ROMA-NAPOLI: 0-1 (35′ Neres). Brutta partita dei giallorossi, scavalcati in vetta dagli azzurri

Stasera al Colosseo del calcio si gioca una partita che pesa come un macigno. Roma e Napoli arrivano all’Olimpico con grandi ambizioni e con un’esigenza comune: portarsi a casa un risultato che può cambiare le prospettive di un’intera stagione.

Gasperini si affida a una squadra in grande crescita e al calore di un Olimpico che promette di spingere forte, Conte a un Napoli che sembra aver ritrovato le giuste motivazioni. È una sfida che vale più dei tre punti: è una dichiarazione d’intenti, un crocevia della stagione. E noi siamo qui, pronti a raccontarvela minuto per minuto.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ – FINITA. La Roma perde 1 a 0, decide un gol di Neres nel primo tempo. Brutta partita dei giallorossi, che creano pochissimo ad eccezione della grossa occasione di Baldanzi nel finale. Tanti errori tecnici, contro un Napoli superiore sotto l’aspetto fisico. I giallorossi salutano così la vetta, con gli azzurri di Conte che salgono in testa al campionato a pari punti con il Milan.

92′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito El Shaarawy per proteste.

90′ – Sei minuti di recupero.

90′ – OCCASIONE ROMA! Milinkovic-Savic salva con la manona su destro di Baldanzi!

86′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Ndicka che trattiene Lucca.

84′- CAMBIO NAPOLI: fuori Neres, dentro Lucca.

81′ – CAMBIO ROMA: dentro El Shaarawy, fuori Wesley.

80′ – CAMBIO ROMA: dentro Bailey, fuori Pellegrini.

79′ – CAMBIO NAPOLI: dentro Elmas, fuori Hojlund.

77′ – ROMA PERICOLOSA! Konè imbecca bene Pellegrini che calcia di potenza, palla alta non di molto!

75′ – Tantissimi errori tecnici di una Roma che sta sbagliando passaggi elementari, e quindi fatica a creare azioni pericolose. Un quarto d’ora alla fine.

72′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Baldanzi per un intervento in ritardo su Rahmani.

68′ – CAMBIO NAPOLI: fuori Lang, dentro Politano.

62′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Lobotka per un fallo netto su Wesley.

60′ – CAMBI ROMA: fuori Cristante, dentro El Aynaoui, fuori Soulè, dentro Dybala.

54′ – CATERLLINO GIALLO: ammonito Cristante per una trattenuta su McTominay.

46′ – Si riparte. Cambio nella Roma: dentro Baldanzi al posto di Ferguson.

PRIMO TEMPO

45’+1′ – INTERVALLO. Napoli avanti di un gol grazie a Neres, a segno in contropiede, ma restano grossi dubbi su un fallo precedente subito da Konè. Giallorossi poco efficaci, partenopei più pimpanti grazie alle ripartenze veloci di Lang e Neres.

45′ – Un minuto di recupero.

35′ – GOL DEL NAPOLI. Neres in contropiede batte Svilar con un tccco. Ma sembrava evidente il fallo su Konè prima del contropiede del Napoli! Il VAR tace, gol convalidato.

29′ – ROMA PERICOLOSA! Spunto di Pellegrini, cross per Ferguson, mischia in area e palla deviata in angolo! Il sette carica l’Olimpico invitandolo a spingere la squadra!

27′ – OCCASIONE NAPOLI: ancora Svilar provvidenziale su un cross di Lang spizzato da Mancini che stava andando in porta!

22′ – Destro di controbalzo di Mancini, conclusione centrale, blocca Savic.

17′ – OCCASIONE NAPOLI: cross sul secondo palo dove Di Lorenzo calcia al volo, palla a lato di poco.

15′ – Napoli che appare più spigliato e insidioso in questo avvio. La Roma per ora non è riuscita a creare pericoli dalle parti di Savic.

9′ – NAPOLI PERICOLOSO: Svilar salva con le gambe fuori dalla sua area su Lang lanciato verso la porta! Il portiere resta a terra, colpito duro dall’attaccante azzurro.

0′ – Fischia Massa, si parte!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo schieramento per la superfida di stasera: in attacco spazio a Ferguson con Dybala in panchina, in difesa torna Hermoso, ok Konè a centrocampo.

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale del Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang.

Ore 19:25 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Filippo Biafora de Il Tempo: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

Ore 18:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Clima rigido ma cielo sereno sopra la Capitale. Cancelli aperti da mezzora all’Olimpico, per ora l’atmosfera è tranquilla fuori dallo stadio. Tra pochi minuti vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma le ultime parlano di Dybala in panchina, resta da capire chi giocherà al suo posto al centro dell’attacco.

ROMA-NAPOLI, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All.: Gasperini (in panchina Gritti).

A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, El Aynaoui, Tsimikas, Dybala, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Sangaré, Ghilardi, El Shaarawy.

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All.: Conte.

A disp.: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino.

Arbitro: Davide Massa.

Assistenti: Meli e Alassio.

Quarto uomo: Pairetto,

VAR: Aureliano.

AVAR: Di Bello.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini