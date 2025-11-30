KONÈ: “Con Rrahmani c’è stato contatto, era giusto andarlo a rivedere. Dobbiamo essere più concentrati per fare il salto di qualità”

Manu Konè parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Napoli. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

KONÈ A DAZN

Il Napoli vi ha tolto le idee…

“Vero. Sapevamo di dover cercare i nostri giocatori più talentuosi come Soulé e Pellegrini, ma non ci siamo riusciti. Il Napoli ci ha limitato molto. Abbiamo dato tutto e ci riproveremo”.

Il contatto con Rrahmani?

“Partita di alta classifica decisa da questo episodio. Per me c’è contatto, mi ha toccato. L’arbitro ha detto che non era fallo, ma era opportuno andarla a rivedere”.

KON È IN CONFERENZA STAMPA

Cosa è mancato alla Roma rispetto al solito?

«È stato più merito del Napoli: ha avuto il merito di segnare gol al momento giusto, poi si è chiuso sulla propria trequarti. Noi non siamo riusciti a fargli male, ora dobbiamo rialzarci subito e lavorare con fiducia».

Il fallo di Rrahmani?

«C’è un contatto, mi tocca. L’arbitro ha deciso che non era fallo, ma valeva la pena andarla a rivedere visto che nei big match i dettagli fanno la differenza».

Come stai fisicamente dopo il problema accusato in settimana?

«Ho dato il massimo di quello che potevo dare, avevo una caviglia in disordine ma non trovo scuse. So di non aver fatto una grande partita».

Cosa vi manca per fare il salto in avanti?

«Dobbiamo essere più concentrati: nel calcio ad alti livelli sono decisivi i piccoli dettagli. Nel calcio non si può sempre vincere, l’importante è dare il 100%».

