FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Ore 10:00 – II dottor Coletta lascia la Roma dopo soli 4 mesi

Dopo pochi mesi di collaborazione, le strade tra Emiliano Coletta e la Roma si sono già divise. Il medico sociale, entrato in organico a luglio, è infatti già un ex. La Roma ha fatto sapere che non si tratta di una decisione del club, bensì di una scelta dello stesso dottore, dettata da ragioni lavorative. Il reparto medico della società continuerà a essere guidato dal dottor Bernardo Petrucci. (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 – Gaffe della tv argentina: Gasp scambiato per il ladro di pensioni (VIDEO)

Gaffe clamorosa da parte della tv locale argentina Telefe Noticias. L’emittente, infatti, ha pubblicato un breve video per riportare la notizia del truffatore di pensioni che ha fatto scalpore in Italia. La cosa che non torna, però, è che tra le foto e i video del truffatore, ha messo per ben due volte anche lo screen del meme che raffigurava la faccia di Gasperini al posto di quella del truffatore, nello scatto che ormai ha fatto il giro del mondo.

Ore 8:55 – Brillano El Aynaoui e Ghilardi, male Wesley

La Roma batte 2-1 il Midtjylland e i quotidiani incoronano El Aynaoui: migliore in campo con una media di 7,37, gol e azione del raddoppio. Bene anche Ghilardi all’esordio (6,71) ed El Shaarawy (7,00) grazie al primo gol stagionale. Bocciato Wesley, in una serata nera.

Ore 8:20 – Konè: “Sto bene”. Può recuperare per il Napoli

Nelle prossime ore Manu Konè svolgerà gli esami per capire l’entità del problema alla caviglia, ma non sembra destare preoccupazione in vista del Napoli. Il centrocampista a fine partita ha rassicurato: “Sto bene”. (Il Tempo)

