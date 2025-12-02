Ultime da Trigoria: Dybala ko per febbre, Dovbyk torna a correre (VIDEO)

La Roma è tornata a Trigoria due giorni dopo la sconfitta contro il Napoli per preparare la trasferta di domenica a Cagliari. La notizia più rilevante riguarda Paulo Dybala: l’argentino non ha preso parte alla seduta odierna, fermato dalla febbre e tenuto completamente a riposo.

Segnali incoraggianti invece da Artem Dovbyk, che prosegue nel suo programma personalizzato e ha ripreso a correre in campo, primo vero passo verso il rientro, possibile per Juventus-Roma. Buone notizie anche da Manu Koné: il francese si è allenato regolarmente con i compagni, pur con il vistoso tutore già visto contro il Napoli dopo il trauma contusivo rimediato col Midtjylland.

Dopo una parte atletica, Gasperini ha diretto una partitella a una porta (difesa da Svilar), dividendo la rosa in due gruppi. Con i bianchi hanno giocato Celik, El Aynaoui, Ghilardi, Ferguson, Koné, Ndicka, Sangaré, El Shaarawy e Bailey. Per i rossi in campo Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Pisilli, Cristante, Soulé, Pellegrini e Baldanzi.

Giallorossi.net – A.F.