ROMA-MIDTJYLLAND 2-1: le pagelle

La Roma vince anche stasera, battendo il Midtjylland per 2 a 1 al termine di una partita vibrante. Decisive le reti di El Aynaoui nel primo tempo e di El Shaarawy nella ripresa.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i danesi nel match valido per la quinta giornata di Europa League:
Svilar 7 – Poco impegnato ma sempre attento e reattivo, sia quando c’è da agire da libero che sulle uscite alte e basse.
Ghilardi 7 – Qualche piccola sbavatura a cui rimedia sempre con grinta. Nella ripresa la sua prova sale di livello. Molto bene.
Ndicka 6,5 – Si occupa prevalentemente di Franculino, e lo fa con grande mestiere.
Mancini 6 – Schierato sul centro sinistra, non disdegna alcune discese offensive nonostante sia fuori dalla sua comfort zone.
Celik 6,5 – Offre l’assist a El Aynaoui per la rete del vantaggio giallorosso. Cerca anche la strada del gol ma senza successo. Dal 78′ Tsimikas sv.
El Aynaoui 7,5 – Realizza un gran gol che indirizza subito la partita. Sa sempre dove piazzarsi in campo, prezioso anche nel lavoro sporco e nel recupero palla. Decisivo nell’azione del raddoppio giallorosso.
Konè sv – Poco più di 25 minuti di partita prima di alzare bandiera bianca per un problema alla caviglia. Incrociamo le dita. Dal 26′ Cristante 6,5 – Non ha mai modo di riposarsi. Solito spessore in mezzo al campo.
Wesley 4,5 – Serata da dimenticare. Sbaglia praticamente tutto, beccandosi una serie di rimbrotti da Gasperini prima e dai suoi compagni di squadra poi.
Soulè 6,5 – Parte forte, poi però perde efficacia contro una difesa schierata. Nella ripresa la sua prestazione risale di livello, ma Gasp preferisce mandarlo in panchina, Dal 61′ Ferguson 6 – Mezzora per migliorare la sua condizione fisica. Qualche buona sponda.
Pellegrini 6,5 – In ottima condizione fisica, nel primo tempo è il più pericoloso nella trequarti avversaria. Dal 61′ El Shaarawy 7 – Un gol e una traversa colpita. Decisivo nel ruolo di subentrante.
Dybala 6 – Deve recuperare la miglior condizione dopo lo stop. Gli manca il guizzo. Dal 78′ Bailey 6,5 – Buon ingresso in campo, serve a El Shaarawy la palla che mette al sicuro il match.
GIAN PIERO GASPERINI 7 – Vittoria preziosissima e meritata, che rilancia le ambizioni della Roma anche in Europa League. Buona prestazione della squadra, che cala solo nel finale.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Il Faraone, malgrado l’età ha ancora classe nei piedi e se sorretto dalla condizione fisica, subentrante per 20-25 minuti di qualità è una bella carta da giocare.
Per fare un paragone, accompagnato dai debiti scongiuri, potrebbe essere il Nakata di una certa stagione.
wesley doveva essere tolto al secondo tempo
D’accordo stasera con fiorini sulle pagelle
Buona sera a tutte le tifose e ai tifosi Romanisti 💛💗
Una bella vittoria, importante sia per la Coppa, ma anche per domenica prossima, peccato per la sostituzione di Kone`, una grande partita di El Aynaoui
felice per ghilardi e il franco marocchino 💛❤️
4,5 a Wesley è pure troppo
El Aynaoui migliore in campo, un poco sotto Ghilardi, hai visto mai che abbiamo trovato un’altro bel centrale?
El Shaarawy quando entra in condizione è un signor esterno, attenzione a cederlo lui e Cristante sono della stessa pasta.
A gennaio punterei a prendere Zirkzee e un forte centrocampista, questa sera si è capito quanto siamo corti a centrocampo, serve un secondo Konè non ce la possiamo fare fino a maggio con questi pochi centrocampisti. Babbo Natale porta al Gasp due bei regali Zirkzee ed Ederson,
voti a grandi linee condivisibili. forse mezzo in piu a Soule che per ogni avversario e’ veramente ingestibile, e uno in meno a Bailey che non mi e’ piaciuto affatto.
Wesley disastroso, poi non ho capito perché Pisilli non entra neanche in Europa League
da oggi abbiamo 2 giocatori in più, ghilardi e E A, il secondo si era già visto ma mai a questi livelli, il primo sorpresa assoluta. Wesley serata da dimenticare, bravo elsha
É stata una vittoria contro una squadra non banale, molto fisica e tosta, il cui presunto gioiello Frankulino, da molti invocato come toccasana per l’attacco romanista, ha imbroccato una serata no, tanto da essere sostituito.
La Roma ha offerto una prova solida, compatta in ogni reparto. Nel primo tempo per lunghi tratti i danesi non riuscivano a superare la metà campo, compressi dal forcing esasperato dei giallorossi. Solo nella ripresa hanno provato qualche sortita, soprattutto dopo il raddoppio di El Sharawi.
Tutti bene ma una nota di merito particolare per El Aynaoui, Ghilardi, Pellegrini e il solito Cristante, una specie di caterpillar umano che al posto delle articolazioni sembra avere le ganasce.
Ghilardi diventerà fondamentale nei prossimi anni, vedrete.
ASR
el aynoui 9, e’ un mese che sta’ stupendo tutti, sempre ben posizionato, non corre mai a vuoto, aiuta sempre il compagno, bel giocatore, grazie a chi ce lo ha portato e peccato per la coppa d africa.
Mitgillan squadra di picchiatori a piede libero,con la complicità dell’arbitro.
La squadra non ha fatto bene, ma non puoi fare bene ogni 3 giorni e la fatica peserà contro i Vesuvians.
Wesley fa lo stesso, ha sbagliato una partita, càpita, è molto più importante aver avuto risposte positive da Ghilardi ed EA.
Mi ha fatto piacere vedere finalmente un altro acquisto di prospettiva che lascia ben sperare, anche quando NDicka andrà in coppa d’Africa. Ma veramente tantissimo piacere mi ha fatto vedere il faraone segnare, e per poco faceva un altro gran goal, ragazzo umile e disponibile che ha ancora traccia di gran calciatore mai polemico.
Concordo con i voti..
Ghilardi mi sembra davvero un ottimo prospetto.
Prima da titolare-prima in Europa-avversari ostici..davvero bella partita
