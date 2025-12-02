Calciomercato Roma, svolta a gennaio per Pisilli: il Genoa di De Rossi accelera

Il futuro di Niccolò Pisilli è arrivato al primo vero bivio della carriera. Il classe 2004, una delle risorse più brillanti del vivaio giallorosso, sta vivendo mesi complicati: con Gasperini il minutaggio è minimo (117 minuti totali, mai titolare) e la sensazione è che il percorso di crescita rischi di rallentare.

Per questo l’ipotesi di una partenza a gennaio non è più solo una possibilità teorica, ma un’opzione concreta sul tavolo della Roma. L’idea è semplice: mandarlo a giocare, senza strappi e senza perdere il controllo sul suo percorso.
Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Genoa guidato da Daniele De Rossi non molla la presa. I rossoblù hanno individuato in Pisilli un profilo perfetto per intensità, dinamismo e prospettiva, e puntano a chiudere l’operazione nel mercato invernale con la formula del prestito.

Una soluzione che permetterebbe al centrocampista di trovare ritmo, fiducia e continuità, mentre la Roma terrebbe in casa il talento per il futuro. Le prossime settimane saranno decisive: a Trigoria nessuno vuole privarsene, ma allo stesso tempo cresce la convinzione che per far sbocciare Pisilli serva un contesto dove giocare davvero.
