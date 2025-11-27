EL AYNAOUI: “Il gol è un sogno che si avvera. C’è stato un calo nel finale, dobbiamo lavorare per evitarlo”

Neil El Aynaoui parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Midtjylland. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico.

Partita difficile…

“Sì, è vero. Abbiamo avuto qualche difficoltà e un momento negativo, ma per fortuna abbiamo fatto gol presto. Abbiamo avuto un piccolo calo, ma è andata bene uguale”

Il gol?

“Aspettavo questo gol come un sogno. In più ho segnato all’Olimpico ed è stato bellissimo, meglio di quanto mi aspettassi. Ma sono ancora più importanti i 3 punti”

Come ci arriva la Roma alla sfida contro il Napoli?

“Ci prepareremo al meglio, come sempre daremo il massimo”.

Fonte: Sky Sport