EL AYNAOUI: “Il gol è un sogno che si avvera. C’è stato un calo nel finale, dobbiamo lavorare per evitarlo”

Neil El Aynaoui parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Midtjylland. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico.

Partita difficile…
“Sì, è vero. Abbiamo avuto qualche difficoltà e un momento negativo, ma per fortuna abbiamo fatto gol presto. Abbiamo avuto un piccolo calo, ma è andata bene uguale”

Il gol?
“Aspettavo questo gol come un sogno. In più ho segnato all’Olimpico ed è stato bellissimo, meglio di quanto mi aspettassi. Ma sono ancora più importanti i 3 punti”

Come ci arriva la Roma alla sfida contro il Napoli?
“Ci prepareremo al meglio, come sempre daremo il massimo”.
  2. El Aynaoui mi é piaciuto tantissimo oggi, con e senza palla. Anche il gol é di qualità molto alta, partita da 9 in pagella. Molto bene anche Simsi ed Osorio, che io valuterei subito prima che varranno 30/40/50 milioni

  3. Grazie, El Aynoui. Hai giocato bene. Continua così, soprattutto con la partita di domani contro il Napoli e l’infortunio di Manu Koné. Sono anche contento che Ghilardi abbia finalmente avuto la possibilità di giocare.
    Sembra persino più bravo di Ziolkowski.

