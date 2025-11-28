Zirkzee, Massara lancia segnali allo United: “Certi nomi sono irraggiungibili”

La Roma osserva con attenzione la situazione di Joshua Zirkzee, consapevole delle difficoltà di arrivare a dama con il centravanti olandese. Prima della sfida contro il Midtjylland, il ds Ricky Massara ha commentato le voci di mercato ricordando che circolano molti nomi, ma che alcuni di questi sono irraggiungibili a gennaio. Il riferimento era (anche) al centravanti ex Bologna.

Il Manchester United infatti chiede 35 milioni per il trasferimento a titolo definitivo, cifra che la Roma non può sostenere nel mercato di riparazione. Al momento gli inglesi non aprono a formule differenti. A certe condizioni, Zirkzee non è un obiettivo raggiungibile.

Massara, che ha in mano il gradimento del calciatore al trasferimento nella Capitale, vorrebbe regalare Zirkzee a Gasp. Su questo ci sono pochi dubbi. Ma solo a certe condizioni: in prestito, con l’eventuale acquisto rinviato a giugno. Se lo United accetterà questa soluzione, la trattativa con la Roma potrà procedere. In caso contrario, verranno valutate alternative.

Da qui a gennaio molte cose potrebbero cambiare, tra queste anche le priorità sul mercato e i ruoli su cui investire. Friedkin ha rassicurato Gasperini sulla volontà di regalare al tecnico i rinforzi desiderati, ma senza voli pindarici: la Roma non può permettersi di derogare alle limitazioni imposte dal FPF fino al prossimo luglio.

