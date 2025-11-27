EL SHAARAWY: “Il ruolo di subentrante non mi sta stretto. Rinnovo? Dobbiamo ancora parlarne…”

Stephan El Shaarawy parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Midtjylland. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico.
Le partite a Roma erano la novantesima con la maglia della Roma a livello internazionale e possiamo dire che è stata una prestazione da paura con un gran gol.
«Ho cercato di fare il mio, sono contento di aver trovato il mio primo gol stagionale, la scorsa partita è stata positiva. Quindi è stato un periodo positivo».
Hai cambiato la partita anche a Cremona. È l’approccio che vuole l’allenatore che spesso vince le partite con i cambi.
«Sì, è quello che ho sempre detto ed è quello che voglio da tutti i giocatori. Al momento in cui entriamo in campo, chi gioca da inizio e chi entra deve essere decisivo in qualche modo, perché tante partite si decidono nei secondi tempi. Quindi qualsiasi giocatore entra deve dare il suo contributo».
A due metri da noi c’è Gasperini, penso sempre a quel signore che ti ha fatto giocare per la prima volta in Serie A a 16 anni.
«Sì, è un bel effetto. Non so quanto è passato, penso siano 17 anni dalla prima partita in Serie A col Genoa. Quindi sicuramente ritrovarlo adesso non è cambiato molto, nel senso che è sempre un allenatore che ti spinge davvero e ti tira fuori tutto il meglio che hai. Quindi sono contento di averlo».
Il fatto che Gasperini utilizzi sempre sei attaccanti per partita e il ruolo di subentrante lo senti tu o ti sta un pochino stretto?
«No, ma anche perché il mister lo dice sempre. Sembra quasi che non ci siano né titolari né riserve, perché nel momento in cui uno gioca è perché se lo merita, è perché magari nell’allenamento sta facendo bene e lo vede pronto. Quindi nel momento in cui poi entri, che sia a gara in corso o dall’inizio, devi fare il tuo, devi fare le giocate, devi fare gli assist, devi fare i gol. Per cui, sia che gioco dall’inizio che a gara in corso, sicuramente devo essere decisivo, quindi va bene così».
Sai che cosa mancherebbe? Una bella firma sul rinnovo, a vita con la Roma…
«Eh, quello dobbiamo ancora parlarne, però sì, aspettiamo, vediamo cosa succederà».
Bravo Stephan. Chiaramente ci sono giocatori più forti e meno forti, ma le rotazioni offensive di Gasperini danno una possibilità a tutti, così come avveniva all’Atalanta. Molto lucida come analisi.
Rinnovo? Con tutta la simpatia spero che la Roma non riparta da lui
ciao Alessandro, ma lo sai che alla metà di quando prende oggi io un altro anno glielo darei. è positivo, sprona i giovani ed è uomo spogliatoio. a pochi soldi io lo terrei e per qualche partita, una decina all’anno, poi qualche comparsata potrebbe ancora dire la sua.
