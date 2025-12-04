FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 4 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:25 – Il Pisa punta Baldanzi, Angori e Tourè le carte

Baldanzi vuole convincere Gasperini a tenerlo a Roma, evitando un prestito invernale. Il Pisa osserva la situazione e, secondo il Corriere dello Sport, è pronto a farsi avanti se i giallorossi apriranno alla cessione temporanea. La concorrenza però è ampia: piace a molte squadre della bassa classifica. I toscani hanno però qualche carta da giocarsi, con la Roma che segue da tempo Touré e Angori in ottica estiva. (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 – Roma, passi avanti per il rinnovo di Celik

Massara lavora sui contratti in scadenza: Celik è l’unico vicino al rinnovo dopo due incontri con l’agente, con distanza ormai ridotta. Tutto fermo invece per Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy: il Faraone non rientra nei piani, mentre gli ingaggi degli altri due frenano ogni discorso. Pellegrini, stimato da Gasperini, non vuole muoversi a gennaio nonostante l’interesse del Napoli. Avviati i primi contatti anche per i contratti 2027 di Cristante, Mancini e Hermoso. (Il Romanista)

Ore 9:10 – Dybala in dubbio per Cagliari

La settimana senza coppe doveva rilanciarlo, ma Dybala è fermo da due giorni per una forte sindrome influenzale con febbre alta e dolori articolari. La sua presenza in allenamento e la convocazione per Cagliari restano in dubbio, con sensazioni negative. Sul rinnovo, la Roma riflette: investire su un giocatore sempre meno in campo pesa. (La Repubblica)

Ore 8:20 – Roma all’ultima curva

La Roma affronta Cagliari, Como, Juventus e Genoa nelle ultime quattro gare dell’anno, con in mezzo il Celtic in Europa League, per difendere il primato nel rendimento annuale: 76 punti nel 2025 con 24 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Gasperini, irritato dal ko col Napoli, pretende subito una reazione e lavora sulle lacune in una settimana senza impegni infrasettimanali. Attesi i rientri di Ndicka ed El Aynaoui prima della Coppa d’Africa, mentre per gennaio l’obiettivo di mercato resta Zirkzee insieme a un esterno. (Il Tempo)

