per concludere per quanto mi piaccia, per un discorso di integrità fisica, non valuterei Scamacca
FMR
Speriamo che non ci sia un’altra soap opera di Jadon Sancho, parte 2. Speriamo che Zirkzee arrivi presto alla Roma a gennaio, in prestito con diritto di riscatto. Le alternative oltre a Zirkzee a gennaio sono limitate, forse solo Kalimuendo.
Date le limitate opzioni nel mercato di gennaio, l’importante è che il giocatore che arriva alla Roma sia su raccomandazione di Gasperini.
