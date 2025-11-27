Roma in ansia per Koné: distorsione alla caviglia. Mangiante: “Manu convinto di recuperare per il Napoli”

Roma in apprensione per Manu Koné, costretto a lasciare il campo dopo venticinque minuti di partita contro il Midtjylland.
Al 13’, il francese resta a terra dopo un duro contrasto con Diao, lamentando un problema alla caviglia. Lo staff medico interviene subito e, dopo qualche minuto, Koné prova a rimettersi in piedi. Al 15’ rientra in campo, lasciando intendere che il fastidio fosse sotto controllo.
La sensazione dura poco: con il passare dei minuti il dolore torna a farsi sentire. Al 25’ il centrocampista avverte nuovamente problemi e segnala alla panchina che non può continuare. Un giro di lancette più tardi, al 26’, arriva il cambio: dentro Cristante, fuori Koné, applaudito dallo stadio mentre lascia il campo.
Un cambio non programmato e tutt’altro che indolore in vista della supersfida di domenica contro il Napoli. Il giocatore, dopo essere tornato in panchina e aver applicato del ghiaccio, è rientrato negli spogliatoi zoppicando vistosamente. La Roma valuterà nelle prossime ore l’entità del problema.
AGGIORNAMENTO – Arrivano segnali positivi sulle condizioni fisiche di Manu Koné. Il giornalista Angelo Mangiante ha raccontato ai microfoni di Sky Sport di aver parlato con il giocatore, che ha confermato di sentirsi meglio: il centrocampista, a precisa domanda, si è detto convinto di poter recuperare per la partita contro il Napoli.
Giallorossi.net – A. F.
non rischiare un giocatore così in prossimità della sfida col Napoli….. speriamo bene
So giorni che lo scrivo, da semplice tifoso mi sembra assurdo che Soulé, Koné, Wesley, siano sempre in campo. Gasp dovrebbe gestire questi giocatori, se non altro perché siamo primi in campionato e non capitava da secoli e soprattutto perché non so più le prime partite e non è più casuale. Va bene tutto, ma la EL non è nemmeno entrata nel vivo. Almeno uno dei tre si poteva preservare…
Ma poi non capisco, Gasperini organizza la conferenza insieme a Cristante e non lo fa giocare? Questa é una cosa penso mai successa nella storia del calcio! Alla Roma c’é sempre spazio per una pazzia inedita!
Wesley era stremato, ha fatto parecchi errori di posizione e di scelta, evidentemente stanco.
Ok, con il Napoli senza di lui.
e addio vantaggio per non avere contro Anguissa.
era fuori quota sta cosa
Conte é un qualcosa di paranormale, credo che non si é mai visto una persona nel calcio con così tanto culo. Dove passa lui muoiono tutte le cose
sicuramente è una tegola importante, anche se El aynaoui sembra poter ben sopperire alla sua assenza, con Cristante che è sempre presente
dobbiamo anche dire che perdere kone’ col Napoli sarebbe dura,ma non può giocare sempre ,bisogna sopperire anche a questo, spiace ma si va avanti con gli altri ,anche se è fondamentale, gasp saprà sopperire bene ,col Napoli va bene anche un punto.
Forza Leone !!!!!
Per me nessuna ansia. Ghiaccio stasera e domani macchinette (ionoforesi, tecar) e per domenica Kone’ sara’ abile e arruolato.
A zenò, la iono si usava qualche lustro fa ora ci sono terapie leggermente più moderne…
cmq a fine partita era in mezzo al campo a chiacchierare serenamente con gli avversari.
per domenica nun c’è probbblema!
FORZA ROMA SEMPRE!
a fine gara camminava normalmente senza neppure il ghiaccio indistruttibile!
forza manu !!
ciò non toglie che manu è un guerriero esprime appieno il senso di appartenenza della,tifoseria giallorossa, domenica sarà dura col Napoli, ma sarà dura anche per loro,certo che se fai i 3 punti allora si cambiano molte cose,ma senza illusioni,il nostro posto è tra le prime 4poi il resto è tutto guadagnato. forza,roma
vinciamo lo stesso 2 s zero anche se non gioca kone
