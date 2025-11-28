Roma, allarme centrocampo: esami per El Aynaoui e Konè, escluse lesioni

Nuovo allarme dall’infermeria giallorossa alla ripresa degli allenamenti a Trigoria: il centrocampista marocchino Neil El Aynaoui, migliore in campo ieri contro i danesi del Midtjylland, è ai box per un problema al ginocchio accusato nel match di Europa League.
Stando a quanto riferisce Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, il centrocampista ha rimediato una trauma contusivo distorsivo, esattamente come Konè, il cui problema fisico però riguarda la caviglia.
Entrambi i calciatori hanno svolto esami clinici che hanno escluso lesioni legamentose, ma tutti e due non sono certi di poter recuperare in tempo per la sfida di domenica contro il Napoli. La rifinitura di domani sarà decisiva, sia Konè che El Aynaoui proveranno a esserci.
News dall’infermeria: esami strumentali per Neil #ElAynaoui (ginocchio sinistro) e Manu #Koné (caviglia destra). Per entrambi è stato evidenziato un trauma contusivo distorsivo. Gli esami hanno escluso lesioni legamentose. Proveranno ad esserci contro il Napoli#ASRoma @tempoweb
— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) November 28, 2025
Lo dico da un bel po’: qui ci vuole un pellegrinaggio al Divino Amore
non dobbiamo piangere se non ci saranno chi entrerà al loro posto(penso Pisilli)si farà valere,dobbiamo cambiare mentalità,abbiamo tanti giocatori forti che se li facciamo entrare nel nostro sistema di gioco,che adesso abbiamo,saranno devastanti,vedi Ghilardi ieri sera,Gasp ieri ha sbagliato solo una cosa non togliere a fine primo tempo Wesley,abbiamo i cambi e se uno gioca male basta bisogna toglierlo altrimenti fa solo danni come il gol del midtylland.Non possiamo permetterci più certi errori se vogliamo stare a certi livelli.P.S io per domenica sogno l’ingresso di Pisilli e un suo gol decisivo per la vittoria,sarei molto contento di questo,non succede ma se succede……..
ma quale Divino Amore: hai giocato contro dei fabbri
Sarebbe bastato un turno di riposo per Koné.
Sarebbe invece bastato che l’arbitro avesse fischiato e ammonito i continui falli e gioco scorretto e dopo 20 minuti si sarebbero regolati.
I danesi, come un giocatore andava via, placcavano modello rugby (probabimente in Danimarca glielo permettono) e entravano fisso a pestone sul piede d’appoggio
Forza💛❤️
Mi spiace proprio che in una partita tanto delicata ed importante ci sia il pericolo della mancanza di questi due giocatori che stanno facendo molto bene, ma se un turno di riposo possa garantire un miglior recupero di entrambi, preferirei rischiare di giocare con altri sostituti al loro posto, che rischiare di perderli per un tempo ben più lungo di quello che potrebbe essere. Ma come sempre decideranno per il meglio staff medico ed allenatore, senza dubbio.
ma certo che ci saranno. un po’ di pretattica fa bene
me pareva strano che gli impegni europei non lasciavano strascichi. Come scrivo da settimane, la priorità quest’anno deve essere il campionato. Abbiamo la possibilità di arrivare almeno tra le prime 4. Naturalmente mi tengo stretto perché se a fine dicembre siamo come credo e spero ancora lì quest’anno un pensiero con un buon mercato invernale lo faccio al bersaglio grosso. Questo perché pur zoppicando negli scontri diretti tutt’e le altre partite le abbiamo vinte e queste portano tanti punti. Daje, annamose a prenne sto ………
Oltre a questo abbiamo 2 giorni di riposo in meno. Vabbè lasciamo piagne’ Conte che è sicuramente più bravo ed allenato in questo.
Alla Roma manca un terzino sinistro (Seys, Diouf o Karouani), un regista (Veerman), una punta (Pavlidis) e un’ala sinistra (Tzolis o Gonçalves).
Bisogna sfruttare il fattore Olimpico secondo me.. Potrebbe essere un ottima occasione per Baldanzi e Pisilli e sfruttare Konè ed El.An… nella ripresa. Certo, è un rischio ma Baldanzi e soprattutto Pisilli non sono due schiappe.. se Pellegrini poi continua a giocare discretamente è un jolly. Insomma, arriva il Napoli, non il Frascati.. pertanto i giocatori dovrebbero essere più che motivati. Soprattutto quelli che non hanno ancora avuto opportunità e che non sono, ripeto, per niente sclausi
Le fattucchiere vesuviane stanno a fa li straordinari
al napoli mancano de bruyne, anguissa e lukaku stanno messi male pure loro. la roma di oggi non puo fermarsi e piangere per l’assenza di un paio di giocatori in una partita,Abbiamo le qualità e gli uomini per far bene e gasp lo sa. FORZA ROMA
Ca**o anche El Aynaoui no eh !!!
Non si tratta di piangere ma di vedere neutralizzati 2,5/3 del centrocampo titolare (perché pure Cristante ne risentirebbe!).
Quanto vorrei che ci dicesse bene la partita per ECLISSARE le giustificazioni di Gonde !!!!!!!!!
Una vittoria domenica farebbe tanto bene a noi quanto male al Napoli….
FORZA ROMA
