Friedkin, via libera agli investimenti: budget stanziato, a gennaio si compra

C’è un dettaglio che pesa più di ogni voce, più di ogni trattativa in uscita o in entrata. Dan Friedkin ha deciso di aprire davvero il rubinetto per il mercato di gennaio. Non un segnale simbolico, non l’ennesimo giro di scambi e prestiti, ma un via libera concreto a tecnico e direttore sportivo, accompagnato da un budget stanziato per intervenire, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera.
Una novità che segna un cambio di fase. La Roma continuerà a muoversi dentro i confini del fair play finanziario, ma avrà finalmente margini reali di manovra. Tradotto: non sarà più un mercato di opportunità, ma un mercato mirato, con la possibilità di andare a prendere profili considerati funzionali e non semplicemente disponibili.
Il reparto in cima alla lista è l’attacco. A gennaio si interverrà soprattutto lì, e il nome caldissimo è uno soltanto: Joshua Zirkzee. L’olandese è l’obiettivo dichiarato, il profilo individuato per dare peso, tecnica e soluzioni a un reparto che ha bisogno di un salto di qualità immediato.
L’apertura economica dei Friedkin, unita alla chiarezza delle priorità tecniche, segna un punto di svolta. Perché se la Roma vuole continuare a competere su tutti i fronti, servono rinforzi veri. Gasperini ieri è stato chiaro: non serve comprare tanto per farlo, vanno presi calciatori che meritano uno sforzo economico. E ora, a Trigoria, c’è la possibilità concreta di andarli a prendere.
Fonte: Corriere della Sera
L’importante è che siano valutati e concordati con Gasperini e funzionali al suo gioco, esaminando bene anche gli infortuni avuti in carriera, in modo da non acquistare giocatori che hanno una storia di continui e prolungati stop.
Questo è un passaggio importante, ma ti dirò di più: devi prendere gente che sia funzionale, che alzi il livello. Prendere un altro Baldanzi, non ha senso.
Io parlo sempre del paradosso di Napolitano: la Roma lo aveva ceduto nell’affare Iturbe, poi ha speso vagonate di soldi per prendere uno con quelle caratteristiche, nel corso degli altri, quando un aveva già a disposizione il calciatore. Si era arrivati al punto di fare uno scambio alla pari con Spinazzola, addirittura, a 30 milioni.
Se compri per alzare il livello, ha senso. Altrimenti ha ragione Gasperini: mi tengo i miei.
Boh io non capisco questi articoli. Zirkzee lo
Dovresti prendere in prestito con un eventuale diritto di riscatto per la prossima stagione !
Stanziato il budget per Zirkzee! Ma il budget de che.
Questa non è una notizia e’ solo un modo per scrivere qualcosa non avendo nessuna informazione.
Lotito RESISTI 🤣🤣🤣🤣🤣
Forza, Friedkin, portaci i giocatori di cui Gasperini ha bisogno a gennaio. Magari Franculino, Zirkzee, Frendrup. Grazie.
Traduzione dell’articolo: il nulla.
Sarà vero?
Siamo sicuri che Zirkzee è il giocatore giusto? Di sicuro un bel profilo, ma ho letto anche di Fabio Silva, altro gran bel giocatore … la cosa importante – se vera la news – è che in società e soprattutto la proprietà ha capito che forse vale la pena crederci e provarci già da subito considerati i risultati che la squadra di GASP sta ottenendo … daje Roma!
Fabio Silva bel giocatore? Sta smaniando Gasperini…
Chi mi ha insegnato a lavorare, tanti anni fa, ripeteva spesso una frase: “Se devi fare una cosa, falla bene. Altrimenti lascia perdere”. A me sembra proprio che i Friedkin stiano facendo le cose per bene. Complimenti.
Mi sa che al Cds hanno mangiato pesante, tante parole per non dire nulla.
Se davvero arriva Zirkzee non ci sarà nessun dubbio che avrà l’avallo completo di mister Gasp.
Se a gennaio azzecchi i giocatori giusti, quest’anno abbiamo la possibilità di arrivare in fondo e giocarcela con tutti. Gasperini a portato mentalità e motivazioni oltre a preparazione atletica. Ora corrono tutti ed il recupero palla e veloce.
Non mi stupiscono più: sono una famiglia seria. Continuano a investire soldi su soldi nonostante gli ultimi anni non siano andati proprio al meglio. Quest’anno hanno deciso di cambiare tutto: direttore sportivo, senior advisor (il nostro mitico Claudione ❤️) e infine Gasperini. Tre persone che, piano piano, ci riporteranno in alto, dove abbiamo sempre meritato di stare: tra le grandi. Non solo per il brand o per la storia che portiamo, ma anche perché abbiamo un tifo che tutte le squadre ci invidiano. Sempre uniti nei momenti di sofferenza e di gioia, ed è proprio questo che ci contraddistingue da tutti gli altri.
Inoltre sono rimasto ancora una volta stupito dal nostro tifo e dal nostro popolo, che per certi versi è cresciuto ed è diventato più maturo: niente più tragedie per una sconfitta, niente più false illusioni dopo una vittoria. Gioiamo giorno per giorno, tutti uniti, e sono certo che questo ci porterà all’apice.
Grazie Friedkin! 🙌🧡❤️
Speriamo che sia così… Zirkzee ottimo, mi piacerebbe Torsby è in scadenza dal Genoa e Freuler in scadenza con il Bologna per sopperire alle partenze di N’ Dicka e il marocchino in Coppa d’ Africa… spendere poco e bene, poi muoversi questa estate al TOP…
A me sto all-inn sull’olandese non mi convince per niente
Mah, il Cds in genere dovrebbe essere più “affidabile”….
Certo che se avesse venduto l’anima al diavolo pure lui, sai che tristezza!!!
FORZA ROMA
basta che non comprino altri invalidi che fanno una partita si e 5 No….Massara sveglia
