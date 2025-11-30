ROMA-NAPOLI: 0-1 (35′ Neres). Brutta partita dei giallorossi, scavalcati in vetta dagli azzurri

Stasera al Colosseo del calcio si gioca una partita che pesa come un macigno. Roma e Napoli arrivano all’Olimpico con grandi ambizioni e con un’esigenza comune: portarsi a casa un risultato che può cambiare le prospettive di un’intera stagione.
Gasperini si affida a una squadra in grande crescita e al calore di un Olimpico che promette di spingere forte, Conte a un Napoli che sembra aver ritrovato le giuste motivazioni. È una sfida che vale più dei tre punti: è una dichiarazione d’intenti, un crocevia della stagione. E noi siamo qui, pronti a raccontarvela minuto per minuto.
LA CRONACA LIVE DEL MATCH
SECONDO TEMPO
95′ – FINITA. La Roma perde 1 a 0, decide un gol di Neres nel primo tempo. Brutta partita dei giallorossi, che creano pochissimo ad eccezione della grossa occasione di Baldanzi nel finale. Tanti errori tecnici, contro un Napoli superiore sotto l’aspetto fisico. I giallorossi salutano così la vetta, con gli azzurri di Conte che salgono in testa al campionato a pari punti con il Milan.
92′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito El Shaarawy per proteste.
90′ – Sei minuti di recupero.
90′ – OCCASIONE ROMA! Milinkovic-Savic salva con la manona su destro di Baldanzi!
86′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Ndicka che trattiene Lucca.
84′- CAMBIO NAPOLI: fuori Neres, dentro Lucca.
81′ – CAMBIO ROMA: dentro El Shaarawy, fuori Wesley.
80′ – CAMBIO ROMA: dentro Bailey, fuori Pellegrini.
79′ – CAMBIO NAPOLI: dentro Elmas, fuori Hojlund.
77′ – ROMA PERICOLOSA! Konè imbecca bene Pellegrini che calcia di potenza, palla alta non di molto!
75′ – Tantissimi errori tecnici di una Roma che sta sbagliando passaggi elementari, e quindi fatica a creare azioni pericolose. Un quarto d’ora alla fine.
72′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Baldanzi per un intervento in ritardo su Rahmani.
68′ – CAMBIO NAPOLI: fuori Lang, dentro Politano.
62′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Lobotka per un fallo netto su Wesley.
60′ – CAMBI ROMA: fuori Cristante, dentro El Aynaoui, fuori Soulè, dentro Dybala.
54′ – CATERLLINO GIALLO: ammonito Cristante per una trattenuta su McTominay.
46′ – Si riparte. Cambio nella Roma: dentro Baldanzi al posto di Ferguson.
PRIMO TEMPO
45’+1′ – INTERVALLO. Napoli avanti di un gol grazie a Neres, a segno in contropiede, ma restano grossi dubbi su un fallo precedente subito da Konè. Giallorossi poco efficaci, partenopei più pimpanti grazie alle ripartenze veloci di Lang e Neres.
45′ – Un minuto di recupero.
35′ – GOL DEL NAPOLI. Neres in contropiede batte Svilar con un tccco. Ma sembrava evidente il fallo su Konè prima del contropiede del Napoli! Il VAR tace, gol convalidato.
29′ – ROMA PERICOLOSA! Spunto di Pellegrini, cross per Ferguson, mischia in area e palla deviata in angolo! Il sette carica l’Olimpico invitandolo a spingere la squadra!
27′ – OCCASIONE NAPOLI: ancora Svilar provvidenziale su un cross di Lang spizzato da Mancini che stava andando in porta!
22′ – Destro di controbalzo di Mancini, conclusione centrale, blocca Savic.
17′ – OCCASIONE NAPOLI: cross sul secondo palo dove Di Lorenzo calcia al volo, palla a lato di poco.
15′ – Napoli che appare più spigliato e insidioso in questo avvio. La Roma per ora non è riuscita a creare pericoli dalle parti di Savic.
9′ – NAPOLI PERICOLOSO: Svilar salva con le gambe fuori dalla sua area su Lang lanciato verso la porta! Il portiere resta a terra, colpito duro dall’attaccante azzurro.
0′ – Fischia Massa, si parte!
GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO
Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo schieramento per la superfida di stasera: in attacco spazio a Ferguson con Dybala in panchina, in difesa torna Hermoso, ok Konè a centrocampo.
Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale del Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang.
Ore 19:25 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Filippo Biafora de Il Tempo: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.
Ore 18:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Clima rigido ma cielo sereno sopra la Capitale. Cancelli aperti da mezzora all’Olimpico, per ora l’atmosfera è tranquilla fuori dallo stadio. Tra pochi minuti vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma le ultime parlano di Dybala in panchina, resta da capire chi giocherà al suo posto al centro dell’attacco.
ROMA-NAPOLI, LE FORMAZIONI UFFICIALI
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All.: Gasperini (in panchina Gritti).
A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, El Aynaoui, Tsimikas, Dybala, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Sangaré, Ghilardi, El Shaarawy.
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All.: Conte.
A disp.: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino.
Arbitro: Davide Massa.
Assistenti: Meli e Alassio.
Quarto uomo: Pairetto,
VAR: Aureliano.
AVAR: Di Bello.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Voglio una Roma GRANDE!
Dajeeeee!!
E facci un gol. E facci un gol. E dai Ferguson facci un gol!!! E facci sognare di essere da soli in testa alla classifica stasera! Forza Roma. Forza Lupi. Mettete paura.
forza Roma 💛❤️
Probabile formazione con Baldanzi in attacco e Dybala e Ferguson in panchina ?
Ma che siamo matti ?
mi piace bella formazione! speriamo che Baldanzi sia quello di domenica scorsa(bella prestazione) contentissimo di vedere Kone (guerriero) in campo…nn vedo l’ora che comincia la partita (ansia tremenda) DAJE ROMA!!!
magari questa sera segna Baldanzi forza Roma
Dibala in panchina ,giusto gioca chi sta bene,non il nome!
ora non iniziamo a rompere con le solite pretese “ dovemo vince etc etc” … tutte le partite sono difficili … qualsiasi risultato non mi farà cambiare idea ne sulla squadra che pur avendo dei limiti non sono pippe come dicono da anni molti qui sul sito .. e soprattutto non mi faranno cambiare idea sul Gasp che lo trovo da sempre un grande allenatore … non sono una bandiera che cambia continuamente idea da un giorno all altro …
A parte che questo discorso puzza tanto di excusatio non petita, ma quindi che facciamo, festeggiamo anche per un pareggetto o se perdiamo “solo” 1-0?
Non sarà il caso di pretendere, anzi chiedere, aspè.. no, no, pretendere proprio, qualcosa in piu o siamo contenti della collezione di settimi posti?
Andiamo a vincere, e affanciullo le paure.
più che scrivere in latino mi concentrerei
nella comprensione del testo … altrimenti si va sull analfabetismo funzionale …potete avere tutte le pretese che volete ma sempre in base alla forza di una squadra che è stata costruita per entrare nelle prime 4/5 posizioni e non per vincere lo scudetto visto che tutti sappiamo “ i limiti “ di questa rosa…. pretendere di vincere contro una squadra che ha speso 200 mln e che negli ultimi 3 anni ha vinto 2 scudetti è da soggetti poco coerenti se sono stati gli stessi che per anni li hanno definiti pippe … la sconfitta o come dici te un PAREGGETTO sicuramente non mi faranno cambiare idea sia sull allenatore sia su un campionato fin qui giocato alla grande… e siccome non sono un banderuolo rimango dell idea che la squadra merita a prescindere del risultato di essere applaudita… sul discorso delle paure… qui nessuno ne ha ne la squadra ne il Gasp ne chi rimane vicino alla squadra anche nelle sconfitte … gli unici che hanno paura è chi modifica continuamente il proprio pensiero in base solo ai risultati
Le strisciate hanno vinto tutte: evitiamo di fare i generosi stasera.
Lo sapevo di ferguson…. Gasperini non è fesso… Ferguson sarà decisivo
Forza roma
La miglior formazione possibile al momento.
L’esito dell’incontro dipenderà molto dall’esito del duello Cristante-Mc Tominay.
Stanotte ho sognato che segnava Bailey.
Rimarrà soltanto un sogno?
vincere! vincere! e vinceremo!!!
Daje magica Roma mia ❤️💛
Un plotone di esecuzione…..
infatti sul gol del Napoli nefandezza, su Kone fallo netto
Stasera grande occasione pe’ vince in casa contro o napule. Vojo vede’ Conte chiagnere. Evandro l’irlandese e Mati faranno centro.
DAJE ROMA DAJEEEEEE 💪💪💪👊👊👊🌶🌶🌶💛❤️💛❤️💛❤️
Daje Roma Daje !!!♥️💛
Molto contento della scelta di giocare col centravanti. Spero Ferguson faccia bene
vediamo cosa riusciamo a fare stasera contro una squadra difficile
Dopo la partita del Milan vinta in quel modo la Roma non puo’ e non deve concedere niente. Forza Fergusson sfonda la rete.
Possiamo anche perderla ma se giochiamo come abbiamo fatto fino ad ora non avremo nulla da recriminare. Tra l’altro, anche in caso di sconfitta, la nostra classifica sarebbe bellissima. La pressione è sul Napoli, noi siamo probabilmente l’outsider di questo campionato. Loro hanno speso per vincere, noi per andare in CL
Mi fido di Gasp.Daje Roma daje🤞
Questa è una partita altamente indicativa. Va giocata per bene, quindi teniamo duro e non molliamo. Al resto ci penserà Gasperini.
Mile palle d’acciaio!!!
Piede a martello sulla coscia, come fa a non essere rosso diretto????
Ma Lang puo’ fare quell’intervento cosi’ pericoloso con piede alto senza nessuna sanzione ?
Rossoooooooo !!!!!!!!
il palazzo ha graziato il Napoli, su Svilar in un calcio coerente è espulsione.
L’ultima, ma proprio ULTIMA cosa che dobbiamo fare e’ buttare palle in modo stupido quando siamo in attacco e far cosi ripartire i ciucci con noi tutti sbilanciati. Veramente una cosa mortifera, spero che raddrizziamo subito st’atteggiamento senno’ sono guai.
A “prima vista” siamo in inferiorità numerica a centrocampo: e non siamo abbastanza “più” veloci sulle fasce. Aggiungere EA darebbe più equilibrio in entrambe le fasi…e più spazio alle due punte
…E prendiamo il gol ESATTAMENTE cosi, palla stupida persa in attacco e ripartenza a campo aperto. Questo significa BUTTARE la partita.
Anche qui siamo riusciti a prendere gol in contropiede come con Inter e Milan. Ma provare a cambiare tattica con le grandi no?
per ora non riuscivo a tenerli lontani dalla porta e noi poco pericolosi. speriamo di cambiare questa inerzia.
Noi giochiamo senza attaccanti!!!
Con qualsiasi altro portiere, quello era autogol di Mancini… San Svilar
Che cavalcata Pellegrini. Bravo
Ferguson non va, non è pericoloso
Ma lo rimandassero al Brighton!!! Non vince in duello. E’ come giocare in 10.
ladri
E gnente…la “giostra” è già iniziata…e si vedeva…il fatto che abbia preso prima il pallone non elimina la fallosità del contatto sui piedi di Koné, perché la palla, dopo l’intervento (falloso) era ancora contesa.
Non ho parole. Fallo netto su Kone e l’arbitro si fa i fati suoi.
il solito gol in contropiede e a me sembra ci fosse fallo su manu checchè me dicano so dazn
ma vaff….abbiamo cominciato male orco giuda…aaaaa neres li mort…..
quando conviene e valutazione di campo, quando è rigore per la Roma, nonostante la decisione di campo si effettiva, il var richiama per togliere il rigore…. Strano vero?
Ma basta lamentarsi dell’arbitro. È un deja vu
Gli scontri diretti li abbiamo persi tutti perché le altre hanno giocatori veloci in attacco e ci puniscono ad ogni errore e noi davanti non abbiamo nulla.
ci segnano sempre allo stesso modo, non c’è nulla da fare . 40 minuti, zero tiri in porta
Ci penalizzano sempre allo stesso modo , a noi i falli non vengono fischiati agli altri si..
Il palazzo marcio.
la stanno rubando si può dire?
Arbitro fazioso e di parte: stesso fallo a noi non fischiato, a loro ne ha fischiati almeno 3 (leggasi trattenute)
BASTA! DAZN faziosi, era FALLO tutta la vita e punizione dal limite area
chi diavolo è al VAR? Voglio che sia indagato, santodd1o
Var silente? Aureliano… Aureliano…
come se le acchittano il 🐽🐽🐽 nella saletta
Arbitraggio inguardabile l’angolo doveva essere ammonito su Svilar poi il fallo su kone è evidente e sta fischiando a senso unico
Come’era quella stro@@ata che soule giocava male per colpa di Dybala?
va preso un esterno sinistro ed una punta!!!! 2 TITOLARIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!! Lo vedrebbe anche un cieco.
I ciechi hanno visto il fallo non fischiato a limite area su Kone ‘??
Aurerliano aveva il monitor spento Nell’attimo del fattaccio gli hanno staccato la spina
Comunque, se non hai abbastanza giocatori veloci (e non ce l’abbiamo), giocare così lunghi e a viso aperto con questi…beh, je fai un piacere
Non e’ solo una questione di velocita’ ma di vincerr i duelli e le nostre tre punte ne vincono pochi.
Toglierei subito Kone
Kone non ci ha capito nulla, direi come sempre quando incontra squadre di livello.
Lobotka non gli sta facendo capire niente…il fatto che lo debba marcare a uomo ci fa sembrare una provinciale qualunque. Cmq tutti male, sembra che giochiamo fuori casa: hanno fatto più del doppio dei passaggi, più possesso ed abbiamo preso l’ennesimo goal in contropiede…..
che squallida messinscena il campionato italiano.
Abbiamo lasciato il pallino del gioco troppo in mano al Napoli e ne stiamo pagando le conseguenze Comunque: Tra l’entrata su Svilar e sto gol maldestramente convalidato l’equità arbitrale non mi convince Mi sembra il solito metro di giudizio che va in un unica direzione
Fallo chiaro su Koné prima del gol di Napoli…evidentemente con Aureliano e Di Bello alla VAR cosa aspettare? Ieri rigore contre Milan per un fallo inesistente e noi fallo chiaro e niente VAR…
Come previsto, faranno di tutto per non farci vincere…
Schifosi.
Arbitraggio perfetto, vecchia scuola, tutte le decisioni e i falli fondamentali non fischiati o fischiati al.contrario, metro ideale per una squadra di picchiatori e al Var uno che odia la Roma. Chirurgici. in queste partite puoi fare solo una cosa adeguarti e picchiare duro per incattivirla di brutto ma non abbiamo gli interpreti. Per il.resto Gasprerini ha sbagliato tutti i cambi e ha anche stufato nell’ignorare Pisilli vhe oggi serviva eccome.
Tutti gli scontri diretti li perdiamo parlare di scudetto è un’ illusione e se come penso a gennaio non arriva nessuno che può dare una grande mano è già tanto se arriviamo quarti
purtroppo è la realtà dei fatti! gli scontri diretti ci vedono sempre soccombere, magari senza meritarlo, ma sempre sconfitti,! oggi come tutti sapevamo, un calcio italiano corrotto è pilotato ci aveva già decretato sconfitti. vincere oggi contro gli arbitri più Var vorrebbe dire molto.
Massa+Var= NCO
Se esiste un Dio del calcio, dopo l’esultanza da pagliacci di Neres e Hojlund dovremmo rifilargliene almeno 3.
I romanisti non piangono e i complotti non esistono , e su Kone ‘ non era fallo.
Ed il bello che ci credete pure .
Complici del sistema
Per la Roma c’è sempre la valutazione di campo, VERGOGNA!!!!
Ranieri si facesse sentire perché mettere ad arbitrare Massa un big mach del primo posto quando i precedenti con questo arbitro con la Roma sono di 10 risultati negativi!!!!!!!!
vergogna, partita rubata
Le situazioni dubbie non vanno mai a favore nostro
Conte è sempre 10 metri fuori dall’area tecnica e nessuno gli dice niente ; il regolamento esiste solo per qualcuno
Neres é la tipologia di giocatore che alla Roma manca da 5 anni.
Ndicka in grave difficoltà contro Hojlund che lo porta lontano dall’area.
Comunque niente è perduto, occorrono nuovi innesti,soprattutto in attacco.
servono rinforzi a centrocampo , kone, cristante , elayony non possono giocare in mediana tutta la stagione
Ma quale Dubbi!! Fallo netto da ammonizione al limite dell’area non è questo chiaro ed evidente errore non so quale sia. SCHIFO SCHIFO SCHIFO. Spegnete la tv è una FARSA!!
Ma lascia perdere…non abbiamo fatto un tiro in porta….
Loro superiori in questo primo tempo, poco da fare. E non so come possano invertire la cosa nel secondo tempo perché dietro sono davvero rocciosi, non concedono quasi nulla. Comunque distanza non abissale, speriamo nell’episodio.
Ma che partita hai visto? Superiori una ceppa!
Siate onesti! Partita equilibrata decisa da un errore arbitrale.
E basta!
Oggettivamente loro sono piu compatti. Hanno annullato Soulè, quindi solo Pelle si rende pericoloso. Entrerà Dybala. Sbagliamo troppi appoggi semplici e forse ci serve EA in mezzo. Kone sembra abbia problemi. Lo stesso Wesley appare in calo di condizione. Manca gasp in panchina. Ma c ‘è tempo
Fine 1° tempo: peggiori in campo Wesley e Soulè, fanno solo presenza sulle fasce.
Wesley non ha piede e Soulè sa far solo il tiro a giro e quasi sempre fuori dallo specchio|
no no wesley sta giocando bene chi sta facendo schifo sono Ferusson,Soule e Kone!! (quest’ ultimo nei big match gioca sempre come Barusso)
Aggiungerei che noi abbiamo giocato giovedi, loro martedi. Non pesa nemmeno un po’??
L’arbitro, come ar solito, è na mxxxa rifatta. Detto questo, la Magica sta a mancà clamorosamente stasera. Koné lo vedo in difficoltà, se vede che nun sta bene fisicamente. Soulè è cannibalizzato da Bongiorno e la metà difesa purcinellosa, quanno pija palla, je sta addosso. C’ha detto sfiga che je s’è rotto De Bruyne, perchè co sto assetto giocano mejo. Er gò de Ferribotte comunque nun era da convalidà. Daje Roma e speràmo che scoppino ner secondo tempo…
Squadra irriconoscibile, lunghissima in campo e sempre a rincorrere a ritroso. Finora Conte l’ha incartata a Gasperini marcando ferocemente i fantasisti e mettendo due ali veloci. Soulè finora inguardabile e Wesley è in versione Mijdtilland. Ferguson lotta da solo contro tre. A sto punto proviamo Dybala ed El Shaarawy perché altrimenti le fonti di gioco non esistono
Mah! Il pari sarebbe stato un risultato giusto. Goal viziato dal fallo. Sostanzialmente due squadre che si sono annullate.
Tra la partita del Milan e quella di stasera una cosa mi pare evidente: Certi arbitraggi stanno falsificando il Campionato e chi lo nega è solo che in malafede Sarebbe ora che la Procura aprisse un inchiesta, perchè assistere a sta farsa non se ne pò piu’
bruttissima Roma, Napoli tecnicamente migliore e Neres sembra avere la moto al posto delle gambe.
detto questo, non dare fare su konè ha fatto capire tanto se non tutto su come vogliono vada a finire.
Gasp, konè cammina e Soulè come al solito nei big match vale Iturbe. metti Dybala!
Proviamo la carta Dybala.
difficile vincere uno scontro diretto quando hai l’ arbitro sempre contro
Vedere un campionato falsato da arbitraggi indegni fa male molto male L’onestà arbitrale è morta e sepolta!
Il gol era da annullare, però sul contropiede abbiamo difeso malissimo e ci sono stati errori che con questi non puoi fare, non ci siamo.
Male Soulé e Ferguson, o si svegliano oppure fuori tutti e due.
In 45 minuti non un tiro in porta, un primo tempo non da prima in classifica, spero nel secondo.
raga sta partita era segnata gia prima di inziare, ci hanno mandato contro la triade, Massa,Aureliano e Di bello, sta partita non se vince. arbitraggio a dir poco scandaloso, con Conte in panchina che fa il diavolo a 4 e non gli viene detto niente, falli fischiati a senso unico, e un fallo su koné grosso come una casa.
C è tempo…. Metterei dybala al posto di Soule
Ed El Ena Al posto di Pellegrini
Roma brutta, Massa arbitro e Aureliano al Var…la tempesta perfetta!!!
Rivisto 10 volte al rallentatore, il fallo su Konè è nettissimo. Commentatori di Dazn “prezzolati”.
Fuori un centravanti inutile, dentro Dybala e Bailey. Bisogna tirare anche da fuori area!!!
Scusate, ma il Napoli non sta facendo un granché, se il notissimo massa avesse fischiato il fallo su Koné allora forse c’era 1 a 0 per noi, perlomeno finiva il primo tempo 0 a 0.
Io credo alla rimonta e al sorpasso.
Forza Roma!!
Peccato che in un campionato mediocre come questo, con una proprietà seria la rosa, dopo sei anni, sarebbe più ampia e di qualità.
Concordo totalmente.
Con Ferguson o Baldanzi non vai molto lontano.
E certo… L’arbitraggio fa schifo ed è colpa dei Friedkin🤣
con le grandi non c’è storia le perdiamo tutte
fuori subito, Cristante, Soule dentro El Anayoui e dybala. Mai una seconda palla vinta, mai un passaggio pulito, mai una ripartenza e soprattutto Wesley e pellegrini da un lato e Soule e celik dall’altro avessero preso solo una volta neres o lang. Che schifo.
Il fatto che il Napoli sia stato superiore in questo primo tempo non giustifica l ‘entrata di Lang con piede a martello sulla coscia di Svilar (l’arbitro tace) ed il fallo su Kone ( il VAR tace) che ha poi portato al gol del Napoli. È sempre la stessa storia!!!
non voglio sentire il commento di Marelli…..come si può fare? esiste già il var e gli arbitri….non mi interessa sentire questa voce extra a me non gradita
Hojlund si allarga e Neres si inserisce centralmente
schema semplice semplice che ci mette in crisi
se poi fai partire Neres in contropiede in velocità contro Cristante ….
toppiamo sempre i big matches, non può essere un caso
speriamo in una reazione nel secondo tempo
Sono al lavoro e non sto vedendo molto.
Sembra che il Napoli stia facendo “la Roma” e noi non stiamo facendo la solita prestazione.
Come dire che qualcuno sie la sta facendo un po’ sotto.
Al netto di questo percepisco la partita “orientata dall’arbitro”…. che ci da il senso della scalata di una montagna.
Con queste premesse un pareggio sarebbevoro colato!
FORZA ROMA
Per me la Roma pareggia … O almeno ci spero
Come non detto… 😑
noi staremo anche giocando male ma ca***oo che arbitraggio
Partita equilibrata deciso da un madornale errore arbitrale
E ancora un fallo enorme sur Mancini di Lorenzo non fischiato…ma c’è qualcuno che andrà a parlare in quella società o no?
fallo tattico di cristante con trattenuta e ammonizione giusta, mctominay rimane due minuti per terra neanche gli fosse entrato sulla caviglia.. 1 minuto dopo entrata netta su baldanzi da ammonizione a buongiorno, e niente, solo fallo.. 30 secondi dopo fallo su mancini e niente neanche il fallo. Mah!!!
Vergognoso, step on foot solo l’arbitro ha fatto finta di non vederlo
Immagino il commento di Marelli: L’arbitraggio? Tutto regolare
un giallo al napoli quando
Mi sbaglio o il Napoli ha finito la benzina?
Di Lorenzo 2 pestoni non sanzionati.
Ma un tiro da fuori area quando?
Perchè sbagliamo tutti questi passaggi semplici?
corrono più di noi ,non ci lasciano spazi e Baldanzi centravanti chi lo capisce è bravo!!!
Baldanzi inesistente
Ma anche basta a far giocare Baldanzi, non è da Serie A purtroppo.
quando il livello si alza….
Nell’ammonire Lobotka deve aver fatto uno sforzo tremendo…
Cambio incomprensibile: stai contro una difesa chiusa a riccio e te togli Pellegrini, uno dei pochi con un buon tiro dalla distanza, e metti dentro un velocista? Perché???
non è che sono d accordo tra gli arbitri e il Napoli perché è vergognoso a dir poco,certo che non abbiamo mai tirato in porta,,non una grande roma ma quando c’è da fare il salto di qualità non ci siamo mai,meglio cosi torniamo dove dobbiamo essere tra il secondo e il quinto..troppe porcherie lassù…
Mannaggia, Baldanzi non segna manco per sbaglio!!!
Baley fastidioso nella sua inconsistenza
primo tiro in porta al 90esimo!
partita da pareggio, il Napoli non ha fatto niente di che come la Roma ma si sa ormai che le partite le decidono i piani alti, complimenti per lo schifo anche stasera
classe arbitrale vergognosa e Senza decoro ma la Roma ha tutte le colpe di questa disfatta. troppi giocatori sopravvalutati.
la roma piu brutta della stagione
brutto passo indietro
si può perdere ma non così
Aribtraggio pessimo e tutto, ma rimane una delle partite peggiori giocate dalla Roma in questa stagione. Una sensazione veramente triste di totale impotenza offensiva.
Altro scontro diretto perso………oramai non ho piu’ parole !
come sempre ,nei momenti decisivi siamo scarsi
Ok…secondi a un punto dalla vetta. Partita persa con i campioni d’Italia con due giorni di riposo in meno. Stiamo messi cosi male ? A settembre eravamo in lotta per lo scudetto ?
Tutti gli scontri diretti persi, qualche riflessione va fatta…
Un Napoli che non ha fatto un tiro in porta nel secondo tempo (forse uno) che vince IMMERITATAMENTE.
Detto questo la Roma ha avuto grande difficoltà nell’ultimo terzo di gioco.
Anche Moggi non avrebbe fatto meglio…
Comunque l’entrata di Bailey al posto di Pellegrini (il migliore di noi secondo me) ha firmato la nostra fine stasera…
Gli voglio bene a Gasp ma alcune scelte le ha sbagliate lui…
brutta bruttissima roma .troppo lenti e troppo a portare il pallone invece di passarla e velocizzare l azione
Questa sera una fase offensiva da serie B. Poco da dire. Se si attacca così non si andrà mai da nessuna parte contro squadre di livello.
Sempre la stessa storia, sempre bucati da una ripartenza, con le sqaudre forti Gasperini dovrebbe modificare un po i suoi schemi di gioco perchè contro queste sqaudre qui le perdamo sempre allo stesso modo, se non si può vincere non bisogna perdere e quindi perchè i difenzori oltre la linea di centrocampo sempre se non sono dei velocisti? e si fanno bucare sempre…
Quando le punti pesono se evidenza la qualita degli rose
È un film già visto!
Maramaldeggiamo con le squadre inferiori e le cosiddette grandi ce la incartano sempre, punto e basta! La classifica è ancora miracolosamente buona, cerchiamo di battere tutte le altre alla nostra portata,e di temporeggiare fino a Gennaio, poi i Friedkin ci dovranno dimostrare con i fatti cosa vogliono fare di questo campionato…
Loro sono stati piu forti. Poco da dire.
Hanno giocato come giochiamo noi.
Ed a noi mancava Gasp in panca.
brutta Roma, sì, che però ha perso uno a zero per un gol irregolare. E siccome non è ginnastica artistica conta più quello dall’aver giocato male
1-0 perso contre Milan, inter e Napoli, arrivera la sconfitta contro la Juventus. ogni volta la prova del 9 è fallita. Da 50 anni è così. Il calcio di Gasp va in Bambola contro squadre tecniche.
Non c’entra niente il calcio di gasp.
C’entra il fatto che soule non sa giocare control squadre grandi. Solo dybala sa giocare contro di loro.
basta con questi finti 9….prendiamone uno buono. Se pensiamo di tenere il passo con i vari baldanzi Dybala Ferguson dovbyk significa solo che non si vuole svoltare. Con altri giocatori oggi avremmo visto un altra partita
Conte va in conferenza stampa : due lacrime e due lamentele e questo è il risultato
Domenica scorsa con l’espulsione di Gasperini è iniziata la fregatura che è terminata oggi
Bailey inguardabile. Ferguson non pervenuto. Kone non al massimo, forse poteva giocare aionuydi dall’inizio. Soule fa Una partita si e tre no. Il gol preso e’ da polli, troppo imbucate con queste squadre e’ piu’ difficile.
Ferguson era invece l’unico che reggeva il confronto coi difensori. Baldanzi, Soulè, Dybala veramente nulli
a’ partita fatta da li pulcinella me la sarei aspettata da la Roma…. Er parrucca l’ha incartata bene.
Er pareggio sarebbe stato er tiro de Bardanzi , er fratello der latziale stava in modalità Mile stasera
la Roma non ha una Rosa da scudetto, e nemmeno da champions. Tutto questo è un miracolo di Gasperini, vi deve entrare in testa questa cosa.
Erano superiori e lo sapevamo e ce l’hanno dimostrato. La più brutta Roma contro le big l’abbiamo vista stasera. Con le milanesi ce la siamo giocata, stasera mai. Quelli che ci dovrebbero trascinare, negli scontri diretti spariscono. Non cancella certo quello che abbiamo fatto finora ma ci ridimensiona per chi sognava in grande. Molto meno difficile tentare di vincere l’EL che lo scudetto. Il 4 posto è l’obiettivo concreto in campionato, senza voli pindarici e senza sogni impossibili
a mio parere l’assenza di Gasperini a bordocampo si è fatta sentire. quindi chi l’ha decisa ha avuto la vista lunga. detto questo quando hai il pallone tra i piedi a due metri dalla porta e invece di tirare passi la palla al portiere non meriti di vincere . vero Baldanzi ?
Sconfitta somma di vari fattori: una Roma brutta e imprecisa, un atteggiamento non da grande squadra, last but not least un arbitraggio imbarazzante, ma tanto sappiamo che nessuno protesterà quindi non cambierà nulla.
Se però bisogna aspettare 90 minuti per vedere un tiro in porta, tra l’altro di baldanzi che non segnerà mai più nella vita, non te la puoi prendere certo con massa.
Lato positivo: siamo sempre là, appena un punto dietro le prime
lato negativo: non vinciamo uno scontro diretto manco a pagarlo.
Il napoli ha sovrastato la Roma fisicamente e tatticamente. In queste partite al vertice ci vorrebbe un match winner, capace di raddrizzare una gara che si è messa male, ma la Roma non ce l’ha e questo spiega i tanti incontri persi per 0 a 1. In certi momenti Baldanzi ha fatto tenerezza e quando è stato messo in condizione di puntare a rete, ne è uscito fuori un tiretto lento e semicentrale che il portiere avversario non poteva non parare.
Comunque niente drammi, la Roma non può giocarsela per la vittoria finale, il suo obiettivo lo sappiamo e avrebbe il sapore proprio di uno scudetto.
anche un pareggio non sarebbe andato bene,per il salto di qualità devi vincerle queste partite in casa poi,ci manca qualcosa a livello di mentalità, gasp sta facendo il massimo ma,il livello è discreto…manca la mentalità da grande squadra, non siamo ancora al livello di altre anche perché non siamo ladri cosi tanto
Dite quello che ve pare sui nostri errori e le nostre lacune. Io so solo che dovevano stare in 10 dal decimo minuto e che hanno vinto per un gol irregolare.
partita decisa da un episodio falloso che a dire vergognoso è niente. ferguson, dovbik, bailey = al nulla. se non si trova un attaccante con le p@@@e tanta strada non si fa. così è difficile anche il quarto posto. due giorni in meno di riposo, anche questo un po ha voluto dire. un piccolo passo indietro? dai ripartiamo più forti e tignosi, mai arrendersi.
sfr. ❤️🧡💛
preso un gol da polli…
No grazie all’ arbitro che non ha fischiato il fallo su svilar goal irregolare e fischi a senso unico
Signori state calmi e sereni, la Roma continua ad essere forte, ancora una volta un episodio ci ha punito, perdiamo seppur di misura uno scontro diretto, ma usciamo sempre a testa altissima. Anche oggi abbiamo avuto le nostre chiarissime occasioni per il pareggio giocando alla pari con campioni, vice campioni ecc. C’è ancora da limare e aggiungere un paio di elementi, ma una cosa è certa, che sono orgoglioso di ognuno dei ragazzi che stanno dando veramente tutto in campo ogni maledettissima domenica.
A me sta cosa che non vinciamo uno scontro diretto quando conta dal 2014 mi fa venire voglia di tirare testate al muro
Questa non l’ho capita! Davvero, non l’ho capita! Napoli brillante e Roma sottotono nel primo tempo a causa della partita di giovedì? Diversi incerottati ma El Aynaoui non dal primo tempo non riesco a capirlo! Soulè ha bisogno di tirare un po’ il fiato o con le big per ora proprio non c’è la fa? Ci aspettavamo una partita diversa con più intensità da parte nostra ma va’ fatto un applauso al Napoli che ha fatto la sua tosta partita! Ancora troppi errori tecnici : peccato! Arbitraggio orientato a fare correre il gioco ma qualche fallo fischiato in più a favore nostro credo sia mancato , nel complesso però non c’è stato nulla di clamoroso ! Ci dispiace perdere in casa ed il primato ma campionato ancora da giocare! Forza Roma!
Ennesimo scontro diretto perso e sempre allo stesso modo: gol in contropiede NEL PRIMO TEMPO e noi che non siamo capaci a recuperare. Questa volta c’è la colpa dell’arbitro ma noi comunque non riusciamo a imbastire un’azione decente.Questa sconfitta è pesantissima.
Avoja a di’ che siamo solo alla tredicesima giornata
Abbiamo perso con Inter, Milan e Napoli ed è una cosa GRAVISSIMA.
Partita noiosissima poteva finire benissimo in pareggio. hanno fatto un gol probabilmente irregolare ma tatticamente conte l’ ha incartata a Gasperini. Bisogna trovare soluzioni per uscire da queste situazioni e secondo me non se ne esce giocando senza centravanti e con 3 pesi “leggeri”
Si comincia…..tutti giù dal carro….brutta partita ma gol del Napoli discutibile,ora non cominciamo non eravamo da scudetto prima della partita e non lo siamo adesso non cambia nulla,c’è la giochiamo per la Champions e vediamo cosa succede.Forza Roma💪💪💪
ancora che si esaltano dei giocatori che quando se alza l asticella scompaiono…gente che sa usare solo un piede e robba ridicola..che poi ora come ora in serie a basta solo correre la tecnica e inesistente…e te manchi pure de corsa se non in wesley…
Un errore nostro e segnano, perché loro hanno attaccanti e noi no. È stato cosi con milan, linter e ora napoli.
E Soule nei big match scompare
non siamo mai stati in partita … abbiamo giocato male … ci sono episodi arbitrari da rivedere, tipo il fallo su Konè per me c’era era da sanzionare ed il gol da annullare.
Loro hanno meritato perche’ piu’ freschi e hanno quegli attaccanti che noi non abbiamo.Kone’ stasera non ne ha azzeccata una sbagliando molti passaggi facili cosi come anche Pellegrini. Comunque niente e’ perduto , speriamo in qualche rinforzo a gennaio.Mancano due attaccanti e un CC di livello.FR
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.