EL SHAARAWY: “Il ruolo di subentrante non mi sta stretto. Rinnovo? Dobbiamo ancora parlarne…”

Stephan El Shaarawy parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Midtjylland. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico.

Le partite a Roma erano la novantesima con la maglia della Roma a livello internazionale e possiamo dire che è stata una prestazione da paura con un gran gol.
«Ho cercato di fare il mio, sono contento di aver trovato il mio primo gol stagionale, la scorsa partita è stata positiva. Quindi è stato un periodo positivo».

Hai cambiato la partita anche a Cremona. È l’approccio che vuole l’allenatore che spesso vince le partite con i cambi.
«Sì, è quello che ho sempre detto ed è quello che voglio da tutti i giocatori. Al momento in cui entriamo in campo, chi gioca da inizio e chi entra deve essere decisivo in qualche modo, perché tante partite si decidono nei secondi tempi. Quindi qualsiasi giocatore entra deve dare il suo contributo».

A due metri da noi c’è Gasperini, penso sempre a quel signore che ti ha fatto giocare per la prima volta in Serie A a 16 anni.
«Sì, è un bel effetto. Non so quanto è passato, penso siano 17 anni dalla prima partita in Serie A col Genoa. Quindi sicuramente ritrovarlo adesso non è cambiato molto, nel senso che è sempre un allenatore che ti spinge davvero e ti tira fuori tutto il meglio che hai. Quindi sono contento di averlo».

Il fatto che Gasperini utilizzi sempre sei attaccanti per partita e il ruolo di subentrante lo senti tu o ti sta un pochino stretto? 
«No, ma anche perché il mister lo dice sempre. Sembra quasi che non ci siano né titolari né riserve, perché nel momento in cui uno gioca è perché se lo merita, è perché magari nell’allenamento sta facendo bene e lo vede pronto. Quindi nel momento in cui poi entri, che sia a gara in corso o dall’inizio, devi fare il tuo, devi fare le giocate, devi fare gli assist, devi fare i gol. Per cui, sia che gioco dall’inizio che a gara in corso, sicuramente devo essere decisivo, quindi va bene così».

Sai che cosa mancherebbe? Una bella firma sul rinnovo, a vita con la Roma…
«Eh, quello dobbiamo ancora parlarne, però sì, aspettiamo, vediamo cosa succederà».
Fonte: Sky Sport

  1. Bravo Stephan. Chiaramente ci sono giocatori più forti e meno forti, ma le rotazioni offensive di Gasperini danno una possibilità a tutti, così come avveniva all’Atalanta. Molto lucida come analisi.

    • ciao Alessandro, ma lo sai che alla metà di quando prende oggi io un altro anno glielo darei. è positivo, sprona i giovani ed è uomo spogliatoio. a pochi soldi io lo terrei e per qualche partita, una decina all’anno, poi qualche comparsata potrebbe ancora dire la sua.

