Friedkin, via libera agli investimenti: budget stanziato, a gennaio si compra

C’è un dettaglio che pesa più di ogni voce, più di ogni trattativa in uscita o in entrata. Dan Friedkin ha deciso di aprire davvero il rubinetto per il mercato di gennaio. Non un segnale simbolico, non l’ennesimo giro di scambi e prestiti, ma un via libera concreto a tecnico e direttore sportivo, accompagnato da un budget stanziato per intervenire, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera.

Una novità che segna un cambio di fase. La Roma continuerà a muoversi dentro i confini del fair play finanziario, ma avrà finalmente margini reali di manovra. Tradotto: non sarà più un mercato di opportunità, ma un mercato mirato, con la possibilità di andare a prendere profili considerati funzionali e non semplicemente disponibili.

Il reparto in cima alla lista è l’attacco. A gennaio si interverrà soprattutto lì, e il nome caldissimo è uno soltanto: Joshua Zirkzee. L’olandese è l’obiettivo dichiarato, il profilo individuato per dare peso, tecnica e soluzioni a un reparto che ha bisogno di un salto di qualità immediato.

L’apertura economica dei Friedkin, unita alla chiarezza delle priorità tecniche, segna un punto di svolta. Perché se la Roma vuole continuare a competere su tutti i fronti, servono rinforzi veri. Gasperini ieri è stato chiaro: non serve comprare tanto per farlo, vanno presi calciatori che meritano uno sforzo economico. E ora, a Trigoria, c’è la possibilità concreta di andarli a prendere.

Fonte: Corriere della Sera