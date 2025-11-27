EL AYNAOUI: “Il gol è un sogno che si avvera. C’è stato un calo nel finale, dobbiamo lavorare per evitarlo”

Neil El Aynaoui parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Midtjylland. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico.
Partita difficile…
“Sì, è vero. Abbiamo avuto qualche difficoltà e un momento negativo, ma per fortuna abbiamo fatto gol presto. Abbiamo avuto un piccolo calo, ma è andata bene uguale”
Il gol?
“Aspettavo questo gol come un sogno. In più ho segnato all’Olimpico ed è stato bellissimo, meglio di quanto mi aspettassi. Ma sono ancora più importanti i 3 punti”
Come ci arriva la Roma alla sfida contro il Napoli?
“Ci prepareremo al meglio, come sempre daremo il massimo”.
LEGGI ANCHE – Stadio della Roma, arriva la svolta: intesa tra club e Comune, i dettagli
Fonte: Sky Sport
magnifico 💛❤️
El Aynaoui mi é piaciuto tantissimo oggi, con e senza palla. Anche il gol é di qualità molto alta, partita da 9 in pagella. Molto bene anche Simsi ed Osorio, che io valuterei subito prima che varranno 30/40/50 milioni
Grazie, El Aynoui. Hai giocato bene. Continua così, soprattutto con la partita di domani contro il Napoli e l’infortunio di Manu Koné. Sono anche contento che Ghilardi abbia finalmente avuto la possibilità di giocare.
Sembra persino più bravo di Ziolkowski.
Piano piano eccolo el aynaoui buona partita con un gran gol
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.