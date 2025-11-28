Roma, allarme centrocampo: esami per El Aynaoui e Konè, escluse lesioni

Nuovo allarme dall’infermeria giallorossa alla ripresa degli allenamenti a Trigoria: il centrocampista marocchino Neil El Aynaoui, migliore in campo ieri contro i danesi del Midtjylland, è ai box per un problema al ginocchio accusato nel match di Europa League.

Stando a quanto riferisce Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, il centrocampista ha rimediato una trauma contusivo distorsivo, esattamente come Konè, il cui problema fisico però riguarda la caviglia.

Entrambi i calciatori hanno svolto esami clinici che hanno escluso lesioni legamentose, ma tutti e due non sono certi di poter recuperare in tempo per la sfida di domenica contro il Napoli. La rifinitura di domani sarà decisiva, sia Konè che El Aynaoui proveranno a esserci.

News dall’infermeria: esami strumentali per Neil #ElAynaoui (ginocchio sinistro) e Manu #Koné (caviglia destra). Per entrambi è stato evidenziato un trauma contusivo distorsivo. Gli esami hanno escluso lesioni legamentose. Proveranno ad esserci contro il Napoli#ASRoma @tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) November 28, 2025