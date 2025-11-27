ROMA-MIDTJYLLAND 2-1: le pagelle

La Roma vince anche stasera, battendo il Midtjylland per 2 a 1 al termine di una partita vibrante. Decisive le reti di El Aynaoui nel primo tempo e di El Shaarawy nella ripresa.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i danesi nel match valido per la quinta giornata di Europa League:

Svilar 7 – Poco impegnato ma sempre attento e reattivo, sia quando c’è da agire da libero che sulle uscite alte e basse.

Ghilardi 7 – Qualche piccola sbavatura a cui rimedia sempre con grinta. Nella ripresa la sua prova sale di livello. Molto bene.

Ndicka 6,5 – Si occupa prevalentemente di Franculino, e lo fa con grande mestiere.

Mancini 6 – Schierato sul centro sinistra, non disdegna alcune discese offensive nonostante sia fuori dalla sua comfort zone.

Celik 6,5 – Offre l’assist a El Aynaoui per la rete del vantaggio giallorosso. Cerca anche la strada del gol ma senza successo. Dal 78′ Tsimikas sv.

El Aynaoui 7,5 – Realizza un gran gol che indirizza subito la partita. Sa sempre dove piazzarsi in campo, prezioso anche nel lavoro sporco e nel recupero palla. Decisivo nell’azione del raddoppio giallorosso.

Konè sv – Poco più di 25 minuti di partita prima di alzare bandiera bianca per un problema alla caviglia. Incrociamo le dita. Dal 26′ Cristante 6,5 – Non ha mai modo di riposarsi. Solito spessore in mezzo al campo.

Wesley 4,5 – Serata da dimenticare. Sbaglia praticamente tutto, beccandosi una serie di rimbrotti da Gasperini prima e dai suoi compagni di squadra poi.

Soulè 6,5 – Parte forte, poi però perde efficacia contro una difesa schierata. Nella ripresa la sua prestazione risale di livello, ma Gasp preferisce mandarlo in panchina, Dal 61′ Ferguson 6 – Mezzora per migliorare la sua condizione fisica. Qualche buona sponda.

Pellegrini 6,5 – In ottima condizione fisica, nel primo tempo è il più pericoloso nella trequarti avversaria. Dal 61′ El Shaarawy 7 – Un gol e una traversa colpita. Decisivo nel ruolo di subentrante.

Dybala 6 – Deve recuperare la miglior condizione dopo lo stop. Gli manca il guizzo. Dal 78′ Bailey 6,5 – Buon ingresso in campo, serve a El Shaarawy la palla che mette al sicuro il match.

GIAN PIERO GASPERINI 7 – Vittoria preziosissima e meritata, che rilancia le ambizioni della Roma anche in Europa League. Buona prestazione della squadra, che cala solo nel finale.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini