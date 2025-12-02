Rocchi: “Complimenti a Massa, il fallo su Konè non c’era”. Ma in sala VAR…

Nel corso di OpenVar, il designatore Gianluca Rocchi ha analizzato tutti i principali episodi arbitrali della tredicesima giornata, tra cui quello Rrahamani-Konè che ha portato al gol del Napoli contro la Roma per il mancato fischio di Massa sul centrocampista giallorosso.
Le sue parole: “In sala VAR, all’inizio c’è un po’ di confusione. In contemporanea, sia il VAR che l’AVAR (Di Bello e Aureliano, ndr) hanno opinioni diverse. Alla fine, però non c’è il fallo. All’inizio sembrava fallo anche a me”.
Dalle registrazioni, infatti, si sente in primo luogo l’arbitro Di Bello, al VAR, esprimere un giudizio immediato: «È fallo questo». Poco dopo arriva la replica di Aureliano, AVAR, di segno opposto: «Rrahmani prende il pallone e il numero 17 della Roma vuole continuare a giocare». Dopo pochi secondi di revisione, senza richiamo al monitor, arriva la formula conclusiva: “Check completato”, e gol di Neres confermato.
“Devo fare i complimenti a Massa per come ha arbitrato”, prosegue Rocchi. “Lui vede il pallone prima di tutto, quindi la decisione è giusta. Anche in Sala VAR sono stati bravi, perché hanno valutato bene l’azione. Per far capire, se qui viene assegnato un rigore, il VAR te lo fa togliere“.
LEGGI ANCHE – Cassano: “Gasperini non è felice alla Roma, il suo gioco non si vede”
Fonte: Dazn
Ci vogliono far passare per scemi
Ma perché in un paese democratico devo ascoltare le parole del capo dell’ AIA … lo stesso ex arbitro di Juventus Roma 3-2 con tre gol regalati ai gobbi… perché?!…questa è la più grande assurdità…che tristezza!
Non poteva ammettere una cosa del genere perché significava dire che l arbitro aveva condizionato la partita. Poi da una c….a come lui cosa ci aspettiamo che dicesse la verità questo è quello del violino di garcia che fece di tutto a Torino
pensate un po chi l ha detto….rocchi, antiromanista per eccellenza….ma davvero pensano che siamo tutti scemi?
Come scritto sotto il post di De Laurentiis questo calcio mi comincia a dare la nausea.
Sono stanco di questi personaggi da cartone animato che fanno il bello e il cattivo tempo quando vogliono.Interpretano il regolamento in base a chi hanno davanti.Ricordo un goal annullato a Zaniolo contro il Genoa per un non fallo di Abraham a centrocampo.Avete stufato,ma la colpa non è la loro.Tutti i. tifosi dovrebbero disertare gli stadi visto che siamo diventati tutti solo dei telespettatori paganti. Si favoreggiano le squadre che hanno il seguito più ampio. È un dato di fatto.
Ma che c’entra che “ti tolgono il rigore”? Era fuori area…
volevo vedere a parti inverse.
Vabbè, due giorni a parlare del fallo su Konè che poteva starci come anche no, ma nessuno che parla dell’entrata oltremodo pericolosa su Svilar in uscita.
Immaginate un entrata del genere tra due a centrocampo se è fallo o meno, e il colore del cartellino.
Roba che se lo prende bene lo manda a cantare tra le voci bianche.
“All’inizio c’è un po’ di confusione in sala VAR…”, eh no caro Rocchi, diciamo che c’era molta chiarezza. Quello è FALLO, Di Bello se n’era accorto subito ma poi guarda caso è stato scelto di non intervenire…MA VERGOGNATEVI.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.