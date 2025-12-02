Calciomercato Roma, svolta a gennaio per Pisilli: il Genoa di De Rossi accelera

Il futuro di Niccolò Pisilli è arrivato al primo vero bivio della carriera. Il classe 2004, una delle risorse più brillanti del vivaio giallorosso, sta vivendo mesi complicati: con Gasperini il minutaggio è minimo (117 minuti totali, mai titolare) e la sensazione è che il percorso di crescita rischi di rallentare.
Per questo l’ipotesi di una partenza a gennaio non è più solo una possibilità teorica, ma un’opzione concreta sul tavolo della Roma. L’idea è semplice: mandarlo a giocare, senza strappi e senza perdere il controllo sul suo percorso.
LEGGI ANCHE – Pisilli spiega Gasp: “È maniacale. Più percepisci le sue idee, più ti prende seriamente”
Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Genoa guidato da Daniele De Rossi non molla la presa. I rossoblù hanno individuato in Pisilli un profilo perfetto per intensità, dinamismo e prospettiva, e puntano a chiudere l’operazione nel mercato invernale con la formula del prestito.
Una soluzione che permetterebbe al centrocampista di trovare ritmo, fiducia e continuità, mentre la Roma terrebbe in casa il talento per il futuro. Le prossime settimane saranno decisive: a Trigoria nessuno vuole privarsene, ma allo stesso tempo cresce la convinzione che per far sbocciare Pisilli serva un contesto dove giocare davvero.
LEGGI ANCHE – Roma, un mercato creativo: Pisilli e Baldanzi pedine di scambio
Il Genoa punta al prestito di Niccolò Pisilli.
— Matteo Moretto (@MatteMoretto) December 2, 2025
El Aynaoui a metà dicembre se ne andrà in Africa per un mese e mezzo, mettiamoci Pisilli che andrebbe al Genoa, a centrocampo giocherà Stoka’.
Non mi ricordo come la pensavi per DDR allenatore…in ogni caso di calciatore ci capisce… Soulé, Koné e appunto Pisilli.
La Coppa d’Africa finisce il 18 gennaio, il mercato invernale il 2 febbraio alle 20.
o uno scambio di prestiti (magari con diritto di riscatto sul genoano), con Fendrup che verrebbe subito a inizi gennaio da noi, sempre che il tipo di giocatore gli vada bene…
Vero che El Aynaoui parte , basta cedere in presto Pisilli a fine gennaio e sei coperto . L’importante che torni a giugno
se Gasp non lo vede, E NON LO VEDE, giusto così
Gasp quindi è Gesù?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.