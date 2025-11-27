Roma, Ghilardi ora pensa all’addio a gennaio: c’è il Torino

Da colpo in prospettiva a oggetto misterioso. È la parabola di Daniele Ghilardi, difensore centrale classe 2002 arrivato in estate dal Verona con grandi aspettative. La Roma, però, finora gli ha concesso pochissimo spazio: appena 6 minuti totali in campionato e zero presenze in Europa League, numeri che raccontano di un ruolo marginale nel progetto di Gasperini.

Il giovane, reduce da una stagione di grande visibilità all’Europeo Under 21, sta valutando il proprio futuro per non compromettere la crescita e il minutaggio. La soluzione più probabile è un prestito semestrale, che gli permetta di ritrovare fiducia e continuità, elementi fondamentali per un talento con grandi margini di miglioramento.

In pole position per Ghilardi c’è il Torino. Il tecnico granata, Baroni, utilizza un modulo simile a quello in cui il giocatore ha dato il meglio di sé, e il direttore sportivo Vagnati ha già avviato i primi contatti con l’entourage del centrale. Interesse anche dall’Atalanta, ma la folta concorrenza nel reparto difensivo dei bergamaschi potrebbe non garantire i minuti necessari al ragazzo, rendendo il Torino la pista più concreta.

A facilitare l’operazione c’è inoltre lo status di under di Ghilardi, che non costringerebbe il club granata a liberare un posto in lista. La trattativa, dunque, sembra destinata a decollare nelle prossime settimane, con il giovane pronto a cercare il rilancio lontano dall’Olimpico.

Fonte: Tuttosport