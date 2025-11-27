Roma in ansia per Koné: distorsione alla caviglia. Mangiante: “Manu convinto di recuperare per il Napoli”

Roma in apprensione per Manu Koné, costretto a lasciare il campo dopo venticinque minuti di partita contro il Midtjylland.

Al 13’, il francese resta a terra dopo un duro contrasto con Diao, lamentando un problema alla caviglia. Lo staff medico interviene subito e, dopo qualche minuto, Koné prova a rimettersi in piedi. Al 15’ rientra in campo, lasciando intendere che il fastidio fosse sotto controllo.

La sensazione dura poco: con il passare dei minuti il dolore torna a farsi sentire. Al 25’ il centrocampista avverte nuovamente problemi e segnala alla panchina che non può continuare. Un giro di lancette più tardi, al 26’, arriva il cambio: dentro Cristante, fuori Koné, applaudito dallo stadio mentre lascia il campo.

Un cambio non programmato e tutt’altro che indolore in vista della supersfida di domenica contro il Napoli. Il giocatore, dopo essere tornato in panchina e aver applicato del ghiaccio, è rientrato negli spogliatoi zoppicando vistosamente. La Roma valuterà nelle prossime ore l’entità del problema.

LEGGI ANCHE – Fabrizio Romano: “Inter su Konè ma per Gasperini è incedibile. E i Friedkin…”



AGGIORNAMENTO – Arrivano segnali positivi sulle condizioni fisiche di Manu Koné. Il giornalista Angelo Mangiante ha raccontato ai microfoni di Sky Sport di aver parlato con il giocatore, che ha confermato di sentirsi meglio: il centrocampista, a precisa domanda, si è detto convinto di poter recuperare per la partita contro il Napoli.

Giallorossi.net – A. F.