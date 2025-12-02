Rocchi: “Complimenti a Massa, il fallo su Konè non c’era”. Ma in sala VAR…

Nel corso di OpenVar, il designatore Gianluca Rocchi ha analizzato tutti i principali episodi arbitrali della tredicesima giornata, tra cui quello Rrahamani-Konè che ha portato al gol del Napoli contro la Roma per il mancato fischio di Massa sul centrocampista giallorosso.

Le sue parole: “In sala VAR, all’inizio c’è un po’ di confusione. In contemporanea, sia il VAR che l’AVAR (Di Bello e Aureliano, ndr) hanno opinioni diverse. Alla fine, però non c’è il fallo. All’inizio sembrava fallo anche a me”.

Dalle registrazioni, infatti, si sente in primo luogo l’arbitro Di Bello, al VAR, esprimere un giudizio immediato: «È fallo questo». Poco dopo arriva la replica di Aureliano, AVAR, di segno opposto: «Rrahmani prende il pallone e il numero 17 della Roma vuole continuare a giocare». Dopo pochi secondi di revisione, senza richiamo al monitor, arriva la formula conclusiva: “Check completato”, e gol di Neres confermato.

“Devo fare i complimenti a Massa per come ha arbitrato”, prosegue Rocchi. “Lui vede il pallone prima di tutto, quindi la decisione è giusta. Anche in Sala VAR sono stati bravi, perché hanno valutato bene l’azione. Per far capire, se qui viene assegnato un rigore, il VAR te lo fa togliere“.

